Giá Honda Vision 'giảm nhiệt'

Không chỉ được vinh danh là Dự án căn hộ cao cấp kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2022 - Best Lifestyle Luxury Condo Development Vietnam 2022, tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2022, Sunshine Sky City còn giành chiến thắng với giải thưởng Vietnam People’s Choice Award for Project of the year 2022 - Dự án của năm do nhà đầu tư bình chọn.