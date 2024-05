Hội thảo về ETS: Sử dụng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải để thúc đẩy thị trường carbon tại Việt Nam

Trong tháng 5, Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) tổ chức hai khóa đào tạo tại TP.HCM. Khóa đào tạo đầu tiên diễn ra vào ngày 06 - 07 và khóa đào tạo thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 08 - 09 tháng 5. Đối tượng cả 2 khóa đào tạo lần này đều hướng đến các doanh nghiệp phát thải carbon lớn và đại diện một số cơ quan quản lý các cấp, các Hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.

Khóa đào tạo này thuộc Hỗ trợ kỹ thuật (TA) "Đào tạo và mô phỏng Hệ thống giao dịch hạn ngạch phát thải (ETS) tại Việt Nam" của ETP. Đây là hoạt động đào tạo năng lực đầu tiên ở Việt Nam thu hút sự tham gia của các bên liên quan thuộc cả khu vực công và tư với một chương trình đào tạo toàn diện và có hệ thống về ETS và thị trường carbon kết hợp sử dụng công cụ mô phỏng thị trường.

Khóa đào tạo về ETS và Thị trường carbon diễn ra ngày 08 và 09 tháng 5. Ảnh U.Nhi

Các bài giảng được xây dựng và trình bày bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực giảm nhẹ biến đổi khí hậu và định giá carbon. Sáng kiến đào tạo này diễn ra vào giai đoạn quan trọng khi Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính (KNK) theo các nghĩa vụ trong Thỏa thuận Paris.

Tham dự khóa đào tạo các học viên được các chuyên gia hướng dẫn cặn kẻ, phân tích các thuật ngữ và tham gia thực hành trực tiếp trên nền tảng mô phỏng từ đó giúp các học viên hiểu hơn về hoạt động của hệ thống giao dịch hạn ngạch phát thải carbon.

Mô phỏng hệ thống giao dịch hạn ngạch phát thải carbon. Ảnh U.Nhi

Ngoài ra, các học viên sẽ được nghe các bài giảng, phiên thảo thuận cũng như những góp ý từ các chuyên gia quốc tế để giúp hiểu rõ hơn về thị trường carbon. Những chủ đề này bao gồm việc triển khai định giá carbon trên thế giới, chuẩn bị cần thiết cho việc vận hành thị trường carbon, các nguyên tắc của ET5 (thiết lập hạn mức, phân bổ hạn ngạch, thực hành mô phỏng, cơ chế tín chỉ, giám sát thị trường, VV...) và các yêu cầu đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV).

Với mục tiêu tự nguyện giảm 15,8% và giảm 43,5% lượng phát thải KNK với sự hỗ trợ của quốc tế so với kịch bản phát thải thông thường vào năm 2030, việc xây dựng một ETS hiệu quả đóng một vai trò then chốt trong việc đạt được mục tiêu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Bằng cách đặt một hạn mức về tổng lượng phát thải và cho phép các doanh nghiệp mua bán hạn ngạch phát thải, ETS tạo ra các động lực kinh tế giúp các doanh nghiệp tìm giải pháp giảm lượng phát thải KNK của họ một cách hiệu quả.

Ngoài ra, doanh thu từ việc đấu giá hạn ngạch có thể được tái đầu tư vào các dự án liên quan đến khí hậu, hỗ trợ thêm cho các nỗ lực của quốc gia trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Do đó, mục tiêu chính của TA là xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo về ETS cho các bên liên quan khác nhau bao gồm các nhà hoạch định chính sách, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính, đại diện truyền thông và đặc biệt là các doanh nghiệp phát thải lớn sẽ phải tham gia vào ETS của Việt Nam trong tương lai.

Về ETP: Là một chương trình đối tác gồm nhiều nhà tài trợ được hình thành bởi các tổ chức chính phủ và quỹ từ thiện nhằm thúc đấy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững ở Đông Nam Á, phù hợp với Thỏa thuận Paris và các mục tiêu phát triển bền vững. ETP tập hợp nguồn lực từ cả khu vực công và tư cùng với Liên Hợp Quốc để huy động và điều phối các nguồn lực kỹ thuật và tài chính nhằm xây dựng cơ sở cho năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi bền vững. Chúng tôi giúp các quốc gia đối tác của mình: Indonesia, Việt Nam và Philippines chuyến dịch sang hệ thống năng lượng bền vững, tạo ra tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng. Về VNEEC: Là công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chính sách khí hậu quốc tế/quốc gia và các sáng kiến, dự án carbon thấp. Được thành lập vào năm 2006, VNEEC có kinh nghiệm tích lũy sâu rộng trong nhiều dịch vụ tư vấn, bao gồm: Giảm nhẹ phát thải KNK; các chất làm suy giảm tầng ozon (ODS); các chất thay thế ODS; các cơ chế tín chỉ carbon, công cụ định giá carbon; năng lượng tái tạo và phát triển bền vững; hiệu quả năng lượng. Đặc biệt, VNEEC thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn, nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực định giá carbon, kiểm kê KNK, giảm nhẹ phát thải KNK, phát triển dự án tín chỉ carbon và triển khai ETS tại Việt Nam.