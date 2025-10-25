Giá vàng hôm nay 25/10 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng miếng trong nước giảm về mức 148,5 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng miếng JSC còn 148,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,5 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay 25/10 trên thị trường thế giới

Giá vàng hôm nay 25/10 trên thị trường thế giới ghi nhận xu hướng giảm nhẹ sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kim loại quý vẫn duy trì sức hấp dẫn trong trung và dài hạn nhờ kỳ vọng Fed sắp bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thế giới giảm 24,48 USD/ounce: Giảm nhẹ sau báo cáo lạm phát Mỹ, vẫn trong xu hướng điều chỉnh

Theo Kitco, lúc 4h00 sáng ngày 25/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.119,41 USD/ounce, giảm 24,48 USD/ounce so với phiên liền trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.352 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Đây là mức giảm nhẹ nhưng vẫn cho thấy xu hướng điều chỉnh sau chuỗi tăng dài nhiều tuần trước đó.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát sao các thông tin kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) – thước đo lạm phát quan trọng tác động trực tiếp đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lạm phát Mỹ “hạ nhiệt” giúp vàng hạn chế đà giảm

Ngày 24/10, Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố CPI tháng 9 tăng 0,3%, thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng 8. Tính trong 12 tháng qua, CPI của Mỹ tăng 3%, cao hơn đôi chút so với mức 2,9% trong tháng 8.

Dù kết quả này không quá khác biệt, nhưng việc lạm phát tăng chậm hơn dự kiến được xem là tín hiệu tích cực cho Fed. Báo cáo này từng bị trì hoãn do chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa một phần, khiến thị trường thiếu vắng dữ liệu chính thức trong nhiều ngày.

Theo nhận định của giới chuyên môn, thông tin trên giúp củng cố khả năng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tới, đồng thời mở ra triển vọng về hai lần cắt giảm lãi suất nữa trước tháng 3/2026.

Ông Eric Gerster, Giám đốc đầu tư của Alphacore Wealth Advisory, cho biết: “Báo cáo CPI lần này khá tích cực. Nếu lạm phát giữ ổn định ở mức hiện nay mà không tăng trở lại, Fed có thể tập trung hơn vào mục tiêu hỗ trợ thị trường lao động. Đây là kịch bản tốt cho vàng khi lãi suất thấp thường khiến đồng USD suy yếu, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.”

Vàng hướng đến tuần giảm đầu tiên sau 10 tuần tăng liên tiếp

Mặc dù kỳ vọng Fed hạ lãi suất giúp hạn chế đà giảm, nhưng giá vàng hôm nay 25/10 vẫn đang hướng đến tuần giảm giá đầu tiên sau 10 tuần tăng liên tục.

Theo dữ liệu của Kitco, vào 10h35 sáng ngày 24/10 theo giờ miền Đông (21h35 giờ Hà Nội), giá vàng giao ngay được ghi nhận ở 4.124,89 USD/ounce, gần như đi ngang sau khi có thời điểm mất gần 2% vào đầu phiên.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch độc lập tại New York, nhận định: “Cả vàng và bạc đang phục hồi nhẹ sau báo cáo CPI, tuy nhiên đợt giảm trước đó vẫn khá sâu. Vàng có thể cần thêm thời gian điều chỉnh trước khi trở lại xu hướng tăng ổn định.”

Các chuyên gia cho rằng, sự biến động hiện nay phần lớn xuất phát từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá vàng lập đỉnh lịch sử.

Giá vàng từng chạm mức cao kỷ lục 4.381,21 USD/ounce

Hồi đầu tuần, vàng giao ngay từng lên đỉnh mọi thời đại ở mức 4.381,21 USD/ounce, nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh giảm hơn 6% do áp lực chốt lời và tâm lý rủi ro toàn cầu hạ nhiệt.

Sự dịu bớt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung là yếu tố chính khiến nhu cầu trú ẩn an toàn giảm. Ngày 23/10, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần tới, trước thời hạn 1/11 – thời điểm Washington dự kiến áp thuế mới với hàng hoá Trung Quốc.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cảnh báo: “Nếu giá vàng giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh rõ rệt hơn, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.850 USD/ounce.”

Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể đạt 4.400 USD/ounce năm 2026

Dù đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, phần lớn các tổ chức tài chính lớn vẫn duy trì quan điểm lạc quan về xu hướng trung – dài hạn của kim loại quý.

Báo cáo mới nhất của Morgan Stanley cho biết, việc Fed chuẩn bị cắt giảm lãi suất cùng đà suy yếu của đồng USD là hai yếu tố then chốt có thể thúc đẩy giá vàng tăng trở lại.

Theo dự báo, giá vàng có thể chạm mức 4.400 USD/ounce trong năm 2026, tức tăng khoảng 10% so với dự tính trước đó. Morgan Stanley cũng lưu ý rằng, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư an toàn, đặc biệt khi thế giới đang đối mặt với rủi ro địa chính trị, biến động thương mại và sự bất định kinh tế tại Mỹ.

Các chuyên gia của ngân hàng này cho rằng, dù biến động ngắn hạn có thể tiếp diễn, xu hướng dài hạn của vàng vẫn là đi lên. Sức hút của kim loại quý được củng cố bởi môi trường lãi suất thấp, đồng USD yếu và căng thẳng toàn cầu chưa hạ nhiệt hoàn toàn.

Nhà đầu tư thận trọng trước thời điểm Fed họp

Trước thềm cuộc họp chính sách của Fed, thị trường vàng quốc tế đang trong trạng thái thận trọng. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát, chờ đợi tín hiệu rõ ràng về hướng đi lãi suất.

Nếu Fed chính thức công bố cắt giảm lãi suất vào tuần tới, giá vàng có thể bật tăng trở lại nhờ chi phí cơ hội nắm giữ vàng giảm và sức hấp dẫn của đồng USD yếu đi. Ngược lại, nếu Fed tỏ ra dè dặt, đà phục hồi của vàng có thể chậm hơn kỳ vọng.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, giới phân tích cũng theo dõi sát tình hình địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng ở Trung Đông và chiến sự tại Đông Âu, vốn luôn có tác động mạnh đến nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn.

Triển vọng thị trường vàng trong thời gian tới

Tổng hợp các yếu tố hiện tại, giá vàng hôm nay 25/10 đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng dài. Tuy nhiên, các tín hiệu vĩ mô, bao gồm lạm phát hạ nhiệt, khả năng Fed nới lỏng chính sách và đồng USD suy yếu, vẫn là cơ sở vững chắc để kỳ vọng đà tăng trở lại trong thời gian tới.

Giới đầu tư chuyên nghiệp khuyến nghị nên theo dõi mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce – ngưỡng được xem là “vành đai an toàn” của thị trường vàng hiện nay. Nếu giữ vững mức này, vàng có thể sớm lấy lại động lực tăng và hướng tới vùng kháng cự 4.250 – 4.300 USD/ounce.

Trong bối cảnh các yếu tố bất định kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu, vàng tiếp tục là kênh đầu tư phòng thủ hiệu quả, nhất là khi lãi suất thực duy trì ở mức thấp và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu dài hạn của Fed.