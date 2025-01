Mâm cơm thắp hương cho bố mẹ ngày Tết của Vua đầu bếp người Mỹ gốc Việt có gì?

Christine Hà trong một lần về Việt Nam giao lưu với chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở Hòa Bình. Ảnh: M.H.

Christine Hà thúc giục hướng về gia đình dịp Tết

Trên trang FB cá nhân, Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà chia sẻ: “Ngày này ba năm trước, bố tôi bất ngờ qua đời trong chuyến đi đến Việt Nam. Tôi đã làm một bàn thờ nhỏ cho cả ông và mẹ tôi với một số thứ họ thích”.

Christine Ha là đầu bếp khiếm thị đã giành ngôi vị quán quân chương trình nấu ăn "MasterChef" mùa 3 với sự góp mặt của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay. Cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên của chị, "Recipes from My Home Kitchen", đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của Thời báo New York .

Viết trên FB ngày 20/1, Christine Hà cho biết, mâm cỗ của cô có bày hoa cúc và món ăn vặt ngày tết cổ truyền của gia đình. Các món ăn gồm có xôi viên với đậu, món ăn vặt mà bà ngoại cô từng làm; xúc xích heo cháy tỏi ớt - món ăn vặt bố tôi từng thưởng thức với bia. Vì mẹ cô thích xoài, nên trên mâm cỗ có vài trái xoài nhỏ.

Christine Hà cho biết, bánh chưng do chồng cô làm, anh là người Mỹ gốc Hàn. Ảnh từ FB của chị.

Và không thể thiếu trong ngày Tết, là bánh chưng nhân thịt ba rọi và đậu, mà cô gọi là “món ăn đặc biệt nhất của một dịp lễ hội có tính lan tòa”, và đặc biệt không kém là do con rể người Mỹ gốc Hàn của bố mẹ cô tự tay làm. Cô rất tự hào chia sẻ: “Cha mẹ và bà của tôi sẽ rất vui mừng và ấn tượng khi thấy chồng tôi biết cách ăn và nấu món Việt Nam ngon như thế nào”.

Christine Hà cũng thúc giục mọi người hướng về gia đình dịp Tết: “Hãy ôm, hôn, gửi lời chào đến bố mẹ của bạn ngay hôm nay nếu họ vẫn còn ở bên cạnh tôi. Bạn không biết lần cuối gặp nhau là khi nào”.

Christine Hà sinh ra ở Mỹ, trong một gia đình mà bố mẹ là người Việt và di cư sang Mỹ năm 1975. Chị từng tốt nghiệp ngành tài chính và quản lý hệ thống thông tin của Đại học Texas tại Austin năm 2001, nhưng hông thể đi làm vì thị lực yếu. Sau đó chị theo học về tiểu thuyết tại Đại học Houston.

Christine Hà bắt đầu mất thị lực do một căn bệnh hiếm gặp năm chị 20 tuổi, và từ đó chị bắt đầu nấu lại các món ăn mà mẹ chị đã nấu cho chị từ khi còn nhỏ đến lúc bà mất năm 14 tuổi - các món Việt Nam như thịt kho, canh cá, bún bò Huế… “Tôi thấy nhớ các món ăn mẹ nấu và phát hiện ra mình không tự nấu thì không ai nấu cho mình” - chị kể. “Vì không nhìn được nên tôi sử dụng các giác quan, tưởng tượng ra hương vị món ăn và cảm nhận bằng các giác quan. Khi tôi nấu cho bạn bè, gia đình, mọi người đều rất thích” - Christine Hà chia sẻ với Dân Việt trong một lần trở về Việt Nam.