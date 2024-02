Hoàng Anh Gia Lai sắp chào bán 130 triệu cổ phiếu HAG, liệu kế hoạch của bầu Đức có thành công?

Trước đó, cũng liên quan tới đợt chào bán riêng lẻ, HAGL thông qua điều chỉnh kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến gồm 3 nhà đầu tư gồm: Công ty CP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; Công ty CP Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Lê Minh Tâm (thay ông Nguyễn Đức Quân Tùng) dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.

Hoàng Anh Gia Lai sắp chào bán 130 triệu cổ phiếu HAG. Ảnh: HAGL

Về mục đích sử dụng vốn, ưu tiên đầu tiên là mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300, giá trị dự kiến 346,7 tỷ đồng.

Thứ hai, ưu tiên cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số tiền là 253,26 tỷ đồng.

Và cuối cùng, nếu vẫn còn sẽ sử dụng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Lãi lớn nhưng lại không đến từ hoạt động cốt lõi

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.107,7 tỷ đồng, tăng 376,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,1%, về chỉ còn 11,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 49,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 209,87 tỷ đồng, về 217,25 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 265,1%, tương ứng tăng thêm 214,2 tỷ đồng, lên 295 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 995,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 421,3 tỷ đồng, tức giảm 1.417,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận dương 161,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 162,4 tỷ đồng, tăng thêm 323,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 254,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 34,7 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 219,7 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý cuối năm 2023 mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, chủ yếu do tăng doanh thu tài chính, cũng như tiết giảm chi phí tài chính.

Cụ thể, trong thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận 240,3 tỷ đồng lãi do thanh lý khoản đầu tư, trong khi cùng kỳ năm 2022 không ghi nhận khoản mục này.

Chưa kể, nhờ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; HoSE: EIB) miễn giảm hơn 1.424 tỷ đồng lãi vay, doanh nghiệp của bầu Đức còn được hoàn nhập 996 tỷ đồng chi phí tài chính, trong khi cùng kỳ năm ngoái phải chịu hơn 421 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khá mạnh và phải ghi nhận thêm 254 tỷ đồng tiền lỗ khác, Hoàng Anh Gia Lai vẫn lãi sau thuế 1.107 tỷ đồng, tăng gấp 4,76 lần với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Lũy kế năm 2023, doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai tăng 36%, đạt 6.932 tỷ đồng, thiết lập kỷ kinh doanh mới. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.805 tỷ đồng, tăng gần 76% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tương ứng đạt 1.817 tỷ đồng, tăng gần 62%. Đây cũng là mức lãi cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của Hoàng Anh Gia Lai, chỉ sau khoản lợi nhuận 2.081 tỷ đồng đạt được năm 2010.

Nhà đầu tư tháo chạy?

Nhìn vào phiên giao dịch cuối tuần qua (16/2), cổ phiếu HAG chính thức bước vào downtrend với đà giảm tương đối lớn.

Cụ thể, cổ phiếu HAG giảm 5,2% với thanh khoản trên 30 triệu đơn vị, qua đó tiến về vùng giá 12.750 đồng/CP. Với diễn biến hiện tại, cổ phiếu HAG đã kết thúc nhịp tăng và xác nhận bước vào nhịp giảm giá trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, với việc đóng của thấp nhất phiên, cổ phiếu HAG đã để mất mốc MA50. Bên cạnh đó, đường MA10 và MA20 đồng loạt cắt xuống, thể hiện rằng dòng tiền ngắn hạn đang chia tay khỏi cổ phiếu này.

Tính từ vùng đáy gần nhất, cổ phiếu HAG đã tăng hơn 100%. Hiện tại, vùng hỗ trợ MA200 của HAG được xác định quanh mốc 9.740 đồng, trong khi đó vùng hỗ trợ tại Fibonanci 0.5 và 0.68 lần lượt là 11.200 đồng và 10.340 đồng.

Diễn biến tiêu cực của mã HAG diễn ra ngay trong bối cảnh tập đoàn vừa được chấp thuận phát hành thêm 130 triệu cổ phiếu.

Điều này cho thấy một số lượng không nhỏ nhà đầu tư không muốn nắm giữ HAG cho tới ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành thêm. Bởi, khi doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu, tình trạng pha loãng sẽ xảy ra với HAG.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của HAGL tăng lên mức 21.527 tỷ đồng trong đó lớn nhất là 8.370 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. Phải thu dài hạn cũng giảm mạnh gần 80% còn dưới 500 tỷ đồng. Hiện, HAGL đã thu hồi được gần 400 tỷ đồng khoản cho HAGL Agrico (Mã HNG) vay. Giá trị phải thu còn lại tại nhóm HNG là 1.114 tỷ đồng (toàn bộ là khoản cho vay ngắn hạn). Tại thời điểm cuối năm 2023, nợ phải trả của HAGL tăng nhẹ 200 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 14.800 tỷ trong đó vay nợ tài chính hơn 7.900 tỷ đồng, giảm 250 tỷ so với đầu năm. Cơ cấu nợ chủ yếu tập trung ở mảng trái phiếu với hơn 4.900 tỷ đồng, giảm gần 800 tỷ so với đầu năm (phần lớn do BIDV và Chứng khoán BIDV thu xếp phát hành). Trong số này, gần 2.050 tỷ đồng dư nợ trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2024. Sau cái bắt tay với LPBank trong quý IV, HAGL cũng ghi nhận khoản vay mới 750 tỷ đồng từ nhà băng này. Doanh nghiệp cũng có khoản vay bổ sung khoảng 560 tỷ đồng tại ngân hàng TPBank. Ở chiều ngược lại, khoản vay gần 590 tỷ đồng tại Eximbank đã không còn ghi nhận tại báo cáo tài chính quý cuối năm. Tuy vậy, trên báo cáo lưu chuyển hợp nhất, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HAGL năm 2023 chuyển âm 194 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần hoạt động tài chính âm 294 tỷ đồng.