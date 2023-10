Loạt ô tô gầm cao có giá 'chạm đáy' dịp cuối năm

13/10/2023 9:00 AM (GMT+7)

13/10/2023 9:00 AM (GMT+7)

Subaru Outback



Trong bối cảnh thị trường ô tô ảm đạm, nhiều mẫu xe của Subaru đều được các đại lý giảm giá mạnh. Theo khảo sát tại đại lý Subaru ở đường Giải Phóng, Hà Nội, giá bán thực tế của mẫu xe này chỉ còn 1,67 tỷ đồng, thấp nhất từ trước đến nay. Cho đến nay, mẫu xe gia đình này đã được giảm tới 426 triệu đồng so với giá niêm yết 2,09 tỷ đồng dù mới ra mắt tại thị trường Việt trong năm nay.

Mặc dù có mức ưu đãi đáng kể, giá bán của Subaru Outback vẫn cao hơn so với đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Palisade.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe hiện trở thành một trong những mẫu xe gây tranh cãi nhất trong thời gian vừa qua. Xuyên suốt năm 2022, khi số lượng hàng bị hạn chế do thiếu hụt chuỗi cung ứng, nhiều đại lý đề nghị mức chênh giá hơn 50 triệu đồng để có suất lấy xe Santa Fe sớm.

Nhưng đến năm nay, với tình hình ảm đạm hiện tại, Santa Fe được giảm giá gần 180 triệu đồng cho phiên bản bản 2.2 diesel cao cấp. Đối với biến thể hybrid, khách mua xe có thể tiết kiệm tới 151 triệu đồng.

Wolkswagen Tiguan

Trong tháng 10, Tiguan được giảm giá 500 triệu đồng, mức ưu đãi này cao hơn tháng trước lên tới 100 triệu đồng. Hiện nay, các đại lý đang báo Tiguan có giá bán thực tế 1,499 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là mức giảm lớn nhất của mẫu xe này từ khi mở bán tại Việt Nam.

Volkswagen Tiguan sử dụng động cơ tăng áp TSI 2.0 lít, 4 xy-lanh, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson gây chú ý khi thông báo giảm giá sâu cho mẫu SUV Tucson với mức giảm lên tới gần 200 triệu đồng.

Cụ thể, Hyundai Tucson 2.0 Diesel phiên bản đặc biệt giảm giá lên tới 191 triệu đồng, khiến giá xe chỉ còn 869 triệu đồng, đánh dấu mức thấp nhất từ trước đến nay của mẫu xe này. Trong khi đó, Hyundai Tucson bản 1.6T Turbo có giá bán mới 899 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết gần 160 triệu đồng.

Ford Territory

Theo thông tin từ Ford Việt Nam, 2 mẫu xe Territory và Ranger được giảm giá ở tất cả phiên bản.

Đáng chú ý, Ford Territory bản Trend 1.5 AT tiêu chuẩn, Titanium 1.5 AT và Titanium X 1.5 AT có mức giảm lần lượt là 50 triệu, 73 triệu và 65 triệu đồng. Giá bán sau giảm tương ứng là 772 triệu, 836 triệu và 889 triệu đồng.

Với mức ưu đãi như trên, Ford Territory hiện là một trong những mẫu xe rẻ nhất phân khúc SUV hạng C. Được biết, MG RX5 hiện có giá niêm yết từ 739 - 829 triệu đồng, Mazda CX-5 có giá từ 749 - 999 triệu đồng và Hyundai Tucson cũng vừa được giảm giá xuống còn từ 769 - 899 triệu đồng.

