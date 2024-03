Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (12/3): Ngân hàng Nhà nước hút tiền khiến thị trường "rực lửa", mã cổ phiếu này vẫn hấp dẫn

Phiên giao dịch hôm qua (11/3), tâm lý thận trọng bao trùm thị trường trong phiên sáng khi VN-Index giằng co trên mức tham chiếu. Sang đến phiên chiều, áp lực bán xuất hiện khiến chỉ số VN-Index giảm sâu khi thị trường đón nhận thông tin NHNN phát hành tín phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,86 điểm (tương ứng mức giảm 0,95%) xuống vùng 1.235,49 điểm với 392 mã giảm, 106 mã tăng và 57 mã tham chiếu. Trong khi đó, HNX-Index cũng giảm 2,48 điểm về 233,84 điểm; UPCoM-Index rơi nhẹ 0,57 điểm xuống 90,66 điểm.

Đây cũng là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của thị trường sau giai đoạn tăng nóng trước đó khi độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 31.577 tỷ đồng.

VN-Index có thể sẽ hồi phục với ngưỡng kháng cự quanh vùng 1.250 điểm

Phiên giao dịch hôm nay (12/3), Chứng khoán VietCap dự báo, VN-Index sẽ kiểm định hỗ trợ quan trọng của đường MA20 ngày tại 1.235 điểm. Chỉ số có thể có quán tính giảm qua hỗ trợ này, tuy nhiên nếu xung lực bán không mạnh, thể hiện qua sự mức thanh khoản không cao, lực mua phòng vệ tại hỗ trợ có thể sẽ xuất hiện và chiếm ưu thế trở lại.



Khi đó, VN-Index có thể sẽ hồi phục từ hỗ trợ này với ngưỡng kháng cự nằm quanh vùng 1.250 điểm. Tín hiệu xu hướng ngắn hạn sẽ xấu hơn nếu hỗ trợ 1.235 điểm bị vi phạm.

Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) thì nhận định, xét dưới góc nhìn ngắn hạn, động lực tăng của thị trường đang suy yếu và phiên điều chỉnh hôm qua (11/3) làm tăng khả năng kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index.

Vì vậy, SHS cho rằng tín hiệu VN-Index bước vào giai đoạn giảm ngắn hạn đang rõ nét dần và không đánh giá cao khả năng hình thành uptrend mạnh mẽ, mặc dù có thể có các phiên phục hồi thời gian tới.

Nhà đầu tư không nên quá lo trước động thái hút tiền về của NHNN Trong thời gian gần đây, tỷ giá VNĐ/USD có phần nóng lên. Để hạ nhiệt tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước không thể bán ra USD, cũng không thể tăng lãi suất điều hành vì nếu tăng sẽ đi ngược với xu hướng thế giới, chủ trương của Chính phủ. Thế nên, trong bối cảnh thanh khoản của các ngân hàng thương mại dồi dào, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái hút tiền về qua việc phát hành tín phiếu. Từ đó, các ngân hàng thương mại phải tăng cường vay mượn lẫn nhau. Khi đó, lãi suất VNĐ liên ngân hàng sẽ tăng lên, kéo giảm chênh lệch lãi suất USD trên thị trường quốc tế với lãi suất tiền đồng, áp lực tỷ giá VNĐ/USD sẽ giảm dần.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam thì cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.225-1.230 điểm, nhưng thị trường có thể đóng cửa tăng điểm trong phiên kế tiếp.

Đồng thời, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên Yuanta Việt Nam đánh giá các nhóm cổ phiếu sẽ có diễn biến phân hóa trong những phiên giao dịch tới, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Midcaps khá tích cực.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm mạnh cho thấy các nhà đầu tư đang thận trọng hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Còn theo Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), việc Ngân hàng Nhà nước kích hoạt lại kênh tín phiếu để hút tiền về sau đợt tăng mạnh của tỉ giá USD/VNĐ gần đây khiến nhà đầu tư lo lắng dẫn tới bán tháo cổ phiếu. Tuy vậy, xu hướng hiện tại của thị trường vẫn nghiêng về sự điều chỉnh ngắn hạn thay vì trở lại đà giảm.

Mã cổ phiếu nào cần quan tâm?

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).



Theo VCBS, doanh thu thuần tháng 1/2024 của PNJ đạt 3.829 tỷ đồng (giảm 7,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng (giảm 18,6%). Kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ do sức mua chưa hồi phục. Bên cạnh đó, doanh thu trang sức bán lẻ và vàng miếng tháng 1 đều giảm trong khi bán sỉ tăng do hiệu ứng mua sắm của doanh nghiệp trước ngày lễ Thần tài.

Biên lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ do PNJ thay đổi cơ cấu hàng bán, tuy nhiên việc mở rộng vẫn được tiếp tục khi PNJ mở mới 2 cửa hàng trong tháng 1/2024.

VCBS khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 110.060 đồng/CP. Ảnh: Quốc Hải

Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu PNJ là: Việt Nam là một trong những thị trường vàng đứng đầu Đông Nam Á với quy mô tiêu thụ ước tính đạt 55,5 tấn vàng/năm. Tuy nhiên thị trường vàng trang sức vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ (~21%) cùng thu nhập người dân tăng nhanh và xu hướng chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ, VCBS cho rằng dư địa tăng trưởng cho những doanh nghiệp đầu ngành như PNJ còn rất lớn.

Thêm vào đó, chiến lược tăng trưởng của PNJ tập trung vào mở mới cửa hàng và tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ. VCBS kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục mở mới 35 – 40 cửa hàng/ năm, tập trung tại các tỉnh phía Bắc và duy trì tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ (SSSG) 8-10% trong 2 năm tới dưới kì vọng về sức mua trang sức hồi phục, đặc biệt vào nửa cuối 2024.

VCBS dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ năm 2024F lần lượt đạt 39.387 tỷ đồng (tăng 18,9% so với năm trước) và 2.395 tỷ đồng (tăng trưởng 21,5%), trong khi đó cổ phiếu hiện đang được giao dịch ở mức hấp dẫn với P/E 14,6, thấp hơn 80% so với trung bình ngành.

Từ các luận điểm trên, VCBS khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 110.060 đồng/CP, tương đương với P/E mục tiêu đạt 16x dựa trên triển vọng tích cực của sức mua ngành trang sức hồi phục và tăng trưởng cửa hàng offline.