Giá bạc hôm nay 5/10 ở trong nước đồng loạt tăng trở lại

Giá bạc hôm nay 5/10: Bật tăng mạnh cả trong nước và thế giới

Theo cập nhật mới nhất từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc trong nước sáng nay ghi nhận đảo chiều tăng khá mạnh. Tại thị trường Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra) – tăng đáng kể so với phiên trước đó.

Không chỉ riêng Phú Quý, theo khảo sát tại một số địa điểm kinh doanh bạc lớn ở Hà Nội, giá bạc trong nước cũng có xu hướng tăng đồng loạt ở cả hai chiều. Cụ thể, mức giá hiện được niêm yết là 1.528.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.562.000 đồng/lượng (bán ra). Sự đồng thuận về xu hướng tăng giữa các thương hiệu lớn cho thấy thị trường đang lấy lại sự sôi động sau thời gian trầm lắng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, diễn biến tương tự cũng được ghi nhận. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý tại khu vực phía Nam đồng loạt điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ, niêm yết quanh 1.530.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.568.000 đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch giá giữa hai đầu thị trường lớn nhất nước hiện duy trì ở biên độ hẹp, phản ánh sự ổn định tương đối trong hệ thống phân phối.

Như vậy, trong nước, giá bạc đang ghi nhận xu hướng phục hồi vững chắc, hưởng lợi trực tiếp từ đà tăng của thị trường thế giới.

Giá bạc hôm nay 5/10 trên thế giới tăng gần 1 USD/ounce, lên 47,74 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, bạc tiếp tục là tâm điểm chú ý khi giá giao ngay sáng 5/10 đạt 47,74 USD/ounce, tương đương tăng 0,94 USD so với phiên sáng 4/10. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 1.266.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.271.000 đồng/ounce (bán ra) – đều tăng so với phiên liền trước.

Theo các nhà quan sát, việc giá bạc tăng gần 1 USD chỉ trong vòng 24 giờ cho thấy lực mua đầu cơ và nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn đang duy trì mạnh mẽ. Nhà đầu tư quốc tế đang tìm đến bạc không chỉ như một kim loại quý mà còn như hàng rào phòng ngừa rủi ro trước những tín hiệu bất ổn của nền kinh tế Mỹ.



Dù ghi nhận đà tăng đáng chú ý, thị trường bạc hiện vẫn trong trạng thái dao động mạnh. Theo chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis, mức biến động này có thể sẽ giảm bớt trong thời gian tới, khi giới đầu tư chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới từ Mỹ – đặc biệt là báo cáo việc làm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp công bố.

Ông Lewis nhận định: “Nếu trong ngắn hạn, bạc điều chỉnh giảm thì điều đó cũng không quá bất ngờ. Hiện thị trường vẫn tồn tại nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 46 USD/ounce, và 45 USD/ounce là vùng hỗ trợ sâu hơn có thể giúp giá duy trì ổn định”.

Ở chiều ngược lại, mốc 48 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng cản tâm lý lớn. Vùng giá này trong quá khứ từng nhiều lần khiến thị trường xuất hiện biến động mạnh. “Nhìn lại lịch sử, kể từ những năm 1970, mỗi khi giá bạc tiến sát ngưỡng 50 USD/ounce, thị trường lại chứng kiến những đợt điều chỉnh bất thường”, ông Lewis nói thêm.

Vì sao vùng 50 USD/ounce lại là “điểm nóng” của thị trường bạc?

Theo các chuyên gia, mức giá 50 USD/ounce được coi là “ngưỡng lịch sử” của thị trường bạc. Đây là vùng giá từng được thiết lập trong các giai đoạn khủng hoảng tài chính, khi nhà đầu tư ồ ạt tìm đến bạc như một tài sản phòng vệ. Tuy nhiên, mỗi lần tiến gần mốc này, thị trường lại xuất hiện áp lực chốt lời mạnh, khiến giá không thể duy trì đà tăng bền vững.

Ông Christopher Lewis nhấn mạnh: “Điều đó không có nghĩa là bạc không thể vượt qua ngưỡng 50 USD/ounce. Tuy nhiên, vùng giá này mang tính biểu tượng, gắn liền với những biến động lớn trong quá khứ. Do đó, việc bứt phá hoàn toàn khỏi mốc này sẽ không dễ dàng”.

Giá bạc được hỗ trợ bởi đồng USD yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn

Giới phân tích thị trường cho rằng, đà tăng của bạc trong những phiên gần đây diễn ra song hành với xu hướng đi lên của vàng, khi các yếu tố vĩ mô toàn cầu đều thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào tài sản an toàn.

Thứ nhất, đồng USD tiếp tục suy yếu trên thị trường quốc tế. Khi đồng bạc xanh mất giá, chi phí nắm giữ kim loại quý tính theo USD trở nên rẻ hơn, giúp tăng sức hấp dẫn của bạc và vàng đối với nhà đầu tư quốc tế.

Thứ hai, tình hình kinh tế Mỹ bất ổn sau khi chính phủ nước này tạm thời đóng cửa, đã khiến tâm lý lo ngại rủi ro lan rộng. Các quỹ đầu tư lớn và tổ chức tài chính có xu hướng chuyển dịch danh mục sang kim loại quý nhằm bảo toàn vốn trong ngắn hạn.

Thứ ba, sự gia tăng căng thẳng địa chính trị và lo ngại suy thoái toàn cầu cũng góp phần thúc đẩy dòng vốn đổ vào các kênh đầu tư trú ẩn. Trong đó, bạc được xem là lựa chọn linh hoạt hơn so với vàng, vừa mang tính phòng vệ vừa có giá trị ứng dụng trong công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch và sản xuất chip.

Triển vọng ngắn hạn: Giá bạc có thể tiếp tục đi lên

Với những yếu tố hỗ trợ kể trên, nhiều chuyên gia nhận định giá bạc trong ngắn hạn vẫn có khả năng tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức độ bứt phá phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần tới và diễn biến của đồng USD trên thị trường ngoại hối.

Nếu bạc vượt qua được vùng kháng cự 48 USD/ounce, mục tiêu kế tiếp sẽ là 50 USD/ounce – mức được xem là “ngưỡng cửa tâm lý” của thị trường. Ngược lại, nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh, vùng hỗ trợ 45 – 46 USD/ounce sẽ đóng vai trò quan trọng giúp giá duy trì xu hướng tăng dài hạn.

Giá bạc hôm nay 5/10 khởi sắc, tín hiệu tích cực lan tỏa

Tổng quan phiên giao dịch sáng 5/10, giá bạc trong nước và thế giới đều tăng mạnh.

Tại Việt Nam, giá bạc phổ biến quanh 1,528 – 1,894 triệu đồng/lượng tuỳ thương hiệu và khu vực.

Trên thị trường quốc tế, bạc đạt 47,74 USD/ounce, tăng 0,94 USD chỉ sau một phiên.

Đà tăng của bạc cho thấy tâm lý thị trường đang hướng về các tài sản an toàn, đồng thời phản ánh mức độ nhạy cảm của nhà đầu tư trước các biến động kinh tế Mỹ. Trong thời gian tới, nếu đồng USD tiếp tục suy yếu và nhu cầu trú ẩn duy trì cao, giá bạc nhiều khả năng sẽ còn dư địa tăng, hướng đến mốc 48 USD/ounce và xa hơn là 50 USD/ounce – ngưỡng giá được giới đầu tư toàn cầu đặc biệt quan tâm.