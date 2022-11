Mách bạn cách mặc đẹp mùa đông đúng hot-trend 2022

Thời trang Y2K (viết tắt của Year 2000)

Một trong những xu hướng thu đông lớn nhất trong những năm 2022-23 là thời trang Y2K — từ váy mini siêu nhỏ với bốt dài đến đầu gối đến áo nịt ngực, áo bandana, áo ba lỗ, áo crop top, quần áo ngoại cỡ, đặc biệt là áo khoác, denim cạp thấp và bộ đồ thể thao có khóa dán.

Y2K hấp dẫn người già và cả giới trẻ. Xu hướng thời trang này mang lại sự quay trở lại của quần áo màu hồng bong bóng, kim loại và quần áo trong suốt, quần denim ống rộng và rất nhiều thời trang cao cấp thời thượng gợi nhớ cho giới trẻ về thời thơ ấu và những ngày đầu thiếu niên.

Đơn sắc

Xu hướng này vẫn đang ghi dấu ấn trong mùa thu đông 2022. Từ trên xuống dưới với một màu duy nhất, đặc biệt là màu đen là phong cách đơn sắc mạnh nhất trong mùa này. Từ quần áo đến phụ kiện đến giày dép của bạn, hãy tạo kiểu mọi thứ cùng màu. Sử dụng các họa tiết khác nhau cùng màu sẽ làm cho trang phục của bạn trở nên quyến rũ hơn.

Đồ da và nhung lụa

Không có loại chất liệu nào trở nên phổ biến như da trong năm nay. Hàng may mặc bằng da có mặt ở khắp mọi nơi dưới dạng bộ com-lê, quần da và legging cho đến áo khoác và váy. Vật liệu này chỉ đơn giản là nâng cấp bất kỳ cái nhìn nào. Velvet cũng đã chứng kiến sự trở lại trong năm nay. Thêm các loại vải này với các màu đen, hồng ngọc và ngọc lục bảo cho những dịp đặc biệt và trang phục buổi tối của bạn.

Lông vũ cùng đồ trang trí

Các nhà thiết kế thời trang tập trung ít hơn về các bản in và hoa văn mà tập trung nhiều hơn vào kết cấu và yếu tố trang trí để tạo thêm sự thú vị cho hàng may mặc. Lông vũ được sử dụng rộng rãi để làm nổi bật hàng may mặc. Ngoài ra, không thể bỏ qua việc sử dụng các loại quần áo dệt kim.

Mặc nhiều lớp

Một xu hướng khác sẽ thu hút sự chú ý của mọi người là xếp lớp. Mặc quần áo trên người được nhìn thấy trong hầu hết các thiết kế đường băng. Quần short nhiều lớp với legging, áo khoác bên ngoài áo len bên ngoài áo sơ mi, áo khoác ngoài áo khoác jean, áo khoác ngoài với váy mini, xếp lớp với áo sheer, cổ rùa dưới váy, áo khoác ngoài quần, là một số mẹo quan trọng cần chú ý.

Phụ kiện

Bốt dài đến đầu gối, giày thể thao đế bệt và giày, găng tay, nơ, thắt lưng, ghim cài tóc, khăn quàng cổ, tất cả đều trở nên cao cấp giúp nâng cao diện mạo của người mặc.

