Người Việt đổ đi trượt tuyết, 'săn mây' dịp Tết Dương lịch

Khách Việt chuộng điểm đến "săn mây"

Theo khảo sát của PV tại các công ty lữ hành, du lịch cho thấy năm nay không có nhiều biến động và đột phá, chủ yếu vẫn là sự lên ngôi của các tour du lịch nội địa ngắn ngày. Các điểm đến như Lào Cai, Hà Giang, Phú Quốc vẫn chiếm ưu thế trong thị trường du lịch nội địa.

Trong đó, các điểm đến vùng núi phía Bắc được du khách đặc biệt quan tâm như Tà Xùa , Mộc Châu (Sơn La), cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), bản Cát Cát, đỉnh Fansipan (Lào Cai),... hút khách đến “săn” mây giữa khung trời được ví như tiên cảnh.

Tà Xùa, Sapa là một trong những điểm "săn mây" hút khách

Bà N.T.T.H , đại diện công ty du lịch Hoa Mai Tourist trên phố Hàng Nón (Hà Nội) cho biết, kỳ nghỉ dịp tết dương lịch này không quá dài nên du khách có xu hướng chọn du lịch trong nước nhiều hơn.

"Thời điểm hiện tại, chúng tôi đã bán được khoảng 90% so với kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, đối với những tour du lịch nội địa như Hà Giang, Tà Xùa, số lượng đặt tour tăng mạnh, cao gấp 2 lần so với năm trước, với mức giá chỉ từ 3 triệu đồng/người. Chúng tôi đang mở thêm các tuyến xe, điểm đón để phục vụ nhu cầu của khách hàng", bà N.T.T.H nói thêm.

Tương tự, bà P.T.K.O , chủ homestay Yen Binh tại Sapa thông tin, nhiều gia đình đặt phòng cách đây từ cuối tháng 11 và đa số là khách từ Hà Nội. Lượng khách đặt phòng dịp tết dương lịch năm nay tăng mạnh 30% so với những năm trước.

"Mọi năm phải chừng sát ngày thì chúng tôi mới hết phòng, nhưng năm nay nhiều khách có nhu cầu ngắm mây, ngắm tuyết nên trước kỳ nghỉ lễ chừng 2 tuần, chúng tôi đã nhận đủ khách rồi", bà P.T.K.O chia sẻ.

Các công ty du lịch ghi nhận, số lượng khách đăng ký các tour du lịch ngắn ngày vùng Tây Bắc trong dịp Tết Dương lịch năm nay tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó, giới trẻ chiếm phần lớn trong lượng khách mua tour dịp này.

Đại diện một đại lý trên phố Hàng Bồ, Hà Nội chia sẻ rằng một trong những lý do tour nội địa ngắn ngày hút khách là năm nay giá tour dịp Noel và tết dương lịch không cao so với cùng kỳ các năm trước. Lí do đến từ việc giá xăng giảm đáng kể trong thời gian qua, và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng muốn lấy thương hiệu hình ảnh để khởi động cho một mùa du lịch mới.

Trao đổi với PV, bạn N.M.H (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, bạn lựa chọn tour du lịch 3 ngày 2 đêm ở Tà Xùa (tỉnh Sơn La) với số tiền gần 5 triệu đồng cùng một số người bạn.

“Nhìn những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội với khung cảnh ngập tràn nắng ấm và mây xanh, mình cùng nhóm bạn lên kế hoạch quyết tâm ‘săn mây’ ở Tà Xùa. Mình lựa chọn tour du lịch thay vì đi tự túc vì các tour được thiết kế trong khoảng thời gian vừa phải, hành trình linh hoạt, phù hợp kỳ nghỉ ngắn, các điểm đến, dịch vụ thể hiện rõ tính tiện lợi", bạn N.M.H nói thêm.

Trào lưu ăn sáng, uống cafe ở "view triệu đô" đang thu hút giới trẻ ưa khám phá. Ảnh: Le Thi.

Một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cho biết các thành phố biển như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết... cũng được du khách ưa chuộng trong kì nghỉ này, đặc biệt là các khách sạn, resort nằm sát biển.

Theo thống kê, công suất phòng tại Đà Nẵng dự kiến ở mức mức 40-60% (các khách sạn ven biển tỷ lệ cao hơn) và ở Hội An từ 85-90%. Đối với Nha Trang, các khách sạn 5 sao quốc tế đã đạt công suất 90%, khách sạn 5 sao Việt Nam khoảng 30%. Cùng với đó, công suất phòng tại Phan Thiết đạt 45-60%.

Trong phân khúc khách sạn 5 sao ở Phú Quốc, công suất phòng trung bình trên 80%, lượng khách đông khiến khách sạn 3-4 sao gần như hết phòng. Tuy nhiên khách Việt chỉ chiếm 20% tổng số khách đặt phòng ở Phú Quốc giai đoạn này.

Tour du lịch trượt tuyết "hút" khách

Ở phân khúc khách hàng cao cấp hơn, du khách có xu hướng chọn các tour Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu để trải nghiệm trượt tuyết. Đáng chú ý, những người tham gia tour du lịch này sẽ bắt đầu kỳ nghỉ từ trước Giáng sinh cho đến hết Tết Dương lịch nhằm có đủ thời gian khám phá.

Một doanh nghiệp có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội báo cáo tổng lượng khách công ty ông dịp Tết Dương có tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, khách đi du lịch nước ngoài tăng mạnh, gấp 8 lần năm ngoái và bằng 3/4 so với giai đoạn trước dịch (năm 2019). Phần lớn khách chọn đi các tour trung, cao cấp tới Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu với chi phí từ 60 triệu đồng tới hơn 100 triệu đồng một người cho khoảng 10 ngày.

Du lịch trượt tuyết mùa đông được nhiều khách Việt đăng ký tham gia từ trước mùa giáng sinh. Ảnh:

Điển hình, mùa đông năm nay, chị H.H. lựa chọn tỉnh Gangwon-do (cách thủ đô Seoul 2 giờ lái xe) là điểm dừng chân, đi ngắm và trượt truyết tại Hàn Quốc. Sau khi trải nghiệm bộ môn này, nữ du khách này cảm nhận trượt tuyết rất thú vị, thử thách độ kiên nhẫn của bản thân.

"Mình đã không trượt được trong lần đi đầu vì giày quá chật, về đau nhức toàn thân tưởng là sẽ không đi lần nào nữa. Nhưng cuối cùng vẫn đi lại, tiếp tục học hỏi và cuối cùng cũng hoàn thành được mục tiêu. Khi trượt được rồi mọi người sẽ cảm thấy rất thích chinh phục thêm, cảm giác chiến thắng được bản thân. Bộ môn này nếu bạn nào trượt được rồi sẽ rất mê và muốn đi lại nhiều lần nữa", chị H.H. chia sẻ.

Bộ môn trượt tuyết đòi hỏi sự kiên nhẫn của du khách. Ảnh: Hiền Hoàng.

Cùng với đó, theo thống kê của Hoa Mai Tourist, khách đi nhu cầu xuất ngoại đón tết Dương lịch không đột phá nhưng luôn có xu hướng tăng. Năm nay, điểm đến châu Âu cũng được một số nhóm khách hàng lựa chọn để đón Noel và Tết Dương lịch, đồng thời tranh thủ cơ hội mua sắm đúng mùa giảm giá lớn ở trời tây.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp lữ hành khác nhận định khách đi tour nước ngoài vẫn có xu hướng tới những hành trình tiết kiệm, phù hợp thói quen chi tiêu như tour Bangkok - Chiang Mai (Thái Lan) 4-5 ngày với giá 9 triệu đồng; tour đi Singapore 4 ngày 12 triệu đồng; tour đi Malaysia 5 ngày giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, với mức giá 8 triệu đồng/người cùng với thủ tục nhập cảnh dễ dàng, nhiều tour du lịch Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Campuchia... ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách.

Về mức giá, các công ty du lịch cho rằng giá tour Tết năm nay chỉ có mức điều chỉnh nhẹ so với bình thường, tăng từ 5-15% tùy hành trình.

