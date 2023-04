Hấp dẫn Phiên chợ cuối tuần “Sản phẩm đặc trưng nổi tiếng và OCOP các tỉnh” tại Châu Đốc

Chuẩn bị tổ chức Phiên chợ cuối tuần “Sản phẩm đặc trưng nổi tiếng và OCOP các tỉnh” tại Siêu thị Tứ Sơn





Sản phẩm tham gia phiên chợ phong phú, đa đạng, với những dòng sản phẩm nổi bật của các tỉnh, như: Thực phẩm, hóa mỹ phẩm, gia dụng, thủ công mỹ nghệ... Đến với phiên chợ, người tiêu dùng sẽ cảm nhận tính độc đáo của từng tỉnh với mỗi dòng sản phẩm mang đặc trưng, nổi tiếng, riêng biệt.

Tại An Giang có các sản phẩm: Đường thốt nốt của Công ty TNHH Thảo Hương và Công ty TNHH MTV Phát triển đặc sản vùng miền Trần Gia, bánh hạnh nhân của Công ty TNHH SX TM Tiến Anh, bưởi của Công ty TNHH MTV Vườn Bà Ba, trà xạ đen của Công ty TNHH TMDV Thảo An Khang. Tỉnh Tây Ninh có các sản phẩm: muối ớt, đậu phộng, bánh cuốn chả giò, trà túi lọc, bánh tráng muối ớt... Tỉnh Kiên Giang với các sản phẩm: nước mắm, trà mãng cầu xiêm, tinh dầu, hải sản... Tỉnh Sóc Trăng mang đến các sản phẩm: mứt mận, nông - lâm - thủy sản, bánh kẹo...

Phiên chợ cuối tuần của Siêu thị Tứ Sơn là chương trình trực tiếp mang lại hiệu quả thiết thực trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng của doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong thời gian qua. Chính từ phiên chợ này, doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam đã có hàng hóa phát triển khá tốt tại Siêu thị Tứ Sơn và thị trường An Giang .

Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn Tạ Minh Sơn cho biết, siêu thị tổ chức Phiên chợ cuối tuần “Sản phẩm đặc trưng nổi tiếng và OCOP các tỉnh” với mục đích đồng hành cùng doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, góp sức phát triển hàng hóa là sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của các tỉnh, thành phố, đưa các sản phẩm vào thị trường.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp đã có hàng hóa đang phát triển tại thị trường An Giang khẳng định thêm tên tuổi và giá trị sản phẩm của mình, ngày càng phát triển bền vững tại An Giang. Phiên chợ cũng là cơ hội cho sản phẩm mới, doanh nghiệp mới tiếp cận thị trường An Giang. Do đó, đòi hỏi các DN tham gia phải thật sự năng động và tích cực, người đại diện phải am tường về sản phẩm khi tiếp xúc với khách hàng.

Tại phiên chợ, các DN trưng bày hàng hóa có cơ hội chủ động tiếp cận giới thiệu sản phẩm và cho khách hàng dùng thử, phát tờ rơi, danh thiếp trực tiếp đến người tiêu dùng. Phiên chợ còn có nhiều hoạt động bên lề, nổi bật nhất là Vòng quay may mắn và Chương trình giao lưu gameshow “Trổ tài đoán giá” giữa nhà sản xuất với khách hàng thông qua màn hình led. Khách hàng đặt câu hỏi trực tiếp với nhà sản xuất, còn nhà sản xuất trả lời và tặng quà cho khách hàng khi tham gia. Đây là cầu nối trực tiếp giữa chủ thể sản phẩm với người tiêu dùng, tạo sự gần gũi cũng như giúp người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm hơn.

Giá cả sản phẩm tại phiên chợ rất phù hợp với người tiêu dùng. Từ trước đến nay, Siêu thị Tứ Sơn không có chủ trương giảm giá, mà xây dựng giá thật hợp lý, phù hợp người tiêu dùng và giá trị sản phẩm, nên được người tiêu dùng đón nhận.

Tại phiên chợ còn có chương trình văn nghệ giao lưu hàng đêm; khách hàng chụp hình “check-in” với các nhân vật hoạt hình và thắng cảnh của các tỉnh, thành phố; tham gia các trò chơi dân gian có thưởng. Đặc biệt, khách tham quan được thưởng thức bánh xèo rau rừng - đặc sản vùng Bảy Núi. Siêu thị Tứ Sơn sẽ “trình làng” các sản phẩm rau, củ, quả sạch được trồng theo hình thức cây kiểng.

Ông Tạ Minh Sơn cho biết, 10 năm qua, Siêu thị Tứ Sơn tổ chức thường xuyên Phiên chợ cuối tuần “Sản phẩm đặc trưng nổi tiếng và OCOP các tỉnh”, nhưng lần này quy mô lớn hơn, từ nội dung đến công tác tuyên truyền, sắp đặt, bố trí được chăm chút từng chi tiết nhỏ. Mục đích nhằm tôn tạo đặc sản các vùng miền và sản phẩm OCOP, giúp người tiêu dùng có cách nhìn truyền cảm, tạo ấn tượng tốt để dòng sản phẩm này đi vào lòng người tiêu dùng ngày càng tốt đẹp hơn. Điểm nổi bật đợt này, Sở Công Thương 6 tỉnh đồng hành với Siêu thị Tứ Sơn rất cao và đã chọn lọc kỹ dòng sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia phù hợp với thị trường An Giang.

Với nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, phiên chợ và lễ hội thành công, hứa hẹn Phiên chợ cuối tuần tại Siêu thị Tứ Sơn sẽ tiếp tục cống hiến cho khách hàng trải nghiệm những tiết mục đặc sắc và được mua sắm đặc sản các tỉnh mà không cần phải đi xa. Đồng thời, được tham gia vui chơi, thư giãn vào những ngày nghỉ lễ cuối tuần.





Theo báo An Giang