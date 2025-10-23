Giá vàng hôm nay 23/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 23/10: Sau 3 ngày người mua lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 23/10, cụ thể là giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 4,9 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 5,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt lao dốc. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,3 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,7 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Còn nhớ vào ba ngày trước đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng tổng mức giảm giá vàng nhẫn trong ngày lên tới 6,6 triệu đồng. So với mức kỷ lục lập hồi đầu tuần, giá vàng nhẫn đã mất 7,6 triệu đồng/lượng. Những người mua vào chỉ cách đây 3 ngày hiện đang chịu lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23/10 trên thế giới: Biến động mạnh, bước vào giai đoạn điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 23/10 trên thế giới: Biến động mạnh, bước vào giai đoạn điều chỉnh

Theo ghi nhận từ Kitco, vào lúc 6h30 sáng theo giờ Việt Nam ngày 23/10, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 4.089,59 USD/ounce. So với phiên trước đó, mức này đã giảm 133,86 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá USD tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là khoảng 26.353 VND/USD, thì vàng thế giới đang có giá xấp xỉ 128,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí) tại Việt Nam.



Trong vòng hai phiên giao dịch vừa qua, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng khoảng 320 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 8,8% so với đỉnh lịch sử khoảng 4.380 USD/ounce được thiết lập vào tuần trước.

Sự sụt giảm này được đánh giá là một trong những cú đảo chiều mạnh nhất trong nhiều tháng, sau một giai đoạn vàng tăng nóng kéo dài.



Phần lớn ý kiến phân tích cho rằng, vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau quãng thời gian tăng liên tục và mạnh mẽ. Từ tháng 10/2023 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 2.000 USD mà không hề có một đợt thoái lui đáng kể nào (giảm quá 10%), và đó là mức điều chỉnh thường được xem là “giới hạn cần thiết” theo phân tích kỹ thuật. Sự thiếu đi một đợt điều chỉnh hợp lý đó đã khiến vàng – khi đứng ở mức rất cao – dễ bị một đợt “bán tháo” mạnh khi nhà đầu cơ quyết định rút vốn.



Ông Jim Wyckoff — chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco — cho biết, các đợt lao dốc mạnh của vàng và bạc đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ thị trường. Trong phiên đêm qua, hai kim loại quý này tiếp tục giảm sâu sau khi ghi nhận mức sụt giảm tồi tệ nhất trong nhiều năm vào ngày thứ Ba, xuất phát từ lo ngại: “Đà tăng đã đi quá xa và quá nhanh”.

Tại một số thời điểm phiên giao dịch ngày hôm qua, hợp đồng vàng tương lai đã mất hơn 250 USD/ounce, còn bạc mất hơn 3,5 USD/ounce. Nhận định cho rằng mức biến động cực đoan giữa tuần khiến các nhà đầu tư theo dõi sát sao hơn, bởi nếu tình trạng mất cân bằng thanh khoản tiếp diễn, nó có thể làm gián đoạn hoạt động tạo lập thị trường và thậm chí lan sang các hàng hóa khác do tâm lý bất ổn.

Bối cảnh quốc tế – ảnh hưởng đến giá vàng

Trên thị trường quốc tế, các chỉ số chứng khoán toàn cầu đang biến động trái chiều. Ở Mỹ, các chỉ số dự báo sẽ mở cửa phân hóa khi phiên New York bắt đầu. Đồng thời, tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ 22 — trở thành một trong những đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử — khi hai đảng vẫn bế tắc trong vấn đề trợ cấp y tế sắp hết hạn.

Wyckoff cho biết: “Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện đã đề nghị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước chuyến công du châu Á của ông trong tuần này, nhưng ông Trump tuyên bố chỉ nói chuyện sau khi chính phủ mở cửa trở lại.”

Việc đóng cửa kéo dài đang ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng — nhiều công chức liên bang chuẩn bị bỏ lỡ kỳ lương đầu tiên. Báo cáo từ Bloomberg cho biết cuộc họp giữa Trump và các nghị sĩ Cộng hòa hôm thứ Ba chỉ càng củng cố lập trường cứng rắn của phe này – từ chối đàm phán cho đến khi phe Dân chủ thông qua gói hỗ trợ để giảm gánh nặng phí bảo hiểm y tế.

Trong khi đó, giá dầu thô thế giới cũng có diễn biến đáng chú ý: hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 trên sàn Nymex sáng nay giao dịch quanh mức ~58 USD/thùng, tăng khoảng 0,8 USD so với phiên trước. Động lực tăng đến từ thông tin phía Ấn Độ có thể giảm nhập khẩu dầu từ Nga, trong khi Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết giảm nhập dầu Nga — phía Ấn Độ chỉ xác nhận đã có điện đàm mà không tiết lộ chi tiết.



Theo góc nhìn kỹ thuật, lực mua từ phe đầu cơ giá lên trên thị trường vàng kỳ hạn tháng 12 đang suy yếu nhanh chóng. Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua được xác định là đóng cửa trên vùng kháng cự mạnh ~4.200 USD/ounce. Ngược lại, mục tiêu ngắn hạn của phe bán là kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng ~3.900 USD/ounce.

Vùng kháng cự đầu tiên: khoảng 4.100 USD/ounce, sau đó là đỉnh trong đêm ~4.175 USD.

Vùng hỗ trợ gần nhất: khoảng 4.021,20 USD/ounce, kế đến là mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Việc giá đã giảm mạnh trong hai ngày vừa qua cho thấy khả năng một đợt điều chỉnh sâu hơn đang mở ra, ít nhất trong ngắn hạn.

Nhận định và kịch bản tiếp theo về giá vàng

Kịch bản tích cực:

Nếu thị trường ghi nhận rằng cú giảm này là cơ hội “điều chỉnh” lành mạnh và lực cầu bắt đầu quay lại, giá vàng có thể sớm hồi phục. Mốc 4.100-4.200 USD/ounce sẽ đóng vai trò quan trọng để phe mua thử thách. Tại Việt Nam, nếu tỷ giá ổn định và chi phí nhập khẩu không tăng mạnh, vàng có thể phục hồi nhẹ lên vùng ~130 triệu đồng/lượng hoặc hơn.

Kịch bản tiêu cực:

Nếu lực bán tiếp tục mạnh, đặc biệt bởi nhà đầu cơ lớn rút vốn, và nếu USD tiếp tục mạnh lên hoặc thị trường chứng khoán giao dịch sôi động khiến nhu cầu trú ẩn giảm, thì giá vàng có thể còn kéo dài đà giảm về mốc hỗ trợ ~3.900 USD/ounce. Tương ứng trong nước, giá có thể rơi dưới ~123-125 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế phí).

Ở kịch bản này, nhà đầu tư nhỏ lẻ nên cảnh giác vì rủi ro đang tăng — vùng giá hiện tại có thể không phải là đáy.

Lưu ý đối với người đầu tư vàng:

Không nên bị “FOMO” (sợ bỏ lỡ cơ hội) vào lúc vàng vừa tăng mạnh mà chưa có điều chỉnh — đợt tăng trước đã kéo dài và không có sự điều chỉnh đáng kể.

Khi giá đã tăng liên tục và hiện có dấu hiệu sụt, việc chốt lời hoặc giảm tỷ trọng có thể là lựa chọn hợp lý.

Theo dõi sát tỷ giá USD/VND, chi phí nhập khẩu và chính sách thuế nội địa bởi chúng ảnh hưởng lớn tới giá vàng trong nước.

Phân tích kỹ thuật cho thấy vùng 4.000 USD/ounce là mốc tâm lý mạnh; nếu bị phá vỡ, có thể xuất hiện đợt giảm sâu hơn.



Ngành vàng đang trải qua một bước ngoặt quan trọng: từ giai đoạn tăng “nóng” kéo dài sang giai đoạn điều chỉnh mạnh. Giá vàng quốc tế đã giảm khoảng 8,8% trong hai ngày, về mức 4.089,59 USD/ounce (tương đương ~128,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi tại ngân hàng Việt Nam).

Giá vàng hôm nay 23/10 phản ánh rõ ràng rằng thị trường tin rằng vàng đã tăng quá nhanh, quá mạnh và cần một đợt điều chỉnh — nay đợt điều chỉnh ấy đang diễn ra.

Với các nhà đầu tư tại Việt Nam, việc đánh giá kỹ lưỡng tình hình, cân nhắc giữa rủi ro và cơ hội, và không nên chỉ hành động theo ngắn hạn hoặc tâm lý đám đông là điều rất cần thiết.