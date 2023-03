Lại xuất hiện hình thức lừa đảo mới: Yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vì con thiếu nợ

24/03/2023 8:00 AM (GMT+7)

Cụ thể, ngày 23/3, Trường THPT Kim Liên gửi thông tin tới toàn bộ cha mẹ học sinh các khối cảnh báo về hiện tượng lừa đảo mới xuất hiện. Đó là, có hiện tượng phụ huynh nhận được cuộc gọi từ số lạ của kẻ xấu thông báo học sinh đã mua hàng hoặc đồ ăn, quần áo, vật dụng… nhưng chưa trả đủ tiền. Học sinh đã phải để lại thẻ học sinh do đó, đối tượng sẽ yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tiền khoản mà đối tượng cung cấp.

Trường THPT Kim Liên phát đi thông báo khẩn tới toàn thể cha mẹ học sinh về hình thức lừa đảo mới của kẻ xấu.

“Đây là hình thức lừa đảo mới, Ban giám hiệu đề nghị thầy cô giáo thông tin đến phụ huynh tất cả các lớp để được biết và đề cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lừa”, thông báo của Trường THPT Kim Liên nêu.

Trả lời PV, cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, giáo viên báo cáo sự việc đã có phụ huynh của trường nhận được cuộc gọi của kẻ lạ yêu cầu chuyển tiền với chiêu trò như trên. Tuy nhiên, trước đó trường đã có thông báo đề nghị phụ huynh bình tĩnh, cảnh giác trước các chiêu trò của kẻ xấu, khi có bất kỳ thông tin gì cần liên hệ với giáo viên, nhân viên của trường để xác nhận.

“Trong trường hợp này, phụ huynh đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để xác minh nên không mắc mưu người lừa đảo”, bà Hiền nói.

Cũng theo bà Hiền, thời gian qua, kẻ xấu đã dùng rất nhiều chiêu trò để lừa đảo phụ huynh, thậm chí đe doạ cả học sinh. Cách đây không lâu, một số phụ huynh của trường cũng đã nhận được điện thoại của người lạ thông báo, con bị tai nạn nhập viện cấp cứu, đề nghị chuyển tiền gấp để làm thủ tục mổ.

Hay có kẻ đã gọi điện, nhắn tin cho học sinh với nhiều lời lẽ đe doạ, gây áp lực vì lí do phụ huynh nợ tiền. Học sinh này tắt máy để học, khi mở ra có đến 300 cuộc gọi nhỡ. "Với trường hợp đó, khi nhận được báo cáo, nhà trường một mặt đã làm công tác tâm lý cho học sinh ổn định để học tập, mặt khác đã báo cáo công an Phường để có hướng dẫn, can thiệp kịp thời", Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên cho biết.

Mới đây, tại nhiều địa phương liên tiếp xuất hiện tình trạng có người lạ giả danh là bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện gọi điện cho phụ huynh thông báo, con bị tai nạn, nhập viện và cần tiền gấp để mổ cấp cứu. Đã có một số trường hợp phụ huynh bị lừa từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Các Sở GD&ĐT như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tĩnh... đã phải phát đi thông báo đề nghị các trường học thông tin tới phụ huynh, nêu cao tinh thần cảnh giác, bình tĩnh khi nhận cuộc gọi, tin nhắn để liên hệ với nhà trường, không chuyển tiền cho người lạ.

Theo Tiền phong