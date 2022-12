Khởi động "chuyến xe 0 đồng", đưa người nghèo về quê đón tết Quý Mão 2023

Ngày 12/12, thông tin từ CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức chương trình "Chuyến xe 0 Đồng" nhằm hỗ trợ vé xe miễn phí cho sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM và các tỉnh lân cận về quê đón tết Quý Mão năm 2023.

Gần 1.000 học sinh, sinh viên bị mắc kẹt vì dịch Covid-19 tại các tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương được Hội đồng hương Hà Tĩnh phía Nam tặng vé về quê miễn phí trong năm 2021. Ảnh: MQ

Chương trình "Chuyến xe 0 đồng" dự kiến sẽ tặng 1.000 vé xe cho các đối tượng là sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bao gồm: Bản thân hoặc gia đình có người thân tại các vùng bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, thu nhập thấp do đơn vị, bị mất việc do doanh nghiệp khó khăn…



Ông Lương Trí Độ, Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam, trưởng ban chỉ đạo chương trình "chuyến xe 0 đồng" chia sẻ, đây là chương trình rất ý nghĩa và thiết thực đã được CLB thực hiện nhiều năm qua.

"Dù năm nay khống chế được dịch bệnh, nhưng người lao động vẫn gặp muôn vàn khó khăn khi doanh nghiệp chưa thể phục hồi, thu nhập bấp bênh. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chúng tôi mong sẽ hỗ trợ phần nào để sinh viên, người lao động có điều kiện về quê vui Tết sum vầy", ông Độ nói.

Chuyến xe 0 đồng đưa sinh viên, công nhân vùng dịch về quê năm 2021. Ảnh: H.V

Cũng theo ông Độ, trong năm 2021, khi dịch bệnh Covid – 19 đang cao điểm, Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh phía Nam cũng đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như: tổ chức nhiều chuyến xe 0 đồng đưa học sinh, sinh viên, công nhân... từ vùng dịch về quê; cung cấp, ủng hộ lương thực, thực phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế cho người sống tại vùng dịch…

Riêng năm nay, sau khi CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam được thành lập, CLB này cũng có một số hoạt động xã hội ý nghĩa khác như: Xây tặng 5 căn nhà tình nghĩa; tặng 200 triệu đồng cho quỹ khuyến học tỉnh Hà Tĩnh; tặng 100 triệu đồng cho quỹ người nghèo huyện Cẩm Xuyên; tặng quà cho gia đình chính sách; tặng cho sinh viên nghèo tỉnh Hà Tĩnh đang học trường Đại học Công nghệ TP.HCM 50 triệu đồng; tặng các tân Sinh viên Hà Tĩnh nhập học tại tỉnh Bình Dương 50 triệu đồng...

Công nhân phấn khởi khi được xe 0 đồng đưa về quê đón Tết. Ảnh: H.V

Ông Đô cho biết thêm, để đăng ký vé xe về quê miễn phí, sinh viên, công nhân thực hiện đăng ký qua Hội chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện, thị trong tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ nay đến ngày 20/12/2022. Thời gian xét duyệt và công bố danh sách từ ngày 21/12/2022 đến ngày 23/12/2022. Thời gian nhận vé từ ngày 4/1/2023 đến ngày 15/1/2023. Địa điểm nhận vé tại số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Dự kiến, "Chuyến xe 0 đồng" sẽ xuất phát lúc 7 giờ ngày 17/1/2023 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).