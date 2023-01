Giá vàng tiệm cận mốc 70 triệu đồng/lượng trước ngày Vía Thần tài

28/01/2023 8:00 AM (GMT+7)

Giá vàng trong nước

Trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 (27/1), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn ( SJC ) niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 67,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 68,3 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên 19/1.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng tại thị trường Hà Nội ở mức 67,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 68,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại thị trường TP.HCM, tập đoàn này niêm yết giá vàng ở mức 67,1 – 68,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng tại thị trường Hà Nội và TP.HCM ở mức 67,2 – 68,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ.

Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu được niêm yết bán ra ở mức 68,3 triệu đồng/lượng và chấp nhận mua vào ở mức 67,3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên ngày 19/1.

Giá vàng thế giới

Theo Kitco.com, tại thời điểm 10h sáng ngày 27/1 (giờ Hà Nội), giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.930 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với phiên hôm trước. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 1.943,3 USD/ounce, tăng 5,1 ounce so với đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD, vàng thế giới hiện được giao dịch ở mức 54,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Carley Garner, đồng sáng lập công ty môi giới DeCarley Trading, cho biết bà đang kỳ vọng vàng sẽ vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là trên 2.100 USD/ounce trong năm 2023.

Tuy nhiên, bà sẽ không ngạc nhiên nếu trong thời gian tới có một đợt điều chỉnh đưa giá vàng trở lại mức 1.800 USD/ounce. Một lý do đằng sau là do nhiều nhà đầu tư đang từ bỏ kim loại quý này sau hiệu suất đáng thất vọng của năm 2022 khi lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 40 năm.

Bên cạnh đó, chỉ số US Dollar Index giao dịch ở mức 102 điểm, mức thấp nhất trong 7 tháng qua.

Garner cho biết quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới có thể tạo động lực tăng giá ngắn hạn cho đồng đô la và sẽ ảnh hưởng đến vàng. Tuy nhiên, trong dài hạn, Fed sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ, điều này có thể đẩy chỉ số US Dollar Index trở lại vùng 90 điểm.

Luk Otunuga, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao của FXTM cho rằng, vàng đang trên đà tăng trưởng với 5 tuần tăng điểm liên tiếp và có thể kéo dài. Những nhà đầu tư vàng tiếp tục giữ quan điểm rằng Fed sẽ không điều chỉnh tăng lãi suất mạnh tay nữa.

Còn Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của OANDA, dự đoán rằng vàng có thể giao dịch trong ngưỡng 1.935 – 1.960 USD/ounce cho đến khi cuộc họp của Fed diễn ra vào ngày 31/1 tới đây.

