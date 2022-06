Máy lạnh ngày càng... thông minh!

Những chiếc máy lạnh của năm 2022 được các hãng sản xuất tích hợp nhiều công nghệ mới, trong đó có cả công nghệ cũ được nâng cấp, để thu hút khách hàng.

Nhiều tính năng vượt trội

Năm 2022, công nghệ NanoeX chính thức xuất hiện trong chiếc máy lạnh giúp lọc sạch không khí hơn. Công nghệ này tạo ra lượng gốc OH- tăng vượt trội (gấp 10 lần) để các gốc OH- tự do hấp thu H+ tạo thành nước nhằm ức chế hoạt động của vi khuẩn.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ sốc nhiệt và giấc ngủ bị gián đoạn chính là độ ẩm không khí quá cao. Do đó, nhiều dòng máy lạnh năm 2022 được tích hợp công nghệ kiểm soát độ ẩm Humidity. Công nghệ này sẽ theo dõi và điều chỉnh độ ẩm phù hợp.

Kế đến, trí tuệ nhân tạo (AI) "ăn theo" chế độ Eco đã được tích hợp trên nhiều dòng máy lạnh được sản xuất trong năm 2022 không chỉ tạo ra môi trường nhiệt độ phù hợp với người sử dụng mà còn tiết kiệm điện năng 20%. Khi nhiệt độ của máy và nhiệt độ phòng chênh lệch, nhiều dòng máy lạnh năm 2022 sẽ tự động chuyển tốc độ quạt từ trung bình đến cao hoặc rất cao. Sau khi đã đạt điểm cân bằng nhiệt độ, các cánh quạt sẽ tự động chuyển về chế độ mát. Đó là nhờ công nghệ iAUT0-X. Công nghệ này còn giúp thời gian làm lạnh nhanh hơn 25% so với những dòng máy lạnh cũ. Năm 2022, thông qua cảm biến là "mắt thần" kiểm soát nhiệt độ hiện tại của căn phòng, nhiều dòng máy lạnh có trang bị chế độ thổi gió Aerowings thế hệ mới cho phép luồng gió thổi xa hơn đến 15 m cùng lưu lượng và tốc độ gió tăng lên... để làm lạnh căn phòng nhanh hơn.

Máy lạnh có wifi là sản phẩm được nhiều hãng sản xuất máy lạnh ưa thích trong năm 2022. Với tính năng này, người dùng tải ứng dụng (app) điều khiển máy lạnh theo từng hãng vào smartphone, tablet hoặc laptop để điều khiển máy lạnh từ xa như thời gian mở/tắt, kiểm soát nhiệt độ... trong trường hợp có trẻ em, người già ở nhà. Trên thực tế, nhiều khách hàng mua máy lạnh có wifi nhưng hầu hết ít biết cách kích hoạt tính năng wifi. Đầu tiên là mở wifi trên máy lạnh, sau đó kết nối với hệ thống wifi của gia đình. Tuy nhiên, tốt hơn hết là yêu cầu nhân viên lắp đặt máy lạnh hướng dẫn cách thức kích hoạt, kết nối, tải ứng dụng, kiểm tra chức năng wifi trên hệ thống và trên app. Cần lưu ý, mỗi hãng sản xuất sẽ có thao tác kích hoạt và sử dụng wifi khác nhau.

Một chút thay đổi về công nghệ làm dàn tản nhiệt bằng đồng mạ vàng đang được nhiều hãng sản xuất máy lạnh ứng dụng cho nhiều dòng sản xuất vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Dàn tản nhiệt đồng mạ vàng có những ưu điểm như: hiệu suất làm lạnh và tuổi thọ của dàn nóng tăng lên, ngăn ngừa sự bào mòn của mưa, nắng, hơi muối ở những vùng ven biển.

Khai thác thế mạnh riêng

Daikin được biết đến là hãng sản xuất máy lạnh với "mắt thần", công nghệ độc quyền. Nhờ mắt thần, máy lạnh Daikin xác định và điều chỉnh hướng gió, nhiệt độ lạnh phù hợp với vị trí của người dùng, qua đó giảm thiểu tiêu thụ điện năng.

Ngoài ra, máy lạnh Daikin còn có ưu thế về làm lạnh nhanh với công nghệ Powerful, không thể quên công nghệ độc quyền Streamer phân hủy đến 99,9% chất gây dị ứng, nấm mốc, vi khuẩn... bám trên phin lọc dưới hình thức phóng điện plasma tạo ra các phân tử phân hủy mạnh; cảm biến độ ẩm Humidity có tính năng khử ẩm và làm lạnh nhanh hơn 25% nhờ cơ chế phát ra dòng điện làm khô bên trong dàn lạnh, dàn tản nhiệt và đường thổi gió để luồng không khí sạch hơn.

Những chiếc máy lạnh sản xuất trong năm 2022 mang thương hiệu Aqua có nhiều công nghệ mới, rất riêng như: công nghệ PID Inverter có thể tiết kiệm đến 63% lượng điện tiêu thụ hằng tháng, công nghệ làm lạnh nhanh Turbo với những chỉ số: giảm 1,5 độ trong 3 phút, cửa hút gió được mở rộng 17%... Về việc tối ưu hiệu suất năng lượng khi cần làm lạnh nhanh, giữ nhiệt độ ổn định; máy lạnh Toshiba có công nghệ Hybrid Inverter với 2 module: PAM làm lạnh nhanh với công suất cao nhờ hỗ trợ công nghệ làm lạnh nhanh Hi Power và PWM có chức năng ổn định nhiệt độ phòng; công nghệ chống bẩn Magic Coil nhờ lớp phủ đặc biệt bên ngoài bề mặt lá nhôm để bụi được "tẩy rửa" thông qua đường thoát nước.

Casper, dù mới tham gia thị trường máy lạnh trong vài năm trở lại đây nhưng dòng máy lạnh này có những công nghệ riêng. Đó là công nghệ i-Saving tiết kiệm điện nhờ máy nén tự động giảm tần số hoạt động chỉ còn 1 Hz; tích hợp chế độ Eco bằng nút riêng trên, chế độ tự làm sạch iClean theo 4 bước: đóng băng dàn lạnh, rã băng và cuốn trôi, sấy khô và quạt tự động; công nghệ cảm biến thân nhiệt iFeel tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhiệt kế được tích hợp trong remote... Nhiều dòng máy lạnh của LG có chế độ kiểm soát năng lượng. Tùy số lượng người có trong phòng, hãy sử dụng nút bấm "Energy Ctrl" để chọn 1 trong 4 mức sau: 100%, 80%, 60% và 40% công suất phù hợp; sử dụng 4 đèn LED UVC diệt vi khuẩn, virus có trong cánh quạt... Nhờ chip AI, những chiếc máy lạnh Sharp cảm nhận môi trường dựa vào màu sắc hiển thị trên app, từ đó phân tích, đưa ra công suất và chức năng của máy phù hợp; công nghệ làm lạnh nhanh Super Jet có khả năng giảm ngay 5 độ C trong vòng 5 phút kể từ khi khởi động máy; chế độ Best Sleep tự động điều chỉnh nhiệt độ, tăng dần nhiệt độ lên 0,1 độ C theo chu kỳ 12 phút/lần để cơ thể ấm dần cho đến khi tắt máy.

Samsung là nhà sản xuất máy lạnh đầu tiên trên thế giới phát kiến công nghệ WindFree với 23.000 lỗ siêu nhỏ. Ngoài việc làm lạnh nhanh, một ưu điểm khác của WindFree là "không gió thổi trực tiếp". Ngoài ra, những chiếc máy lạnh Samsung còn có những tính năng mới như sử dụng bộ lọc PM 1.0, tính năng Freeze Wash làm sạch sâu máy lạnh bằng cách đông lạnh dàn trao đổi nhiệt sau đó rã đông, rồi rửa sạch bằng nước...