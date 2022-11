Giữ tiền thế nào nếu kinh tế suy thoái

Các chuyên gia tài chính cá nhân và nhà kinh tế nói với Insider rằng chúng ta dễ bị hoảng sợ và mắc sai lầm hơn với tiền của mình khi kinh tế suy thoái.

Giáo sư Dan Ariely, một nhà kinh tế học hành vi tại Đại học Duke, cho biết mọi người có tâm lý bầy đàn trong thời kỳ suy thoái, tư duy khan hiếm cũng khiến họ nghĩ rằng mọi thứ tồi tệ hơn thực tế.

Ariely nói: “Khi mọi thứ không chắc chắn, mọi người rất khó để suy nghĩ chính xác. Những cuộc suy thoái đều ảnh hưởng tới những người không chắc chắn và luôn sợ hãi”.





Yếu tố sợ hãi

Các nhà kinh tế của Bloomberg cho biết gần đây họ nhận thấy 100% khả năng xảy ra suy thoái vào năm 2023. Cuối tháng 10 vừa qua, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, David Soloman, cho biết nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với một đợt suy thoái kéo dài.

Các chuyên gia cho biết suy thoái hay đúng hơn là sợ hãi suy thoái gây ra cảm giác tuyệt vọng về tài chính. Những cảm giác này có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức xấu về nền kinh tế rộng lớn hơn. Dấu hiệu suy thoái thường đi trước bởi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán. Điều này đè nặng lên tâm trí các nhà đầu tư. Thực sự, chỉ số S&P 500 đã mất 20% giá trị trong năm nay.

Ramit Sethi, người sáng lập I Will Teach You To Be Rich - một trang web giáo dục về đầu tư và quản lý tài chính - cho biết khách hàng của ông thường bị ảnh hưởng bởi tin tức về nền kinh tế vĩ mô hơn là những gì đang xảy ra với tài chính của chính họ.

Nhiều người có tâm lý lo sợ khi nền kinh tế suy thoái. Ảnh minh họa: Unsplash.

"Mọi người nhìn vào các tiêu đề trong tin tức, họ nhìn những gì bạn bè đang nói về và điều đó tạo ra cái nhìn của họ về thế giới. Đó là lý do tại sao tôi đang nhận được nhiều câu hỏi hơn bao giờ hết về lạm phát", ông nói.

Sethi khuyên mọi người nên tập trung vào kế hoạch tài chính dài hạn hơn là những tiêu đề tiêu cực.

Chad Rixse, Giám đốc kế hoạch tài chính của Forefront Wealth Partners, cho biết mọi người có thể bị ảnh hưởng về mặt tinh thần khi tài sản của họ sụt giảm đáng kể và hành động phi lý trí để bảo vệ những gì còn lại, mặc dù thị trường chứng khoán và nền kinh tế đều có tính chu kỳ.

Ariely nói: “Nếu chúng tôi muốn mọi người phản ứng tốt với suy thoái kinh tế, họ cần cảm thấy được trao quyền để đưa ra quyết định đúng đắn. Và nếu mọi người cảm thấy mất kiểm soát, điều đó sẽ không chỉ có tác động kinh tế mà còn tác động lớn đến tâm lý".





Giữ cái đầu lạnh

Jeremy Schneider, người sáng lập trang web huấn luyện tài chính Personal Finance Club, cho biết đối với hầu hết mọi người, chuẩn bị cho một cuộc suy thoái giống như chuẩn bị cho một cơn bão.

"Với tình hình hiện tại, hãy làm những điều tương tự mà bạn làm trong thời kỳ tài chính tốt. Thiết lập một khuôn khổ tài chính tốt bằng cách trả hết nợ không thế chấp, tiết kiệm một quỹ khẩn cấp 3-6 tháng. Nếu công việc của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, hãy tiết kiệm nhiều hơn”.

Nếu bạn không tự tin về tài chính của mình, đã đến lúc bắt đầu xây dựng quỹ khẩn cấp thông qua thói quen tiết kiệm và chi tiêu mới, các chuyên gia khuyên. Đây là những thói quen tốt không phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế.

Bạn cần xây dựng thói quen tiết kiệm để không quá phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế. Ảnh minh họa: Unsplash.

Sethi nói rằng việc lập kế hoạch đối diện với suy thoái hiệu quả cũng giống như việc nuôi dạy con cái tốt.

"Một phụ huynh tự tin có được điều này thông qua năng lực. Họ đã học, họ đã thực hành, họ hỏi những người khác mà họ tin tưởng cho lời khuyên và sau đó họ kiên định với kế hoạch. Điều đó cũng tương tự với tiền bạc”.

Khi xây dựng quỹ khẩn cấp, các chuyên gia khuyên không nên đầu tư bằng tiền mặt từ quỹ chứng khoán và các nguồn đầu tư khác.

Ông Nikolai Roussanov, Giáo sư tài chính tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, cho biết các nhà đầu tư thường dễ bị rút tiền đầu tư sớm.

Bà Emilie Bellet, người sáng lập Vestpod - một trang web nhằm nâng cao năng lực tài chính của phụ nữ - cũng cho rằng việc lập quỹ khẩn cấp sẽ giúp bạn có triết lý về tiền của bạn và lý do bạn chi tiêu nó.

"Hãy nghĩ về đồng tiền thực sự có ý nghĩa đối với bạn, giá trị của bạn là gì cũng như mục tiêu tương lai của bạn" - bà Bellet nói, và nhấn mạnh: "Hãy sống thật với chính mình. Đừng chạy theo để có những gì người khác có. Bạn rất dễ bị cuốn vào việc so sánh mình với người khác".

