Ngành du lịch thắng lớn dịp nghỉ lễ

Theo số liệu báo cáo, trong 5 ngày dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, ngành du lịch có những gặt hái lớn khi thu hút được du khách đến các điểm tham quan.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đón 719.000 lượt khách, bao gồm 69.500 lượt khách du lịch quốc tế và 650.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,4 nghìn tỉ đồng.

Các địa điểm được khách du lịch chú ý, như: Văn miếu Quốc Tử Giám đón 30.000 lượt khách, Hoàng thành Thăng Long đón 31.400 lượt, Khu du lịch Ao Vua đón 17.250 lượt, Khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên đón 13.569 lượt, VQG Ba Vì đón 17.000 lượt, Bảo tàng Dân tộc học đón 11.000 lượt, Làng cổ Đường Lâm đón 10.000 lượt, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 27.410 lượt, Di tích Cổ Loa đón 5.000 lượt, Vườn thú Hà Nội đón 130.898 lượt…

TPHCM ước tính đón khoảng 950.000 lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 420.000 lượt). Khách du lịch nội địa đến TPHCM ước khoảng 320.000 lượt, tăng 71,1% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 187.000 lượt).

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 180.000 lượt, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 95.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 70% - 75%, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 70%).





Khách quốc tế đến TPHCM ước khoảng 48.000 lượt tăng 263,6% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 13.200 lượt). Doanh thu ước đạt 3.130 tỷ đồng, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 1.610 tỉ đồng).

Sau 2 ngày tổ chức Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TPHCM, địa điểm này đã đón tiếp hơn 1.500 lượt khách gồm người dân thành phố, du khách trong nước đến từ nhiều tỉnh, thành.

Thừa Thiên - Huế trong 5 ngày nghỉ lễ đón khoảng 99.000 lượt khách (tăng 80% so với cùng kỳ 2022). Trong đó có khoảng 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với năm 2022, doanh thu du lịch ước đạt 153 tỉ đồng, tăng 80% so với 2022.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 54.400 lượt tăng 70% so với năm 2022, có 21.600 khách quốc tế, tăng gấp 27 lần so với 2022, công suất buồng đạt 85% (riêng 3 ngày 29/4, 30/4 và 01/5, các khách sạn trên địa bàn TP Huế công suất đạt 100%).

Riêng lượng khách mua vé vào tham quan các điểm di tích thuộc khu di sản văn hóa thế giới trong 4 ngày 29, 30/4, 1/5 và 2/5 đạt 69.031 khách (trong đó có 11.272 khách quốc tế và 57.741 khách nội địa).

Ước tính có khoảng 250.000 lượt du khách và người địa phương đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động lễ hội Festival nghề truyền thống Huế trong dịp lễ này.

Tại các điểm du lịch khác trên cả nước như: Tràng An, Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Sapa (Lào Cai)… đều đón lượng khách kỉ lục trong bối cảnh kinh tế dần hồi phục và đặc biệt sau thời gian dài người dân “bó gối” do đại dịch Covid-19.





Theo Giáo dục & Thời đại