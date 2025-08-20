Giá vàng hôm nay 20/8 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên, giá vàng hôm nay 20/8 được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 20/8: Dự báo vàng miếng SJC sẽ vượt mốc 125 triệu đồng/lượng?

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội sáng nay tiếp tục ổn định ở mức 124 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 125 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch trước đó.

Tại Tập đoàn DOJI, giá niêm yết ở mức 124 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra. Các thương hiệu lớn khác như PNJ hay Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giữ nguyên khoảng giá 124 – 125 triệu đồng/lượng.



Với vàng nhẫn, sản phẩm Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được niêm yết tại mức 117 triệu đồng/lượng (mua vào) và 120 triệu đồng/lượng (bán ra), đi ngang ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng mua vào và 120,2 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giảm 100 nghìn đồng/lượng, xuống 116,7 triệu đồng/lượng mua vào và 119,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Với diễn biến trên, thị trường nhận định giá vàng SJC nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng 20/8, mở ra tín hiệu tích cực cho những nhà đầu tư đang nắm giữ kim loại quý.

Vàng càng tăng cao, người dân lại càng có nhu cầu mua vào. Hôm qua, theo ghi nhận của phóng viên Thế giới tiếp thị, rất nhiều người đã có mặt tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội để mua vàng.

Vàng SJC tiếp tục cho thấy sức hút lớn trên thị trường khi khoảng chênh lệch giá giữa các doanh nghiệp không quá đáng kể, giúp người mua dễ dàng so sánh và lựa chọn. Đáng nói, dù giá vàng đang ở ngưỡng kỷ lục, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng để sở hữu từng chỉ vàng, phản ánh niềm tin rằng kim loại quý này còn dư địa tăng giá trong thời gian tới.



Giá vàng hôm nay 20/8: Vàng thế giới giảm nhẹ, chờ tín hiệu từ Fed

Theo ghi nhận của Kitco lúc 6h00, giá vàng hôm nay 20/8 giao ngay đứng ở mức 3.326,23 USD/ounce, giảm 9,69 USD/ounce so với phiên liền trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.490 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,44 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Đà giảm của kim loại quý đến ngay sau khi Mỹ công bố số liệu về hoạt động xây dựng nhà ở tháng 7/2025 tăng 2,5%, cao hơn dự báo trước đó của giới phân tích. So với cùng kỳ năm 2024, lĩnh vực này tăng gần 13%, cho thấy sức chống chịu tốt hơn kỳ vọng của nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận một điểm đáng lo ngại: số giấy phép xây dựng mới giảm 2,8% trong tháng qua, mức giảm mạnh hơn dự đoán và thấp hơn gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là dấu hiệu cảnh báo rằng đà tăng trưởng trong lĩnh vực nhà ở có thể chững lại trong giai đoạn cuối năm.

Ngành bất động sản luôn được coi là “hàn thử biểu” phản ánh sức khỏe nền kinh tế. Thời gian gần đây, lĩnh vực này tại Mỹ gặp không ít khó khăn: người mua nhà phải gánh chi phí kép từ lãi suất thế chấp cao do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, đồng thời giá nhà vẫn leo thang vì nguồn cung hạn chế.

USD và lợi suất trái phiếu giảm, hỗ trợ vàng

Trong bối cảnh đó, giá vàng giao ngay giảm 0,29%, còn hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 lùi 0,32% xuống 3.366,87 USD/ounce.

Đáng chú ý, chỉ số đồng USD giảm 0,1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đi xuống. Hai yếu tố này thường được xem là chất xúc tác quan trọng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế, nhất là những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco Metals, diễn biến hiện tại phản ánh trạng thái “chờ đợi” trước thềm hội nghị thường niên Jackson Hole. Ông dự báo thị trường vàng sẽ khá yên ắng cho đến khi sự kiện khai mạc, bởi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ công bố quan điểm về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ vào thứ Sáu.



Một yếu tố đáng chú ý khác là áp lực từ chính trường Mỹ. Tổng thống Donald Trump liên tục kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất mạnh hơn, trong khi giới phân tích cho rằng Chủ tịch Powell nhiều khả năng sẽ nghiêng về hướng nới lỏng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá có tới 83% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Nếu kịch bản này xảy ra, vàng có cơ hội bật tăng trở lại khi lợi suất thực giảm và USD suy yếu.

Dự báo giá vàng: Triển vọng dài hạn vẫn tích cực

Nhiều tổ chức và chuyên gia đưa ra dự báo lạc quan về xu hướng của kim loại quý:

UBS vừa nâng dự báo giá vàng lên 3.600 USD/ounce vào cuối quý I/2026, dựa trên rủi ro kinh tế Mỹ và nhu cầu đầu tư phòng ngừa.

Bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia trưởng của BCA Research, cho rằng giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 3.300 USD/ounce, bất chấp áp lực từ chứng khoán tăng mạnh và lợi suất trái phiếu cao.

Bà Ibrahim nhấn mạnh: “Việc vàng duy trì đà tăng bất chấp các yếu tố bất lợi cho thấy đây là xu hướng dài hạn chứ không phải nhất thời. Kể từ tháng 4, mỗi khi giá giảm, đều có lực mua vào đáng kể.”

Bà dự báo vàng sẽ bứt phá mạnh hơn khi Fed bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất, với khả năng có thêm ít nhất hai đợt giảm nữa trong năm nay.

Ngoài ra, BCA Research cũng nhận định đồng USD sẽ yếu đi trong những tháng tới do dòng vốn đầu tư nước ngoài không đủ bù đắp thâm hụt tài khoản vãng lai, từ đó càng củng cố lợi thế cho vàng.



Không chỉ BCA, nhiều định chế tài chính khác cũng liên tục cập nhật quan điểm:

Bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & Châu Á tại StoneX, đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2024 lên 3.115 USD/ounce, cao hơn 1% so với mức dự báo trước (3.078 USD/ounce).

Theo bà, giá vàng gần đây dao động trong biên độ hẹp, với chênh lệch chỉ khoảng 2% trong tuần qua và 8% trong ba tháng gần nhất.

Bà dự báo trong quý III, giá vàng sẽ xoay quanh mức 3.320 USD/ounce, nhưng có thể giảm xuống khoảng 3.000 USD/ounce vào quý IV, nếu không có cú sốc kinh tế hoặc khủng hoảng nhân đạo bất ngờ.

Bà cũng lưu ý rằng mức đỉnh gần đây 3.500 USD/ounce hồi tháng 4 rất khó vượt qua trong ngắn hạn, trừ khi thị trường xuất hiện biến động mạnh.

Yếu tố nào sẽ quyết định xu hướng giá vàng?

Từ các phân tích trên, có thể thấy giá vàng hiện đang chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều:

Dữ liệu kinh tế Mỹ: Các chỉ số về nhà ở, lao động, lạm phát sẽ quyết định kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu: Nếu USD và lợi suất giảm, vàng có lợi thế; ngược lại, vàng sẽ chịu sức ép.

Chính sách của Fed: Đây vẫn là yếu tố then chốt. Mọi phát biểu của Chủ tịch Powell tại Jackson Hole tuần này sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Rủi ro địa chính trị và kinh tế toàn cầu: Xung đột hoặc bất ổn kinh tế có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, qua đó đẩy giá vàng đi lên.



Nhìn tổng thể, giá vàng hôm nay 19/8 đã giảm nhẹ, song xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro, chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed cùng triển vọng đồng USD suy yếu là những yếu tố có thể hỗ trợ vàng duy trì vùng giá cao trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tập trung vào hội nghị Jackson Hole và biên bản họp mới nhất của Fed để tìm kiếm manh mối về định hướng lãi suất. Nhà đầu tư cần thận trọng, bởi bất kỳ tín hiệu nào từ Fed đều có thể tác động mạnh đến biến động của giá vàng.