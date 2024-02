Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (2/2): Lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 tăng trưởng âm 14%, vì sao VIB lại được quan tâm?

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua 1/2, sàn HoSE có 270 mã tăng và 177 mã giảm, VN-Index tăng 8,71 điểm (+0,75%), lên 1.173,02 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 670,2 triệu đơn vị, giá trị 15.278,8 tỷ đồng. Giao dịch thảo thuận đóng góp hơn 91,6 triệu đơn vị, giá trị 2.274,7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, có 76 mã tăng và 63 mã giảm, HNX-Index tăng 1,4 điểm (+0,61%), lên 230,57 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 52,6 triệu đơn vị, giá trị 1.145,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,6 triệu đơn vị, giá trị 18,9 tỷ đồng.

Còn trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index chốt phiên tăng 0,33 điểm (+0,37%), lên 88,02 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 26,44 triệu đơn vị, giá trị 458 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,3 triệu đơn vị, giá trị 170,2 tỷ đồng.

Chứng khoán Agribank (AGR) khuyến nghị mua cổ phiếu VIB với giá mục tiêu 25.000 đồng/cp (upside 20%). Ảnh: VIB

Có thể tận dụng những nhịp rung lắc, điều chỉnh để canh mua tích lũy cổ phiếu

Phiên giao dịch hôm nay 2/2, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, VN-Index đã trải qua các nhịp tăng điểm gối đầu, với biên độ dần được mở rộng về cuối phiên 1/2. Độ rộng tăng điểm tích cực với đà tăng của các cổ phiếu bluechips ngành sản xuất và nhóm Mid Caps đã đủ sức giữ nhịp cho chỉ số, bất chấp sự điều chỉnh của các mã ngân hàng.

Mặc dù điều này giúp VN-Index hình thành mẫu nến "Piercing" tăng điểm, đưa thị trường trở lại trạng thái bớt tiêu cực hơn nhưng nhịp hồi phục chưa đủ xóa bỏ hoàn toàn tín hiệu tiêu cực của phiên lao dốc liền trước.

KBSV dự báo chỉ số sẽ sớm gặp thử thách tại cận dưới của vùng cản 1.185 điểm (+/- 10 điểm) và đây vẫn là một chốt chặn khó vượt qua trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị hạn chế mua đuổi, chỉ trải lệnh mua trading một phần tỷ trọng đối với một số mã mục tiêu đã về hỗ trợ hoặc khi chỉ số quay xuống vùng hỗ trợ gần 1.150 điểm (+/-5 điểm).

Trong khi đó, Chứng khoán Shinhan (SSV) thì cho rằng, thị trường có phiên phục hồi tốt sau phiên giảm mạnh 31/1 ngay tại vùng EMA 20 – tương ứng 1.160 điểm.

Chỉ báo STOCH RSI trong xu hướng cắt lên đường tín hiệu thể hiện vùng hỗ trợ 1.160 điểm đang dần thể hiện sự vững chắc. Với xu hướng và tâm lý tích cực từ dòng tiền, kỳ vọng VN-Index khả năng cao sẽ chinh phục vùng 1.220 điểm. Hỗ trợ và kháng cự tương ứng là 1.160 và 1.220 điểm.

Theo Chứng khoán Beta, phiên giao dịch ngày 1/2, dù thị trường tăng điểm nhưng thanh khoản khớp lệnh lại giảm nên dòng tiền chưa thực sự thuyết phục, nhất là khi thị trường chỉ còn giao dịch vài phiên nữa là bước vào kỳ nghỉ lễ dài nên sẽ có một bộ phận nhà đầu tư chọn phương án nghỉ ngơi trước lễ.

Do đó, trong giai đoạn hiện nay, thay vì chỉ tập trung vào biến động của chỉ số dễ bị ảnh hưởng tâm lý trong quyết định đầu tư, nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao với tầm nhìn trung dài hạn có thể tận dụng những nhịp rung lắc, điều chỉnh để canh mua tích lũy cổ phiếu của những doanh nghiệp có nền tảng tốt cùng với triển vọng kinh doanh khả quan trong năm nay.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), dự báo VN-Index có thể lên khu vực kháng cự 1.180 - 1.190 điểm trong các phiên tiếp theo; đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục chiến lược lướt sóng T+ khi thị trường có dấu hiệu thu hút dòng tiền trở lại.

Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi khi giá cổ phiếu đã tăng mạnh, thay vào đó tận dụng những phiên tăng điểm để hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với những cổ phiếu đã có nhịp tăng giá.

Mã cổ phiếu nào tâm điểm?

Chứng khoán Agribank (AGR) đưa ra khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.



Quan điểm đầu tư của Chứng khoán Agribank, kết quả kinh doanh năm 2023 của VIB đi ngang nhờ biên lãi ròng (NIM) duy trì tích cực so với ngành. Tăng trưởng tín dụng năm 2023 là 14,2% – hoàn thành hạn mức tín dụng được giao bởi NHNN. Lợi nhuận trước thuế quý IV của VIB tăng trưởng âm 14% do chi phí trích lập dự phòng tăng cao, gấp 5 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên cả năm 2023 ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 10.703 tỷ đồng, đi ngang so với năm ngoái, nhờ thu nhập lãi thuần và ngoài lãi tăng trưởng tốt với tổng thu nhập hoạt động tăng 23% bù đắp chi phí trích lập dự phòng tăng cao.

Điểm sáng của VIB là một trong số ít ngân hàng duy trì được tỷ lệ NIM cao (4,7%), không bị ảnh hưởng nhiều trong năm 2023 nhờ tận dụng lợi thế chi phí vốn thấp (nguồn vốn huy động từ các TCTD nước ngoài) và tỷ suất sinh lời trên tài sản cao (9,6%).

Ngoài ra, VIB đã tăng cường xử lý nợ xấu nhằm cải thiện chất lượng tài sản và ghi nhận giá trị xử lý nợ xấu đáng kể trong quý IV với hơn 1.100 tỷ đồng khiến tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,7% cuối quý III/2023 xuống còn 3,1% cuối quý IV/2023 (nợ nhóm 3 và 4 ghi nhận giảm).

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2024 tích cực hơn với tỷ lệ NIM cao và chất lượng tiếp tục cải thiện. AGR ước tính tỷ lệ NIM năm 2024 của VIB sẽ tăng tới mức trên 5% được hỗ trợ bởi: (1) phân khúc cho vay bán lẻ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2024 với triển vọng nền kinh tế tích cực hơn (chiếm gần 90% dư nợ cho vay); (2) lãi suất huy động vốn thấp đang dần được phản ánh rõ nét hơn vào chi phí vốn khi các khoản tiền gửi với lãi suất cao đáo hạn.

Kỳ vọng chất lượng tài sản được cải thiện nhờ tài sản thế chấp có thanh khoản và chất lượng cao (do tập trung cho vay mua nhà) sẽ hỗ trợ VIB xử lý nợ xấu dễ dàng và hiệu quả hơn, đồng thời lãi suất thấp giúp cải thiện khả năng thanh toán của người vay, từ đó mức độ hình thành nợ quá hạn không tăng cao đột biến trong năm.

Định giá hấp dẫn: Hiện tại, cổ phiếu VIB đang giao dịch tại mức định giá P/B khoảng 1,4x lần, thấp hơn nhiều so với trung bình 5 năm quá khứ (1,8x lần) và tiệm cận vùng định giá thấp nhất lịch sử, trong khi đó hiệu suất sinh lời thuộc top đầu ngành với tỷ lệ ROE năm 2023 là 24%.

AGR ước tính tỷ lệ ROE năm 2024F của VIB sẽ tăng về mức 26%-27% với triển vọng lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng.

Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2024 của VIB tăng trưởng tích cực hơn với 3 luận điểm sau: (1) tỷ lệ NIM tiếp tục tăng trên mức 5% nhờ mở rộng chênh lệch lợi suất sinh lời trên tài sản và chi phí vốn (nhu cầu cho vay bán lẻ được đẩy mạnh trong năm 2024), (2) chất lượng tài sản được cải thiện giúp VIB giảm áp lực trích lập chi phí dự phòng và (3) VIB có mức định giá hấp dẫn với hiệu quả sinh lời cao.

Do đó, AGR khuyến nghị mua cổ phiếu VIB với giá mục tiêu 25.000 đồng/cp (upside 20%).