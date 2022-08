Gia tăng khách vi phạm an toàn, Cục Hàng không siết chặt xử lý

Thiếu ý thức, hành khách vô tư vi phạm an toàn hàng không

Sau nhiều vụ hành khách ngồi xổm, trèo lên ngồi tư thế phản cảm… thì mới đây mạng xã hội vừa tiếp tục lan truyền clip một cô gái áo vàng bước đi trên băng chuyền hành lý tại sân bay.

Theo đó, trong đoạn clip 24 giây đăng trên TikTok, cô gái mặc quần dài trắng, áo vàng thản nhiên leo lên băng chuyền hành lý trong sân bay để người đàn ông đi cùng đứng dưới quay clip. Dù có nhiều người khác đang đứng chờ cùng lấy hành lý, cô gái vẫn thản nhiên, vô tư thực hiện hành vi.

Hành khách vi phạm an toàn hàng không, thản nhiên bước đi trên băng chuyền hành lý. Ảnh: I.T

Đi được một đoạn, cô gái nhảy xuống rồi liền chạy qua chỗ người đàn ông xem "thành quả" của clip vừa thu được. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên TikTok, Facebook… khiến dân mạng ngao ngán, bất bình.

Nhiều người bày tỏ sự bất bình, phản đối trước hành vi vô ý thức của cô gái. Bởi vì đây là hành vi phản cảm, vi phạm an toàn hàng không mà trước đó cơ quan chức năng đã cảnh báo.

Anh Lê Nhật Tú (người quay clip) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 11/8 tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng). Trong clip là băng chuyền đang trả hành lý cho hơn 200 hành khách vừa từ Đà Nẵng đáp xuống.

Anh Tú chia sẻ: "Ban đầu là người đàn ông lên băng chuyền hành lý đứng trước, cô gái đứng dưới quay, sau đó họ đổi lại. Những người xung quanh nhắc là "bị phạt đó" nhưng hai người này vẫn tiếp tục quay. Bao nhiêu người đứng lấy hành lý nhìn mà họ vẫn quay tỉnh queo".

Hành khách ngồi xổm lên băng chuyền hành lý. Ảnh: I.T

Giám đốc sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), cho biết vụ việc xảy ra tối 11/8. Thời điểm trên, nữ hành khách thực hiện hành vi nhảy lên băng chuyền hành lý chỉ trong vài giây nên lực lượng an ninh sân bay không kịp phát hiện và ngăn chặn.

Sau khi clip được phát tán, phía sân bay đã kiểm tra camera an ninh và xác định được danh tính của hành khách. Toàn bộ thông tin về hành vi của người này đã được sân bay chuyển cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để xem xét xử lý theo quy định.

Lãnh đạo sân bay cho biết băng chuyền hành lý được thiết kế để chịu được khối lượng hàng hóa tối đa 30 kg. Do đó, hành vi trên của hành khách ngoài gây phản cảm còn có thể gây hư hỏng băng chuyền, đồng thời gây tai nạn cho chính hành khách.

Khách vi phạm an toàn hàng không sẽ cấm bay

Là người xem qua clip trên, anh Trần Văn Phúc cho rằng hành vi của cô gái và cả người đàn ông quay video trong clip đều đáng lên án. Anh Phúc cho rằng vì mục đích muốn nổi tiếng, thu hút sự chú ý mà 2 người trên đã bỏ qua những khuyến cáo cũng như quy định của nhà chức trách về an toàn hàng không. "Biết luật mà vẫn phạm luật thì cần phải xử nặng gấp đôi. Tôi đề nghị ngoài việc cấm bay thì nên có chế tài hành chính như phạt tiền,… để tăng sức răn đe cho những người nhởn nhơ xem thường quy định nhà nước", anh Đức nói.

Việc khách ngồi lên băng chuyền gây nguy hiểm cho bản thân và hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác. Ảnh: I.T

Thời gian qua, "băng chuyền hành lý" liên tục bị biến thành nơi "sống ảo" của nhiều người. Dù đã được cảnh báo có thể gây nguy hiểm cho chính người tham gia ghi hình lẫn ảnh hưởng đến nhiều người khác, song các trường hợp "đu trend" này vẫn được "sản xuất".

Hành vi ngồi trên băng chuyền hành lý được lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá là tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và gây hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác tại nhà ga hàng không. Trường hợp đủ căn cứ, có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và có thể xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Được biết, thời gian qua, ngành hàng không liên tục ghi nhận nhiều trường hợp hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không liên tiếp xảy ra, gây xôn xao dư luận. Theo đó, một số hành khách trẻ tuổi đang theo đuổi các trào lưu, cố tình thực hiện các hành động gây chú ý, thú hút người xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc hành khách liên tục vi phạm an toàn bay đã dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề an ninh, an toàn hàng không. Ảnh: H.T

Đáng chú ý, "nở rộ" trong thời gian gần đây là hành vi "vô tư" tạo dáng băng chuyền hành lý. Bước vào cao điểm hè, hoạt động đi lại, du lịch tăng cao, sản lượng khách qua các sân bay lớn đã vượt thời kỳ cao điểm trước dịch Covid-19. Việc hành khách liên tục vi phạm an toàn bay đã dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề an ninh, an toàn hàng không. Các chuyên gia cho rằng cần mạnh tay xử lý, chế tài các hành vi vi phạm an toàn hàng không để tăng tính răn đe. Bởi thực tế, số lượng vi phạm xảy ra có chiều hướng gia tăng.

Trước tình trạng trên, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không. Với hành khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này, các Cảng phải kịp thời ngăn ngừa và khuyến cáo. Trường hợp những hành khách cố ý gây rối, phải kịp thời phát hiện và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm.

Ngoài ra, tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay cần chủ động phát hiện, lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm với các hành khách không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng trên tàu bay. Trường hợp các hành khách gây rối, Cục Hàng không Việt Nam sẽ xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.