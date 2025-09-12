Món ăn Việt Nam chỉ 15.000 đồng đang được viral khắp MXH khiến khách Tây "phát cuồng"
Châu Anh
12/09/2025 2:42 PM (GMT+7)
Một món ăn tưởng chừng quá đỗi quen thuộc với người Việt, vốn chỉ 10.000 - 15.000 đồng, nay lại bất ngờ trở thành "ngôi sao mới" khiến khách Tây phát cuồng, tạo nên trào lưu săn lùng rầm rộ trên mạng xã hội.
Trong thế giới ẩm thực phong phú của Việt Nam, có những món ăn đã gắn bó hàng chục năm, gần như trở thành một phần đời sống hằng ngày. Người Việt vốn chẳng mấy khi nghĩ nó có thể trở thành "cơn sốt" với du khách quốc tế. Vậy mà gần đây, một món ăn dân dã lại bất ngờ viral trên mạng xã hội, khiến không ít khách Tây "mê mệt" và quyết tâm săn tìm cho bằng được.
Câu chuyện bắt đầu từ những đoạn video được chia sẻ trên TikTok: các vị khách nước ngoài ngồi quán ven đường, chợt nghe một tiếng rao lặp đi lặp lại vang lên từ xa. Hình ảnh quen thuộc hiện ra - một người đàn ông chạy xe máy, phía sau là chiếc thùng inox lớn, vừa đi vừa phát ra tiếng rao kéo dài. Âm thanh ấy khiến nhiều du khách tò mò, họ không thể ngồi yên mà quyết định "truy tìm tận gốc" xem trong thùng ấy chứa điều gì đặc biệt.
Và thật bất ngờ, nhân vật chính lại là… bánh bao - món ăn mà hầu như người Việt nào cũng từng ăn qua, gắn liền với những buổi sáng vội vàng. Chỉ khoảng 10.000 - 15.000 đồng một chiếc với nhân thịt, trứng cút hoặc trứng muối, thêm vài phiên bản khác như bánh bao chay, bánh bao xá xíu, nó vốn được coi là lựa chọn tiện lợi, nhanh gọn, dễ ăn. Trong nhiều năm qua, bánh bao hiếm khi lọt vào danh sách "must-try" của du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Thế nhưng, chính âm thanh rao bán quen thuộc ấy đã biến bánh bao thành trải nghiệm đầy thú vị với khách Tây.
Chỉ trong thời gian ngắn, hiệu ứng lan truyền lan rộng trên mạng xã hội. Hàng loạt video ghi lại cảnh khách Tây chạy theo xe bánh bao, mua vài chiếc rồi vừa ăn vừa cười thích thú. Có người còn hào hứng chia sẻ: "Nghe tiếng rao vui tai quá, không ăn thì tiếc cả chuyến đi!". Thậm chí, nhiều clip đã đạt hàng triệu lượt xem, biến chiếc bánh bao giản dị thành "ngôi sao" ẩm thực bất đắc dĩ.
Điều thú vị là, không chỉ dừng lại ở sự tò mò ban đầu, nhiều du khách sau khi nếm thử đã thực sự "ghiền" bánh bao. Họ đánh giá cao lớp vỏ mềm xốp, nhân đậm đà, lại no bụng mà giá quá rẻ so với bữa sáng ở quê hương họ. Từ đó, việc "săn tiếng rao bánh bao" đã trở thành một trong những trải nghiệm mà nhiều khách quốc tế coi là "phải thử ít nhất một lần" khi đến Việt Nam.
Cơn sốt này đã kéo dài vài tháng nay nhưng vẫn chưa hạ nhiệt. Từ một món ăn dân dã của người Việt, bánh bao bất ngờ trở thành hiện tượng khiến khách Tây phát cuồng, vừa nhờ hương vị, vừa nhờ cái nét độc đáo từ chính văn hoá đường phố Việt Nam - nơi tiếng rao đôi khi lại hấp dẫn chẳng kém gì món ăn bên trong chiếc thùng sau xe máy.
