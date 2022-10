Người Việt sắp được mua ô tô, xe máy giá rẻ

Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng lượng ô tô nhập khẩu và lắp ráp trong tháng 9 ước đạt 54.000 chiếc, bao gồm cả ô tô lắp ráp và nhập khẩu.

Người dùng ô tô, xe máy dần thoát cảnh khan hàng, tăng giá bán. Ảnh: TN

Trong đó, lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 9 ước đạt 38.000 chiếc, tăng mạnh khoảng 19,1% so với tháng 8 (31.900 chiếc) và tăng tới 52,6 % so với cùng kỳ năm 2021. Tổng lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 9 tháng đầu năm 2022 ước tính lên tới 329.600 chiếc, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng lượng ô tô nhập khẩu tháng 9 theo thống kê ước giảm số lượng so với tháng trước khoảng 12,5% về số lượng và 19,3% về giá trị. Tính 9 tháng đầu năm 2022, lượng ô tô nhập khẩu vẫn đang thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng xe máy sản xuất nội địa của Việt Nam trong tháng 9 ước đạt 347.200 chiếc, tăng 33,9% so với tháng 8.

So sánh với cùng kỳ tháng 9-2021, số xe máy được sản xuất và lắp ráp trong nước ghi nhận mức tăng trưởng đến 114,2%.

Đồng thời sản lượng xe máy nội địa ước đạt 347.200 chiếc trong tháng 9 cũng sẽ trở thành mức cao nhất kể từ đầu năm.

Nếu tính lũy kế từ đầu năm, lượng xe máy lắp ráp trong nước ước đạt 2,36 triệu xe, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia, thông tin này sẽ giúp cho người dùng ô tô, xe máy tại Việt Nam thoát cảnh khan hàng, giá bán tăng. Đơn cử như thời gian gần đây, hàng loạt xe máy của Honda cũng đang trên đà giảm giá tại đại lý, không còn cảnh giá xe bán chênh hàng chục triệu đồng như trước đây. Theo đó các chuyên gia nhận định, giá ô tô, xe máy có khả năng sẽ rẻ hơn so với các thời điểm trước.

“Tương tự như xe máy, một số dòng ô tô cũng đang dần ổn định nguồn cung, chỉ đối với một số mẫu xe nhập khẩu vẫn đang khan hàng như Kia Sonet, Kia Carnival hay Ford Ranger…”- một chuyên gia nhận định.

Theo PLO