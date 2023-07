Giá bán iPhone 14 giảm liên tục vẫn ế

03/07/2023 5:43 AM (GMT+7)

Sau khoảng 2 tháng "chiến" giá trên thị trường giữa các nhà bán lẻ, tưởng chừng iPhone 14 Pro Max đã chạm đáy nhưng sang đầu tháng 7, model này tiếp tục được giảm thêm vài trăm ngàn đồng, xuống mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt, cũng là chiếc iPhone mất giá nhanh nhất của hãng "Táo khuyết".

Cụ thể, hiện giá bán iPhone 14 Pro Max 128 GB VN/A chỉ còn từ 25,79 triệu đồng, giảm thêm 400.000 đồng so với cuối tháng 6, nâng tổng mức giảm lên hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết. So với giá trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, giá bán iPhone 14 Pro Max trên thị trường đang rẻ hơn khoảng 4-5 triệu đồng. Tương tự, phiên bản iPhone 14 Pro Max 256GB và 512GB cũng chỉ còn lần lượt 26,69 triệu đồng và 33,19 triệu đồng.

Giá iPhone tiếp tục giảm do sức mua yếu

Bà Phùng Phương, đại diện hệ thống Di Động Việt, cho biết đợt giảm giá này do Apple trợ giá và hệ thống cũng giảm thêm để kích cầu thị trường vào đầu quý III.



"Thông thường Apple giảm giá iPhone vào tháng 6 hằng năm. Nhưng năm nay hãng liên tục điều chỉnh giảm sớm hơn dự kiến vào đầu tháng 3 và tiếp tục giảm thêm vào đầu tháng 7. Điều này sẽ giúp chiếc flagship này tăng thêm sức hút và kích cầu mua sắm trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Samsung sắp ra dòng flagship mới" - bà Phương cho hay.

Theo bà Phương, mức giá này đã sát với giá nhập, thậm chí một số nơi đã phải chấp nhận bán lỗ để cạnh tranh, thu hút khách hàng khi các ông lớn khơi mào cuộc chiến giá rẻ.

Được biết, Apple giao iPhone 14 Pro Max 256 GB đến đại lý khoảng 29,664 triệu đồng, bản 128 GB 27,065 triệu đồng; iphone 14 Pro 256 GB là 27,065 triệu đồng và bản 128 GB là 24,465 triệu đồng.

Đợt giảm giá này còn nhằm mục đích dọn đường cho iPhone thế hệ mới, dự kiến được ra mắt trong khoảng tháng 9 tới.

Tương tự iPhone 14 Pro Max, các dòng iPhone thế hệ cũ cũng đang có mức giá mạnh như iPhone 11 VN/A chỉ còn từ 10,25 triệu đồng (giá niêm yết 14,99 triệu đồng), iPhone 13 VN/A chỉ còn từ 15,79 triệu đồng (niêm yết 23,99 triệu đồng).

Dù giá bán iPhone giảm liên tục nhưng ông Nguyễn Lạc Huy (đại diện CellphoneS) nhận xét là sức mua trong nhiều tháng qua cũng như hiện tại vẫn rất yếu trong khi nguồn hàng trên thị trường rất dồi dào, thậm chí dư thừa nhưng các hệ thống bán lẻ vẫn phải nhập hàng vào do đã cam kết với hãng trước đó.

Theo Người Lao Động