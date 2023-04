Honda tăng giá đề xuất nhiều mẫu xe máy

Mới đây, Honda Việt Nam đã thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất nhiều mẫu xe máy từ tháng 4/2023, bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe côn tay và mô tô phân khối lớn.



Honda Việt Nam tăng giá đề xuất hầu hết sản phẩm xe máy.

Theo báo cáo, giá đề xuất của xe máy Honda sẽ tăng từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng so với trước đây. Đáng chú ý, mẫu xe hút khách Honda Vision bản Tiêu chuẩn nay có giá bán lẻ đề xuất 31,69, tăng khoảng gần 500.000 đồng so với trước đây. Mức tăng này cũng tương đồng với Vision bản Thể thao. Đặc biệt, SH 350i bản Đặc biệt là mẫu xe tay ga có mức điều chỉnh đáng kể nhất, chênh lệch 2 triệu đồng so với giá cũ.

Theo Honda, nguyên nhân của việc tăng giá đề xuất lần này đến từ thị trường nguyên vật liệu trở nên biến động, tác động trực tiếp lên chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, mức giá đề xuất của Honda Việt Nam chủ yếu chỉ để khách hàng tham khảo. Trên thực tế, giá bán lẻ các mẫu xe máy tại các đại lý luôn dựa trên số lượng hàng tồn kho.

Điển hình, do cần kích cầu doanh số, xe tay ga thể thao Honda Vario Tiêu chuẩn đang có giá bán đại lý 47 triệu đồng, giảm khoảng 5 triệu đồng so với giá đề xuất. Đồng thời, phiên bản Thể thao của mẫu xe này chỉ ở mức 52 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá đề xuất 56,49 triệu đồng.

Honda Vario có mức giá giảm mạnh.

Trong khi đó, Honda Winner X đang giảm giá hơn 10 triệu đồng. Mẫu xe côn tay phiên bản phanh thường, phanh ABS lần lượt có giá đại lý 38 triệu đồng và 40 triệu đồng.

Winner X đang có giá đại lý thấp hơn giá đề xuất hơn 10 triệu đồng.

Mặt khác, những mẫu xe như Honda Vision vẫn chênh cao. Qua khảo sát, Honda Vision Cao cấp đang có giá 35 triệu đồng. Số tiền để khách hàng chi trả cho việc sở hữu bản Thể thao là 39,5 triệu đồng. Do đó, giá đại lý của Honda Vision đang chênh khoảng hơn 2 triệu đồng so với giá đề xuất. Ngoài ra, hiện tượng tương tự cũng xảy ra đối với nhiều mẫu xe tay ga cao cấp hơn như SH Mode, Air Blade, Sh 150i, 350i.

Giá tại cửa hàng những mẫu xe hút khách vẫn chênh cao.

Thậm chí, dù đã giảm giá tại cửa hàng nhiều lần, Honda Wave Alpha vẫn có giá đại lý chênh khoảng hơn 1 triệu đồng so với giá đề xuất. Nhiều nhận định cho biết, Honda Việt Nam điều chỉnh tăng giá bán đề xuất sẽ khiến mức giá đại lý những dòng xe 'hot' tiếp tục nâng lên. Trong khi đó, loạt xe doanh số thấp vẫn có thể hạ giá nhằm thu hút khách hàng.

Theo Tiền Phong