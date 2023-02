Hơn 1,7 tỷ USD đầu tư vào Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

06/02/2023 8:00 AM (GMT+7)

Ngày 5/2 tại Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông trao biên bản ghi nhớ, biên bản hợp tác cho các đối tác tại Hội nghị. Ảnh: Trung Nhân.

Tại Hội nghị, nhằm góp phần hỗ trợ phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng 7 đối tác, gồm: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ (MOU), biên bản hợp tác (MOC) và trao đổi thư bày tỏ hợp tác, cung cấp tài chính cho các dự án phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Cụ thể, các đối tác đã thể hiện quan tâm tài trợ cho khoảng 45 dự án phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ với tổng quy mô vốn hơn 1,7 tỷ USD.

Dịp này, Hội nghị cũng trao quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư của các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Công ty FPT. Ảnh: Trung Nhân.

Theo đó, Bình Định có 2 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, là: Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software (Công ty TNHH Phần mềm FPT làm chủ đầu tư) với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng; Dự án Sản xuất gạch ốp lát granite (Công ty CP Công nghiệp Kamado làm chủ đầu tư), với tổng vốn đầu tư hơn 998 tỷ đồng, công suất 18 triệu m3/năm tại Cụm công nghiệp Bình Nghi mở rộng.

Tỉnh Thanh Hóa có 3 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư, gồm: Dự án khu công nghiệp Đồng Vàng (Khu kinh tế Nghi Sơn), quy mô diện tích khoảng 491,9ha, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, do Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát – CTCP làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn (TP Sầm Sơn), vốn đầu tư hơn 3.046 tỷ đồng, do Công ty CP đầu tư thương mại Hà Nội Xanh làm chủ đầu từ; Biên bản ghi nhớ đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp số 17-KKT Nghi Sơn, quy mô diện tích khoảng 570,12 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.433 tỷ đồng, do Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn nghiên cứu đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cho đại diện Công ty CP thành phố mới Khánh Hòa. Ảnh: Trung Nhân.

Tỉnh Khánh Hòa có 2 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, là: Dự án chung cư Hoàng đế (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), tổng vốn đầu tư là 490 tỷ đồng, do Công ty TNHH Napoleon làm chủ đầu tư; Dự án nhà máy điện rác Khánh Hòa, tổng vốn đầu tư là 3.250 tỷ đồng, do Công ty CP thành phố mới Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Cũng tại Hội nghị, các địa phương như Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Thuận, Quãng Ngãi, Đà Nẵng… đã tiến hành trao kết quả hợp tác đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ cho 2-3 dự án/địa phương.

