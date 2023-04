Ngoại trưởng Mỹ tấm tắc khen ẩm thực Việt Nam

Chia sẻ trên Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định: "Bạn không thể đến thăm Việt Nam mà không nếm thử các món ăn. Ẩm thực Việt Nam có những hương vị tươi ngon nhất và chúng tôi đã nhận thấy ảnh hưởng đó trên khắp nước Mỹ, trong các nhà hàng của chúng tôi".

"Quá ngon!", nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ viết bằng tiếng Việt trên Twitter, kèm theo chú thích tiếng Anh, bày tỏ sự yêu thích của ông với ẩm thực Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken viết trên Twitter cảm ơn quán Cơm Tay Cầm và khen thức ăn Việt Nam "Quá ngon!".

Trước đó, tối 14/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ông cũng dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ và gặp giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Trong chia sẻ mới đây trên Twitter, nhà ngoại giao Mỹ đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Phong Sơn.

"Xin cảm ơn những người dân tuyệt vời của Việt Nam và chính quyền Việt Nam đã đón tiếp tôi trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng. Cam kết hơn bao giờ hết trong việc nâng cao Quan hệ Đối tác Toàn diện Mỹ-Việt Nam và cùng nhau hợp tác để thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", ông Antony Blinken viết.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Karuizawa, Nhật Bản để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G7 và thảo luận với những người đồng cấp về phương hướng cho một loạt vấn đề toàn cầu bao gồm: xung đột Nga - Ukraine, giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh lương thực và an ninh năng lượng và thúc đẩy tầm nhìn tích cực về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Trước khi tới châu Á, ông Blinken đã cùng Tổng thống Joe Biden tới Vương quốc Anh và Ireland từ ngày 11-14/4.





Theo Công an nhân dân