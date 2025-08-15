Khách sạn cao cấp ở Trung Quốc đổ xô ra vỉa hè bán đồ ăn vì doanh thu giảm giữa lúc khách thắt chặt chi tiêu

Khách sạn cao cấp bán đồ ăn vỉa hè

Quầy hàng bán đồ ăn cho người qua đường bên cạnh Khách sạn Beiyuan Grand ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/8. (Ảnh REUTERS)

“Giờ đây, không phải cứ giảm giá hay khuyến mãi là khách sẽ đến – họ đơn giản là không đến nữa”, bà Anwen Xu, Giám đốc Kinh doanh khách sạn Beiyuan, giải thích lý do phải tìm nguồn thu mới.

Theo thống kê từ mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc, Beiyuan chỉ là một trong ít nhất 15 khách sạn cao cấp trên cả nước chuyển sang bán đồ ăn vỉa hè trong vài tuần gần đây. Nhân viên các khách sạn cho biết, doanh thu bị ảnh hưởng bởi nhu cầu tiêu dùng yếu, ngân sách đi lại của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước bị cắt giảm, cùng việc ít đặt tiệc hơn trước.

Bà Xu cho biết, các quy định siết chặt chi tiêu và kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên được Bắc Kinh áp dụng đầu năm – bao gồm lệnh cấm ăn uống đông người và hạn chế tiêu thụ rượu – cũng đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.

Các nhà phân tích nhận định hiện tượng khách sạn “ra phố” bán hàng là một dấu hiệu cho thấy áp lực giảm phát đang ngày càng ăn sâu vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn hiện dựa nhiều hơn vào sản xuất và xuất khẩu thay vì tiêu dùng nội địa.

Giá tiêu dùng tại Trung Quốc tháng 7 không tăng so với cùng kỳ năm trước.

“Những nhà hàng cao cấp, đặc biệt là khách sạn 5 sao, đang buộc phải điều chỉnh chiến lược để tồn tại”, ông He-Ling Shi, Giáo sư Kinh tế tại Đại học Monash (Melbourne, Úc) nhận định. “Điều này phản ánh rõ ràng nguy cơ giảm phát đáng kể mà kinh tế Trung Quốc đang đối mặt".

Các dấu hiệu giảm phát khác cũng được nhắc tới như bữa sáng giá 3 nhân dân tệ (0,4 USD) hay siêu thị liên tục tung khuyến mãi chớp nhoáng.

Theo số liệu chính thức, doanh thu ngành dịch vụ ăn uống của Trung Quốc tháng 6 chỉ tăng 0,9% so với cùng kỳ, giảm mạnh so với mức 5,9% của tháng 5. Nửa đầu năm 2025, lợi nhuận ngành lưu trú tại Bắc Kinh giảm tới 92,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Tình hình kinh doanh ăn uống hiện chịu áp lực rất lớn”, ông Wei Zheng, nhân viên Khách sạn Grand Metropark ở Bắc Kinh – nơi bắt đầu bán đồ ăn vỉa hè từ 10/7 – cho biết. “Nhiều khách sạn đã phải chọn cách bán hàng ngoài trời để tăng doanh thu”, ông nói thêm, cho hay khách sạn có thể kiếm thêm vài nghìn nhân dân tệ mỗi ngày nhờ bán các món như vịt om, cá hầm hay tôm càng.

Tại Beiyuan, món bán chạy nhất là chim bồ câu quay giòn – món “đinh” của khách sạn – có giá 38 nhân dân tệ (5,29 USD) mỗi con khi bán bên ngoài, rẻ hơn mức 58 nhân dân tệ trong thực đơn nhà hàng.

Kể từ khi mở quầy vào 28/7, khách sạn bán được khoảng 130 con mỗi ngày, so với mức 80 con trước đó.

Chỉ trong vài tháng, lượng khách thuê phòng ăn riêng giảm từ kín lịch xuống còn khoảng 1/3, và mức chi tiêu bình quân đầu người tại nhà hàng khách sạn giảm một nửa, xuống còn 100–150 nhân dân tệ.

Bà Xu cho biết, quầy bán ngoài trời đạt biên lợi nhuận 10–15%, cao hơn mức trung bình của ngành, nhưng vẫn chưa đủ bù cho khoản doanh thu mất đi bên trong.

Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu

Bà Yaling Jiang, nhà sáng lập công ty tư vấn nghiên cứu thị trường ApertureChina, nhận định người tiêu dùng trong giai đoạn suy thoái “luôn tìm kiếm sự mới lạ và giá trị”, nhưng lại “ngần ngại” khi chi tiêu cho các sản phẩm, dịch vụ cao cấp.

Anh Seven Chen – một nhân viên tài chính sống gần Beiyuan – khi mua thịt heo nướng tại quầy của khách sạn nói anh hiểu nỗ lực này, đồng thời thừa nhận bản thân cũng ít ở khách sạn sang trọng hơn trước.

“Nguyên nhân chính là thu nhập của mọi người không đủ”, anh nói.

Theo mạng xã hội, những khách sạn khác áp dụng chiến lược này gồm JW Marriott ở Trùng Khánh và Hilton Wuhan Riverside ở Vũ Hán. Hilton từ chối bình luận, trong khi một nhân viên Marriott cho biết họ bán món ăn ngoài trời từ 17h–18h nhưng không tiết lộ chi tiết thêm.

Khách sạn 5 sao River & Holiday ở Trùng Khánh cho biết doanh thu hàng ngày đã tăng từ vài nghìn lên 60.000 nhân dân tệ sau khi dựng quầy bán đồ ăn trong bãi đỗ xe hồi tháng trước. Bà Shen Qiuya, Trưởng phòng Kinh doanh – Tiếp thị của khách sạn, bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng việc này làm giảm giá trị thương hiệu.

“Mọi ngành nghề đều khó khăn trong năm nay”, bà Shen nói. “Sống sót mới là quan trọng nhất. Thể diện chẳng đáng bao nhiêu".