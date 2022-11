"Hà Nội đêm không ngủ" thu hút hơn 2 triệu lượt khách hàng mua sắm

Với mục tiêu thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế đêm, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, sự kiện 'Hà Nội đêm không ngủ - HaNoi Midnight Sale' năm 2022 đã thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các chuỗi, cơ sở sản xuất… tham gia hưởng ứng. Trong đó, có những siêu thị, trung tâm thương mại quy mô lớn như: Central Retail, AeonMall, BRGMart, Co.opMart, WinMart, MediaMart, Pico, Tập đoàn Doji, Vinaphone, … với hơn 3.000 chương trình khuyến mại, tổng giá trị gần 25.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị BigC Thăng Long trong sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ - HaNoi Midnight Sale” năm 2022

Nhiều chương trình giảm giá, kích cầu đặc biệt lên tới 100% đã được các doanh nghiệp đồng loạt tổ chức bằng cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhờ đó, lượng khách đến các cửa hàng mua sắm ngay trong ngày đầu tiên diễn ra sự kiện đã tăng 200 - 220% so với các ngày trước đó, với kết quả ghi nhận hơn 2 triệu lượt người tiêu dùng tham quan mua sắm và gần 10 triệu lượt truy cập. Tiêu biểu tại các siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua và lượng truy cập mua hàng trực tiếp và trực tuyến đều tăng mạnh.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long - cho biết, ngay từ tối 24/11 sau Lễ khởi động chương trình, người tiêu dùng đã đặc biệt quan tâm đến các chương trình khuyến mại của Big C trong dịp sự kiện 'Black Friday' – Hà Nội đêm không ngủ của thành phố Hà Nội , và trong ngày 25/11, siêu thị đã ghi nhận lượng khách hàng tăng đột biến, với mức tăng gần 250% so với những ngày trong tuần. Lượng khách hàng mua sắm trực tuyến qua ứng dụng zalo cũng tăng gấp 2 lần. Các mặt hàng trọng tâm được giảm giá trên 50% gồm mặt hàng thực phẩm, hàng tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, phi thực phẩm được tiêu thụ mạnh.

Còn theo đại diện hệ thống siêu thị BRGMart, hệ thống siêu thị này đã triển khai nhiều ưu đãi đa dạng về các mặt hàng với mức giảm giá 50% đến 70% cho nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phầm và hàng hóa khác nhân dịp Blackfriday, trong ngày 25/11, đơn vị ghi nhận mức tăng hơn 160% về doanh thu và lượng khách tham quan mua sắm tại các điểm bán hàng tham gia; website BRGshopping ghi nhận lượt truy cập mua sắm tăng khoảng 2,5 lần so với ngày bình thường.

Hệ thống Winmart cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, mua 1 tặng 1, bốc thăm trúng thưởng hưởng ứng kích hoạt chương trình và nhiều ưu đãi tới 50% cho nhiều mặt hàng tại siêu thị, và ghi nhận doanh thu và lượng khách hàng tăng 150% so với các ngày khác trong tuần.

Cũng là một trong các điểm thu hút mạnh người tiêu dùng mỗi dịp khuyến mại và cuối tuần, Tập đoàn Aeon cho biết, ghi nhận doanh thu và lượng khách đến hệ thống trung tâm thương mại AeonMall Hà Đông và AeonMall Long Biên tăng cũng tăng gần 200%, lượng truy cập website, ứng dụng di động mua sắm tăng gần gấp 3 lần so với các ngày trong tuần.

Trong lĩnh vực điện máy, Hệ thống siêu thị MediaMart cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt 70% cho các sản phẩm điện tử, đồ gia dụng như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện và thu hút lượng người quan tâm tăng mạnh, lượng khách đến hệ thống siêu thị tăng gần gấp 2 so với ngày thường, lượng đặt hàng trực tuyến cũng tăng hơn 2 lần, các sản phẩm Key giảm giá lên tới 70% nhằm hưởng ứng chương trình được quan tâm tiêu biểu có: TV LED Samsung Smart 4K 65" UA65AU7700KXXV chỉ 13,490,000đ; Tủ lạnh Side by Side LG Inverter 649L GR-B257JDS chỉ còn 14,990,000đ; kèm theo các chương trình tặng voucher tới 3 triệu, trả góp lãi suất 0%,…”

Sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ - HaNoi Midnight Sale” là sự kiện khuyến mại tập trung quy mô lớn cuối cùng khép lại chương trình “Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội” năm 2022 diễn ra vào tháng 5, tháng 7, tháng 11.

Chương trình đã thu hút tổng cộng hơn 2.000 điểm bán hàng khuyến mại với mọi thành phần kinh tế tham gia, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kích cầu, tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân Thủ đô, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế Thủ đô nhất là trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ theo kịch bản tăng trưởng của Thủ đô năm 2022 sau những ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Qua đó, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng chung của thành phố Hà Nội trong 10 tháng năm 2022.





“ Chương trình khuyến mại tập trung năm 2022 được đánh giá là cơ hội để các doanh nghiệp đưa ra các chương trình khuyến mại khủng nhất năm với nhiều khuyến mại hấp dẫn và quà tặng giá trị, giúp khách hàng có cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm giá hấp dẫn, và doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng nhờ kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm. Trong thời gian tới, Đơn vị mong muốn chương trình tiếp tục duy trì và mở rộng và truyền thông rộng rãi giúp gắn kết mạnh mẽ doanh nghiệp với người tiêu dùng Việt Nam”, đại diện Tập Đoàn vàng bạc Đá quý Doji chia sẻ.

Theo Công thương