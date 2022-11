Một số ứng dụng do cơ quan Nhà nước phát triển có lượt tải tăng

Theo ghi nhận của Bộ TTTT, tháng 9/2022, số lượng người dùng thường xuyên hằng tháng của các ứng dụng, nền tảng số trên thị trường Việt tương đối ổn định so với tháng 8/2022 với sự sụt giảm số lượng người dùng là không đáng kể (chỉ vào khoảng 0,36%). Tuy nhiên, số lượng người dùng các ứng dụng, nền tảng Việt có sự gia tăng mạnh với số lượng người dùng cao nhất từ đầu năm trở lại đây, tăng 17,59% so với tháng trước (tập trung ở các ứng dụng trò chơi trực tuyến và thanh toán số).

Tháng 9/2022, mặc dù tổng thời lượng sử dụng các ứng dụng, nền tảng số trên thiết bị di động giảm khoảng 7% so với tháng trước tuy nhiên thời lượng dành cho các ứng dụng, nền tảng Việt Nam lại đang tăng ở mức 5%, từ 9,13 giờ/thuê bao/tháng lên mức 9,56 giờ/thuê bao/tháng (tăng khoảng 40 phút/thuê bao). Nhờ vậy, tỷ trọng về tổng thời lượng người dùng dành cho các ứng dụng, nền tảng số Việt Nam so với tổng thời lượng chung của thị trường là 14,13%, tăng nhẹ so với tháng 8/2022.

Một tín hiệu đáng mừng là số lượng ứng dụng, nền tảng số do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước phát triển ghi nhận sự tăng mạnh, tăng 34% so với tháng 8/2022. Trò chơi điện tử là nhóm ứng dụng được người dùng tải mới nhiều nhất trong tháng 8/2022; ngoài trò chơi điện tử, Zalo là số ít ứng dụng (không phải trò chơi điện tử) có sự tăng trưởng về số lượng lượt tải mới tương đối cao trong tháng.

Sử dụng ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT.

Trong số top 50 ứng dụng do cơ quan nhà nước đặt hàng phát triển và vận hành, ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID là ứng dụng duy nhất có số lượng tăng trưởng lượt tải mới trên thiết bị di động cao nhất (xếp thứ 28 về sự gia tăng số lượng lượt tải mới) với hơn 320 nghìn số lượt tải mới trên thiết bị di động so với tháng trước.

Bên cạnh đó, vừa qua, ngành Thuế đã triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) với hệ thống các chức năng, dịch vụ, hỗ trợ dành cho người nộp thuế là cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, việc sử dụng ứng dụng eTax Mobile không chỉ phục vụ cho người nộp thuế là cá nhân mà còn đem lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và xã hội nói chung.

eTax Mobile nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu đến năm 2025 “có 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động” mà Chính phủ đề ra trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.