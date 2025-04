Giá vàng hôm nay 21/4 ở trong nước giữ nguyên so với mức giao dịch chiều qua

Giá vàng hôm nay 21/4 cụ thể tại thời điểm khảo sát lúc 6h30 ngày 21/4, giá vàng trong nước không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng được niêm yết tại một số doanh nghiệp cụ thể như sau:

Giá vàng hôm nay 21/4: Giá vàng lao dốc nhưng chuyên gia vẫn rất lạc quan

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 111,5-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 111-114 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.



Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng không thay đổi so với phiên giao dịch chiều qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 110,8-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 109,5-113,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 21/4 trên thế giới

Giá vàng hôm nay 21/4 trên thế giới theo Kitco, giá vàng ghi nhận lúc 6h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3326,63 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng đến 105,26 USD/ounce so với tuần trước. Giá vàng thế giới hôm nay không có thay đổi do thị trường tài chính thế giới đóng cửa trong ngày nghỉ lễ Phục Sinh 2025. Thị trường sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba (giờ quốc tế).

Như vậy, tính từ đầu năm 2025, giá vàng thế giới đã tăng gần 700 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, vàng tiếp tục là kênh trú ẩn an toàn được ưa chuộng. Kim loại quý này thu hút mạnh sự quan tâm của giới đầu tư và được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng.

Tuy nhiên, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy cả chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ đều đã hạ bớt kỳ vọng về giá vàng sau khi kim loại quý này vượt mốc 3.300 USD/ounce.

Kết quả khảo sát trên Phố Wall cho thấy, 63% chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 25% cho rằng giá kim loại quý sẽ giảm, trong khi 12% nhận định vàng sẽ giữ ổn định quanh mức cao hiện tại.

Trong khi đó, theo khảo sát trực tuyến của Kitco, 63% nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, 19% cho rằng giá sẽ đi ngang và 18% dự báo giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới.

Theo nhà giao dịch độc lập Tai Wong, khả năng vàng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn là có thể xảy ra sau chuỗi tăng giá mạnh trong tuần qua. Nếu đàm phán thương mại song phương Mỹ - Nhật Bản có kết quả tốt, có thể khiến nhu cầu mua vàng tạm thời hạ nhiệt. Dù vậy, quỹ đạo dài hạn của giá vàng vẫn được đánh giá là tiếp tục đi lên.

Theo Christopher Vecchio từ Tastylive.com, chính sách thương mại khó lường của Tổng thống Trump đang làm suy yếu vị thế của Mỹ trên thị trường toàn cầu. Đồng USD đang mất dần sức mạnh, thế giới đang cần một "giải pháp thay thế", và vàng đang được xem như ứng viên phù hợp nhất.

Chuyên gia Alex Kuptsikevich của FxPro cho biết vàng đã phục hồi đà tăng sau khi chạm đường trung bình động 50 ngày vào đầu tuần trước. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ cuối tháng 12 năm ngoái đã kết thúc.

Ông kỳ vọng giá vàng sẽ sớm vượt mức 3.500 USD/ounce trong thời gian tới. Hiện tại, giá vàng đang cao hơn khoảng 60% so với đường trung bình 200 tuần. Nếu đạt mức 3.540 USD/ounce, tỷ lệ chênh lệch sẽ lên đến 70% – tương đương với mức đỉnh lịch sử năm 2011.