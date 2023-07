Miền Bắc, miền Trung đón nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa

Miền Bắc, miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Ảnh: Như Ý

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai (3-4/7), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Hòa Bình và khu vực đồng bằng nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 50-65%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng hiện tại với nhiệt độ cao nhất hôm nay và ngày mai từ 36-39 độ C, nhiều nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 45-60%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc, miền Trung có thể đón tháng 7 nắng nóng khốc liệt, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng 7 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ, riêng miền Bắc, miền Trung cao hơn từ 0,5-1 độ. Dự báo do tác động của El Nino (chính thức xuất hiện từ ngày 8/6), miền Bắc, miền Trung được nhận định tiếp tục đón mùa hè khốc liệt. Nắng nóng có khả năng xảy ra tại miền Bắc, miền Trung đến tháng 8 với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng vẫn tiếp tục ở miền Bắc, miền Trung nhưng cường độ không gay gắt.

Mưa ít, bão có thể xuất hiện trong tháng 7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 7, lượng mưa tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-15%, riêng một số nơi vùng núi phía Bắc xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện như địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa. Nhiệt độ thực tế ngoài trời tại các đô thị lớn như Hà Nội có thể cao hơn nhiều do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Dự báo khoảng 10 ngày tới, mưa lớn diện rộng ít khả năng xuất hiện tại miền Bắc, miền Trung. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng gay gắt cần đề phòng các cơn dông nhiệt có thể xuất hiện đột ngột vào cuối chiều, gây mưa dông cục bộ nhưng cường độ rất lớn, kèm theo dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Riêng tại Tây Nguyên và Nam bộ, lượng mưa trong tháng 7 có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 5-10%, do hoạt động tăng cường của gió mùa Tây Nam. Những ngày qua, mưa lớn thường xuyên xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam bộ vào chiều và tối, gây ngập úng một số vùng trũng thấp và sạt lở đất ở vùng núi. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong tháng 7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những năm El Nino tác động, bão thường xuất hiện ít hơn nhưng tập trung trong giữa mùa (tháng 7-9), nguy cơ xuất hiện các cơn bão dị thường, trái quy luật với cường độ và diễn biến phức tạp.

Theo Tiền Phong