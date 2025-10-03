Giá bạc hôm nay 3/10 ở trong nước

Giá bạc hôm nay 3/10: Trong nước và thế giới đồng loạt tăng, áp sát vùng kháng cự

Sáng ngày 3/10, thị trường bạc nội địa chứng kiến đà tăng ổn định tại hầu hết các điểm giao dịch.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 3/10, cụ thể giá bạc miếng 999 ở mức 1.821.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.877.000 đồng/lượng (bán ra), tăng thêm 3.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Không chỉ riêng Phú Quý, nhiều cửa hàng khác tại thủ đô cũng ghi nhận đà tăng rõ rệt. Bạc 99,9 hiện được giao dịch quanh mức 1.521.000 đồng/lượng mua vào và 1.555.000 đồng/lượng bán ra, tăng từ 14.000 – 15.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua. Cùng lúc đó, bạc 99,99 đạt 1.529.000 đồng/lượng mua vào và 1.562.000 đồng/lượng bán ra, giữ vững xu hướng đi lên so với phiên trước.

Tại TP. Hồ Chí Minh, diễn biến giá bạc bám sát thị trường thủ đô. Bạc 99,9 được niêm yết ở mức 1.523.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.560.000 đồng/lượng (bán ra). Với bạc 99,99, giá hiện đạt khoảng 1.530.000 – 1.568.000 đồng/lượng, tăng tương đồng với mức điều chỉnh ở Hà Nội.

Nếu tính theo đơn vị kilogram, bạc trong nước tại cả hai thành phố lớn dao động từ 40,5 – 41,8 triệu đồng/kg. Điều này phản ánh sức mua trên thị trường vẫn ổn định, bất chấp những biến động mạnh mẽ từ thị trường quốc tế.

Giá bạc hôm nay 3/10 trên thế giới tiến gần ngưỡng 48 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 3/10 duy trì quanh vùng 46,9 – 47,2 USD/ounce, cao hơn so với phiên trước đó. Dù vậy, thị trường vẫn đối mặt với áp lực lớn tại vùng kháng cự quan trọng 48 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới đang tương đương khoảng 1.239.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.244.000 đồng/ounce (bán ra).

Sự đi lên của bạc trong phiên này được cho là nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ, trong đó đáng chú ý nhất là việc đồng USD tạm thời chững lại sau chuỗi phiên phục hồi. Điều này đã kích thích nhu cầu mua vào của giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Nhận định từ chuyên gia: Bạc vẫn trong xu thế tăng, nhưng rủi ro điều chỉnh hiện hữu

Chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis nhận định rằng, xu hướng chủ đạo của thị trường bạc vẫn là đi lên. Theo ông, nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư vẫn duy trì ổn định, nhất là khi những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục bao trùm thị trường.

Tuy nhiên, ông Lewis cũng nhấn mạnh rằng, thị trường bạc thường có đặc điểm giảm mạnh trong các nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Cụ thể, các vùng giá 45 – 46 USD/ounce có thể chứng kiến những đợt điều chỉnh kỹ thuật. Đây vừa là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư dài hạn, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro cao nếu lực bán bất ngờ gia tăng.

Theo đánh giá của ông, nếu vượt qua được mốc 48 USD/ounce, giá bạc hoàn toàn có khả năng tiến tới vùng 50 USD/ounce – một ngưỡng tâm lý quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với xu thế trung hạn của kim loại quý này.

Những yếu tố chi phối mạnh mẽ đến giá bạc hôm nay 2/10

Chính sách tiền tệ của Mỹ:

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh chính sách, khiến đồng USD biến động mạnh. Sự suy yếu của USD thường là chất xúc tác quan trọng đẩy giá bạc và vàng đi lên.

Diễn biến lạm phát toàn cầu:

Lạm phát cao buộc nhiều nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng và bạc. Bạc ngoài chức năng là tài sản trú ẩn, còn có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

Nhu cầu công nghiệp:

Ngoài vai trò trong lĩnh vực tài chính, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất pin mặt trời, thiết bị điện tử và các ứng dụng công nghiệp. Điều này khiến giá bạc nhạy cảm hơn với chu kỳ kinh tế toàn cầu so với vàng.

Tâm lý nhà đầu tư:

Khi thị trường chứng khoán hoặc các kênh đầu tư rủi ro biến động, dòng vốn thường có xu hướng chảy sang kim loại quý. Đây là yếu tố quan trọng giúp giá bạc duy trì sức hút trong thời gian qua.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Nhiều chuyên gia dự báo rằng, trong ngắn hạn, giá bạc sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 46 – 48 USD/ounce. Nếu phá vỡ ngưỡng cản 48, khả năng tăng lên 50 USD/ounce là hoàn toàn có cơ sở.

Trong trung hạn, xu hướng giá bạc được đánh giá là tích cực, đặc biệt nếu đồng USD tiếp tục suy yếu và lạm phát toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Tuy nhiên, sự biến động mạnh mẽ vốn có của bạc cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi ở vùng giá cao.

Giá bạc hôm nay 3/10 đồng loạt tăng trên cả thị trường trong nước và thế giới. Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, bạc 99,9 và 99,99 tăng từ 3.000 – 15.000 đồng/lượng, trong khi giá quốc tế duy trì quanh 47 USD/ounce, áp sát ngưỡng kháng cự 48 USD/ounce.

Xu hướng chung vẫn là tích cực, song thị trường bạc có thể ghi nhận những nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Ngưỡng 50 USD/ounce được xem là cột mốc quan trọng trong việc xác định xu thế trung hạn của kim loại quý này.

Với đặc tính biến động mạnh, giới đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của đồng USD, lạm phát toàn cầu cũng như nhu cầu công nghiệp để có chiến lược đầu tư hợp lý.