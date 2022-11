Mẫu xe tay ga của Honda bán chạy nhất của Honda

11/11/2022 7:00 AM (GMT+7)

Những tháng cuối năm là thời điểm để các hãng ô tô, xe máy chạy đua doanh số nhằm đạt kết quả kinh doanh năm 2022. Theo đó, một số dòng xe cũng đang được các hãng điều chỉnh mức giá phù hợp nhất để kích cầu.

Honda Vision đang được bán ra với giá 32-39 triệu đồng. Ảnh: TN

Đáng chú ý, mẫu xe tay ga bán chạy nhất của Honda, Vision cũng đang ở mức giá ổn định so với tháng 10. Một số đại lý có thay đổi giá bán nhưng xê dịch không quá nhiều.

Theo khảo sát của PV, Honda Vision đang được bán ra với giá 32-39 triệu đồng.

Cụ thể, tại khu vực TP.HCM, Honda Vision bản tiêu chuẩn đang có giá bán chỉ còn 32,97 triệu đồng, bản cao cấp hiện có giá bán 35,54 triệu đồng, bản đặc biệt có giá bán 36,72 triệu đồng, bản cá tính có giá bán 38,94 triệu đồng.

Giá niêm yết của hãng lần lượt là: Tiêu chuẩn: 29,99 triệu đồng, cao cấp 30,7 triệu đồng, đặc biệt: 31,99 triệu đồng và cá tính 34,49 triệu đồng.

Như vậy, so với các tháng trước đây, giá bán của Honda Vision so với giá niêm yết có sự chênh lệch nhưng không quá nhiều. Đặc biệt, từ tháng 10 đến nay, hãng xe đã khắc phục được nguồn cung về linh kiện. Do đó, mức chênh lệch thời điểm này là 2,98-5 triệu đồng.

Trước đó, theo báo cáo bán hàng của Honda Việt Nam, dòng xe ga Vision có doanh số đạt 55.284 xe, chiếm 22,1% tổng doanh số bán xe máy của hãng trong tháng 9.

Riêng dòng xe số, Wave Alpha có doanh số đạt 51,990 xe, chiếm 20,8 % tổng doanh số bán xe máy trong tháng 9.

Dòng xe côn tay, Winner X có doanh số đạt 11.444 xe, chiếm 4,6% tổng doanh số bán xe máy trong tháng 9.

Theo PLO