Kinh tế TP.HCM lấy lại đà tăng trưởng

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi nêu ý kiến tại buổi thảo luận tại tổ Quốc hội

"Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố, cùng với sự quan tâm của Chính phủ, cơ quan trung ương và các bộ ngành. Kết quả này rất vui", ông Mãi phát biểu trong buổi thảo luận tổ tại Quốc hội.

Theo dự báo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng quý 2/2023 của TP. Hồ Chí Minh là 5,87%, do quý đầu năm thành phố ghi nhận mức tăng trưởng 0,7%, nên tính chung 6 tháng ước tăng 3,55%.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng dự kiến tăng 4,77% quý 2/2023. Tuy nhiên, do quý trước, khu vực này giảm sâu nên tính chung nửa đầu năm chỉ tăng 0,8%. Dịch vụ là khu vực có mức tăng cao nhất trong các nhóm, lĩnh vực, với dự báo 7,6%, tính chung 6 tháng là 4,96%.

Sản xuất công nghiệp đang khởi sắc, sức mua hàng hóa cải thiện, hoạt động lưu trú, du lịch tăng. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 1,5% so với tháng 4 và tăng 5,5% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 5 tháng, IIP tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng này cũng tăng hơn 10% so với tháng 5/2022, cộng dồn 5 tháng đầu năm tăng 6,2%. Năm tháng qua, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách ước thực hiện gần 10.200 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Riêng hai tháng gần nhất, TP. Hồ Chí Minh đã tăng tốc mạnh mẽ khi giải ngân được hơn 8.000 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng đánh giá với các giải pháp cụ thể, kinh tế Thành phố có sự phát triển khả quan. Ông dự báo hết quý 2/2023, nhiều chỉ số về phát triển kinh tế của "đầu tàu cả nước" sẽ tăng trưởng cao, đưa kết quả nửa đầu năm có thể cao hơn cả kịch bản cao nhất của Thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhìn nhận kinh tế của "đầu tàu cả nước" trong tháng 5 có khởi sắc. Hàng hóa bán buôn, bán lẻ và doanh thu từ dịch vụ, du lịch tăng khá. Trong khi đó, nhiều chương trình khuyến mãi được thành phố, doanh nghiệp tung ra trong 3 tháng hè đã giúp kích cầu du lịch.

Như vậy, sau quý đầu năm các chỉ số kinh tế giảm sâu, TP. Hồ Chí Minh đã lấy lại đà tăng trưởng.

Nói thêm về cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi nêu rõ lần này các cơ chế chính sách tập trung khơi thông các nguồn lực xã hội: Nguồn lực đầu tư xã hội thông qua các hình thức PPP, BOT, BT… hay các cơ chế giúp thành phố huy động các nguồn lực qua phát hành trái phiếu…

"Nếu làm tốt, tôi tin rằng TP. Hồ Chí Minh trong 5 năm tới sẽ huy động được hàng trăm ngàn tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Nếu làm tốt, đây sẽ trở thành động lực mới của TP. Hồ Chí Minh và đất nước", ông Mãi nói.

Theo baochinhphu.vn