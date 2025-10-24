Giá vàng hôm nay 24/10 ở thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 24/10: Tăng trở lại sau hai ngày sụt giảm, vàng nhẫn lấy lại mốc 153,5 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 24/10 ở thị trường trong nước, giá vàng miếng tăng lên mức 149,5 triệu đồng chiều mua so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 24/10 trên thế giới: Tăng lên 4.143,2 USD/ounce, giới đầu tư dồn về kênh trú ẩn an toàn

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 7h00 sáng ngày 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.143,2 USD/ounce, tăng 77,51 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank ở mức 26.352 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).



Đà tăng mạnh của giá vàng trong phiên giao dịch mới nhất được thúc đẩy bởi lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga, cùng với những bất ổn gia tăng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Sự kết hợp của các yếu tố này khiến nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường tăng nhanh, đẩy vàng trở lại vị thế kênh đầu tư phòng vệ hàng đầu.

Cụ thể, Tổng thống Donald Trump đã công bố gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Lukoil và Rosneft. Các biện pháp này ngay lập tức làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, kéo theo sự bất ổn trên thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu. Nhà đầu tư vì thế chuyển hướng sang vàng để bảo toàn giá trị tài sản.

Không chỉ vậy, chính quyền Mỹ còn đang cân nhắc siết chặt xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao sang Trung Quốc, bao gồm cả máy tính xách tay và động cơ máy bay – động thái được cho là phản ứng trước việc Bắc Kinh kiểm soát chặt nguồn cung đất hiếm. Căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng khiến vàng tiếp tục được hưởng lợi nhờ vai trò “hầm trú ẩn an toàn” truyền thống.

Giá vàng lập đỉnh lịch sử nhờ loạt yếu tố vĩ mô

Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng tới 57%, đạt đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce vào đầu tuần. Mức tăng kỷ lục này phản ánh sự kết hợp giữa nhiều yếu tố vĩ mô bất ổn, bao gồm lo ngại suy thoái kinh tế, căng thẳng chính trị toàn cầu, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và lượng mua ròng lớn từ các ngân hàng trung ương.

Theo giới phân tích, nhu cầu vàng từ các tổ chức tài chính quốc gia đã trở thành “động cơ đẩy” chính cho xu hướng tăng giá trong suốt năm nay. Trong bối cảnh niềm tin vào hệ thống tài chính truyền thống suy giảm, các ngân hàng trung ương, đặc biệt ở châu Á và Trung Đông, liên tục mua vào nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.



Hiện thị trường đang hướng sự chú ý đến báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối tuần này sau khi bị trì hoãn vì việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa. Dữ liệu CPI được kỳ vọng sẽ làm rõ triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong các tháng tới.

Phần lớn các nhà đầu tư đều tin rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong kỳ họp sắp tới. Nếu kịch bản này xảy ra, đồng USD có thể chịu áp lực giảm, còn lợi suất trái phiếu thực sẽ hạ nhiệt – qua đó tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá của vàng.

Ông Mark Haefele, Giám đốc Đầu tư của UBS, nhận định: “Vàng vẫn là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều biến động. Nếu các yếu tố vĩ mô và địa chính trị tiếp tục diễn biến tiêu cực, giá vàng hoàn toàn có thể tiến lên vùng 4.700 USD/ounce.”

Áp lực chốt lời xuất hiện sau chuỗi tăng nóng

Tuy nhiên, thị trường vàng cũng đang ghi nhận một số hoạt động chốt lời và điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng mạnh liên tiếp.

Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index, đợt bán tháo nhẹ vừa qua không gây bất ngờ nếu xét đến quy mô tăng giá của vàng từ đầu năm đến nay. Ông cho rằng, sau lượng mua khổng lồ trong nhiều tuần, nhiều nhà đầu tư tổ chức đã bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận, tạo ra áp lực bán tự nhiên trên thị trường.

Ở góc độ kỹ thuật, Razaqzada cho biết đang theo dõi các ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 4.100 USD, 4.080 USD và 4.060 USD/ounce. Nếu giá vàng xuyên thủng các mức này, khả năng cao vàng sẽ điều chỉnh về vùng tâm lý 4.000 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng mới.

Lời khuyên của chuyên gia: Vàng vẫn trong thị trường tăng dài hạn

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, nhận định ngay cả khi giá giảm xuống 3.973 USD/ounce, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn không bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh: “Vàng và bạc vẫn đang ở trong thị trường giá lên mang tính cấu trúc, được thúc đẩy bởi quá trình ‘định giá lại niềm tin’ vào hệ thống tài chính toàn cầu.”

Hansen cho rằng những yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng — như sự bất ổn địa chính trị, lãi suất thực âm, nhu cầu mua ròng từ các ngân hàng trung ương, và sự gia tăng nắm giữ vàng của các quỹ ETF — đều chưa có dấu hiệu suy yếu. Do đó, các đợt điều chỉnh ngắn hạn chỉ là nhịp nghỉ tự nhiên trong xu hướng tăng dài hạn.



Bên cạnh đó, niềm tin vào đồng tiền pháp định và khả năng điều hành tài khóa của các nền kinh tế phương Tây đang suy giảm, khiến vàng tiếp tục được xem là kênh đầu tư an toàn.

Ở Trung Quốc, xu hướng này càng rõ nét khi thị trường bất động sản trong nước vẫn ảm đạm suốt bốn năm qua. Các hộ gia đình và nhà đầu tư cá nhân tại nước này đang tích cực mua vàng vật chất như một cách bảo toàn tài sản. Cùng với đó, dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF vàng tại châu Âu và Bắc Mỹ cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại, củng cố thêm lực cầu cho thị trường.

Các chuyên gia nhận định, niềm tin vào trật tự tài chính cũ đang bị lung lay, và vàng được định vị lại như một tài sản cốt lõi trong chiến lược phòng vệ rủi ro toàn cầu. Đây chính là yếu tố giúp kim loại quý này duy trì đà tăng bền vững bất chấp các pha điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 24/10 tiếp tục thể hiện sức mạnh trong bối cảnh thế giới đầy biến động, trở thành điểm sáng của thị trường hàng hoá quý hiếm. Với những tín hiệu tích cực từ xu hướng mua vào của ngân hàng trung ương và kỳ vọng FED hạ lãi suất, giá vàng thế giới nhiều khả năng vẫn duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến giá vàng hôm nay để có quyết định mua – bán phù hợp, tận dụng cơ hội sinh lời an toàn.