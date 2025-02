Giá vàng hôm nay tiếp tục lập kỷ lục mới, người dân đổ xô đi mua vàng

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đầu giờ sáng nay nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 87,8-89,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay 4/2 lập kỷ lục mới.

Đến 10h30 sáng nay, Công ty SJC lại đưa giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 88,1-90,63 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đến 10h30 sáng nay cũng kéo giá mua - bán vàng nhẫn 9999 lên mức 88,1-90,6 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.

Đến 9h01, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nâng giá mua - bán vàng nhẫn 9999 lên mức 88,9-90,5 triệu đồng/lượng, không đổi ở chiều mua vào và tăng thêm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng.

Mở cửa phiên giao dịch 4/2, giá vàng 9999 của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, lên mức 88,1-90,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, dù giá vàng cao ngất ngưởng nhiều người mua vẫn xếp hàng dài chờ mua vàng. Nhiều khách hàng chia sẻ, họ chọn đi mua vàng hôm nay vì ngại đến ngày vía Thần Tài sẽ đông.

"Hôm qua, tôi ra nhưng không kịp mua do muộn quá. Đến hôm nay, vàng đã giá tăng mạnh lên hơn 90 triệu đồng/lượng. Tôi sợ đến ngày Thần tài giá tăng tiếp nên tranh thủ đi mua khi các cửa hàng khai xuân", chị Ngọc Mai (44 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Trong khi đó, ông Văn Nam (55 tuổi, Hà Nội) cho biết, gia đình ông có truyền thống mua vàng vào dịp đầu năm mới. "Mặc dù giá vàng hiện tại khá cao, nhưng tôi vẫn ưu tiên mua để cầu may mắn, tài lộc cho năm mới. Do mua lấy may nên tôi chỉ cần vài chỉ vàng nhẫn, mong năm mới vạn sự hanh thông", ông Nam bày tỏ.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng trong nước "dậy sóng" trong bối cảnh giá vàng thế giới thiết lập kỷ lục mới. Lúc 9h30' ngày 4/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 2.817 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm chinh phục đỉnh mới tại 2.830 USD/ounce.

Quy đổi tương đương theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới có mức 86,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), tương ứng "đắt" hơn giá vàng miếng SJC hơn 4 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng đi lên nhờ nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với một số quốc gia, làm gia tăng lo ngại lạm phát sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế. Các nhà đầu tư thay vì đổ dòng tiền vào các lĩnh vực có nhiều rủi ro như tiền số, chứng khoán... sẽ tập trung vào những hình thức đầu tư "ăn chắc" như vàng và bất động sản.

Người mua vàng xếp hàng dài ngậm ngùi ra về vì nhà vàng "chê khách"

Từ sáng hôm qua (3/2), theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, dù đã mở cửa nhưng nhiều cửa hàng vàng "chê khách", người mua vàng phải ngậm ngùi ra về.

Bà Hoàng Thị Mai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, dù đã quá giờ mở cửa 20 phút rồi, nhưng bà vẫn chưa thấy nhân viên thông báo được vào mua vàng.

"Cả thời gian xếp hàng khoảng 40 phút tại cửa hàng 29 Trần Nhân Tông của Bảo Tín Minh Châu, đến thời điểm 9h20', nhân viên cửa hàng mới xuất hiện thông báo. Cụ thể, với mặt hàng nhẫn tròn, vàng miếng hiện cửa hàng chưa có thông tin bán ra và sẽ thông báo sớm khi có thông tin mới", bà Mai phàn nàn.

Tương tự, cửa hàng Doji cũng thông báo chưa bán ra với các sản phẩm vàng miếng SJC, nhẫn tròn. Riêng cửa hàng Phú Quý, tại cơ sở Trần Nhân Tông, nhà vàng này chỉ bán ra tối đa 2 chỉ cho mỗi khách hàng. Còn tại Phú Quý cơ sở Cầu Giấy, thương hiệu này không bán ra vàng miếng SJC; nhẫn tròn số lượng bán ra không giới hạn, nhưng số lượng không nhiều.