Loạt SUV hạng sang giá rẻ cho năm 2023

20/11/2022 5:49 AM (GMT+7)

10. Lexus NX 250 2023 (39.755 USD)

Lexus NX 250 2023 có sẵn với động cơ đốt trong và hệ thống truyền động plug-in hybrid. Chiếc xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2.5 lít, sản sinh công suất 203 mã lực. Lexus NX 250 có giá khoảng 40.000 USD.

9. Audi Q3 2023 (38.700 USD)

Audi Q3 được đánh giá là phiên bản thu nhỏ của Q8, nhưng vẫn có thiết kế hiện đại. Cả 4 phiên bản của Q3 2023 đều đi kèm đèn pha LED tiêu chuẩn.

Chiếc xe sở hữu hệ dẫn động bốn bánh với động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít tăng áp, tạo ra công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 221 lb-ft (299,6 Nm). Đáng chú ý, biến thể cao cấp nhất Plus 45 có thể sản sinh tới 228 mã lực và 251 lb-ft (340,3 Nm). Chiếc xe có giá khởi điểm từ 38.700 USD.

8. Lincoln Corsair 2023 (38.690 USD)

Corsair đơn giản là một chiếc Ford Escape sang trọng, có khả năng xử lý tốt và khoang chở hàng rộng rãi. Phiên bản năm 2023 có một bản nâng cấp, nó sử dụng thiết kế bánh xe mới và phần đầu xe được tinh chỉnh.

Bên trong khoang nội thất, chiếc xe được trang bị màn hình thông tin giải trí 13,2 inch và bảng táp lô kỹ thuật số 12,3 inch. Corsair tiêu chuẩn cung cấp 250 mã lực và mô-men xoắn 280 lb-ft (379,6 Nm) từ động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít. Corsair rộng rãi hơn một chút so với BMW X3, vì nó có thể chứa được khoảng 21 vali hành lý nếu hạ hàng ghế sau xuống. Phiên bản tiêu chuẩn được cho là khá phải chăng, chỉ 38.690 USD.

7. BMW X1 xDrive28i 2023 (38.600 USD)

X1 2023 sở hữu vẻ bề ngoài dài hơn, cao hơn và rộng hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Do đó, chiếc xe sẽ cung cấp thêm nhiều không gian để chở hàng hóa. Sức mạnh của xe đến từ động cơ xăng BMW TwinPower Turbo 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 241 mã lực, tăng 13 mã lực so với phiên bản cũ.

6. Mercedes-Benz GLA 250 2023 (37.500 USD)

GLA 250 là chiếc SUV nhỏ nhất của Mercedes-Benz nhưng lại vượt trội về sự thoải mái, phong cách và trải nghiệm lái. Mặc dù có cấu trúc nhỏ gọn nhưng thiết kế của GLA 250 khá thực dụng với thanh ray bằng nhôm ở phía trên cho phép chủ sở hữu gắn thêm phụ kiện để chở hàng hóa.

Cung cấp sức mạnh cho GLA 250 2023 là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 258 lb-ft (349,8 Nm). Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Chiếc xe có giá 37.500 USD.

5. BMW X2 2023 (36.600 USD)

Mặc dù BMW X2 gần như giống với X1 ở phần mui xe, chiếc xe sở hữu một số đặc tính thú vị mà ngay cả Mercedes-Benz GLB-class cũng khó có thể sánh được. Đặc biệt, BMW đã giới thiệu gói trang trí Edition Goldplay mới cho mẫu X2, khiến phần đầu xe trở nên hầm hố hơn.

Các phiên bản sDrive28i và xDrive28i của X2 sử dụng động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.0 lít mạnh mẽ, tạo ra công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 295 lb-ft (399,9 Nm). Cabin của X2 được trang bị đẹp mắt, nhưng nó không thực dụng bằng X1. Giá khởi điểm của phiên bản tiêu chuẩn chỉ từ 36.600 USD.

4. Volvo XC40 2023 (36.350 USD)

XC40 2023 là một chiếc SUV nhỏ gọn lai điện được thiết kế để cung cấp khả năng tăng tốc. Năng lượng điện của xe sẽ được tích trữ trong bộ pin lưu trữ 48V. Đồng thời, mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải từ ống xả cũng giảm mạnh. Đáng chú ý, Volvo sẽ trình làng chiếc XC40 Recharge chạy hoàn toàn bằng điện.

Phiên bản tiêu chuẩn XC40 sử dụng hệ truyền động 4 xi-lanh tăng áp 2.0 lít và hệ thống hybrid 48 vôn, tạo ra công suất 194 mã lực và mô-men xoắn 221 lb-ft (299,6 Nm). Chiếc xe được trang bị hệ dẫn động cầu trước, có giá khởi điểm 36.350 USD.

3. Cadillac XT4 2023 (36.295 USD)

Cadillac XT4 2023 không hoàn toàn xứng tầm với những đối thủ như Mercedes-Benz và BMW. Tuy nhiên, nó vẫn sở hữu thiết kế ngoại thất tinh xảo, mang đến sự thoải mái bên trong nội thất.

Ba cấp độ trang trí bao gồm Luxury, Premium Luxury, và Sport đều cung cấp động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.0 lít, tạo ra công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 258 lb-ft (349,8 Nm). Với giá khởi điểm từ 36.295 USD, Cadillac XT4 2023 rẻ hơn một chút so với các đối thủ như Audi Q3 và BMW X1.

2. Lexus UX 2023 (35.925 USD)

Ở thế hệ đời mới, Lexus UX có kiểu dáng của SUV nhưng mang lại cảm giác lái như một chiếc sedan thể thao. Chiếc xe đi kèm với hệ thống truyền động hybrid ở bản tiêu chuẩn, sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Lexus tuyên bố họ đã cải tiến khung gầm và hệ thống treo cho UX 2023.

UX 250h lấy sức mạnh từ động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít được bổ sung động cơ điện để đạt công suất 181 mã lực. Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm ghế sưởi, vô lăng có sưởi và cửa sổ trời chỉnh điện. Lexus UX 250h 2023 có giá khởi điểm 35.925 USD.

1. Buick Envision 2023 (33.400 USD)

Với động cơ 4 xi-lanh tăng áp ECOTEC 2.0 lít hiện đại, cấu hình dẫn động bốn bánh và hệ thống treo trước thanh chống MacPherson cao cấp, Envision 2023 luôn truyền cảm hứng cho mọi tay lái.

Tất cả ba cấp độ trang trí bao gồm Preferred, Essence và Avenir đều hoạt động với cùng một động cơ tạo ra công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 258 lb-ft (349,8 Nm). Về không gian chở hàng, Envision khá rộng rãi, có thể chứa tới 21 vali hành lý khi hàng ghế sau gập phẳng. Với 33.400 USD, người mua đã có thể sở hữu Buick Envision đời mới.

Theo Tiền Phong