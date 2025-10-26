Giá vàng hôm nay 26/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 26/10: Tăng mạnh, vàng miếng SJC vượt 149 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 26/10, cụ thể là giá vàng miếng trong nước tăng lên mức 149,2 triệu đồng/lượng chiều mua so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 146,1 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay 26/10 trên thế giới: Vàng thế giới tăng trở lại, giới chuyên gia Phố Wall thận trọng

Theo dữ liệu cập nhật từ Kitco, lúc 7h00 sáng ngày 26/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay thế giới được ghi nhận ở mức 4.108,7 USD/ounce, tăng 15,66 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.352 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).



Kết quả khảo sát hàng tuần mới nhất của một nền tảng tài chính quốc tế cho thấy, phần lớn giới phân tích Phố Wall đã chuyển sang quan điểm thận trọng hoặc bi quan, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ tâm lý lạc quan nhẹ với vàng.

Trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát, chưa đến 1/5 (tức 3 người, chiếm 18%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 6 người (35%) cho rằng vàng sẽ giảm, còn lại 8 chuyên gia (47%) dự đoán giá đi ngang – phản ánh tâm lý dè chừng sau những biến động mạnh gần đây.

Ở chiều ngược lại, cuộc thăm dò trực tuyến thu hút 274 lượt bình chọn từ nhà đầu tư cá nhân lại cho thấy xu hướng lạc quan vẫn chiếm ưu thế, dù đã suy giảm so với tuần trước. Cụ thể, 144 người (53%) kỳ vọng giá vàng tăng, 62 người (23%) nhận định giá giảm, trong khi 68 người (25%) cho rằng vàng sẽ tích lũy trong biên độ hẹp.

Dữ liệu này phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa nhà đầu tư tổ chức và cá nhân – một diễn biến thường thấy trong các giai đoạn thị trường vàng biến động mạnh và thiếu tín hiệu định hướng rõ ràng.

Fed có thể hạ lãi suất – động lực quan trọng cho giá vàng

Mặc dù giá vàng đã trải qua tuần giao dịch đầy biến động, song nhiều yếu tố cơ bản vẫn đang hỗ trợ cho triển vọng đi lên của kim loại quý này.

Giới phân tích nhận định, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới, đây sẽ là chất xúc tác quan trọng giúp vàng lấy lại đà tăng. Bởi lãi suất thấp thường làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, đồng thời tăng sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Ngoài ra, chính phủ Mỹ vẫn trong tình trạng đóng cửa một phần kéo dài, khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng bị đình trệ. Việc thiếu hụt dữ liệu chính thức không chỉ gây bất ổn tâm lý thị trường, mà còn thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một kênh bảo toàn giá trị.

Xu hướng nới lỏng tiền tệ toàn cầu tiếp sức cho vàng

Không chỉ riêng Mỹ, nhiều nền kinh tế lớn khác cũng đang chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng. Trung Quốc, Canada, Anh và Úc đều đã giảm lãi suất trong thời gian gần đây, nhằm kích cầu và ứng phó với nguy cơ suy thoái.

Việc các quốc gia lớn đồng loạt hạ lãi suất khiến đồng nội tệ tại nhiều nước suy yếu, từ đó tăng sức hấp dẫn của vàng – vốn được định giá bằng USD. Theo các chuyên gia, dòng vốn đầu tư có xu hướng quay trở lại kim loại quý trong bối cảnh tiền tệ toàn cầu chịu áp lực giảm giá.



Thêm vào đó, nỗi lo về triển vọng tăng trưởng toàn cầu chậm lại và nguy cơ lạm phát vẫn hiện hữu khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục coi vàng là công cụ phòng thủ dài hạn.

Trong các giai đoạn kinh tế thiếu ổn định, vàng thường được lựa chọn như một “tấm khiên” bảo vệ tài sản trước biến động của thị trường chứng khoán, trái phiếu và ngoại tệ. Điều này giúp giá vàng duy trì được sự ổn định tương đối, đồng thời tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng giá mới khi dòng tiền phòng thủ gia tăng.

Theo giới quan sát, thị trường vàng hiện vẫn đang dao động trong biên độ hẹp, song sự kiên nhẫn của nhà đầu tư dài hạn có thể được đền đáp nếu các chính sách tiền tệ nới lỏng đồng loạt phát huy tác dụng trong quý IV/2025.

Chuyên gia dự báo: Vàng có thể sớm lấy lại đà tăng

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng triển vọng trung hạn của vàng vẫn tích cực.

Theo ông, đợt điều chỉnh vừa qua là cần thiết sau thời gian dài tăng mạnh, song mức giảm đã bị thổi phồng bởi tâm lý lo ngại của nhà đầu tư ngắn hạn. Ông nhận định, chỉ số CPI thấp hơn kỳ vọng cùng với khả năng Fed giảm lãi suất trong tuần tới sẽ là yếu tố giúp vàng nhanh chóng phục hồi.

“Giá vàng có thể sớm quay lại xu hướng tăng khi thị trường hấp thụ hết lo ngại ngắn hạn và tập trung vào triển vọng dài hạn của chính sách tiền tệ,” ông Checkan nhấn mạnh.



Dù thị trường biến động, vàng vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần kiên định với chiến lược dài hạn, tránh dao động trước các đợt điều chỉnh ngắn hạn mang tính kỹ thuật.

Khi chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục nới lỏng, đồng USD suy yếu, và căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt, vàng được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò là tài sản trú ẩn hấp dẫn trong những tháng cuối năm.



Nhìn tổng thể, giá vàng hôm nay 26/10 đã tăng nhẹ trở lại sau đợt điều chỉnh mạnh trước đó, phản ánh tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng nhưng kỳ vọng phục hồi đang dần rõ nét.

Dù giới chuyên gia Phố Wall giữ quan điểm trung lập, nhiều yếu tố nền tảng như chính sách lãi suất, bất ổn chính trị và xu hướng nới lỏng tiền tệ toàn cầu đang ủng hộ cho khả năng giá vàng duy trì đà tăng ổn định trong thời gian tới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vàng tiếp tục là kênh đầu tư đáng cân nhắc, không chỉ để bảo toàn giá trị tài sản mà còn có thể mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư dài hạn.