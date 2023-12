Nguồn cung cải thiện, thị trường bất động sản đang "ấm" dần. Ảnh: Quốc Hải

Thống kê của Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), nguồn cung bất động sản đang dần được cải thiện từ quý IV/2023 với hàng loạt dự án được khởi động chiến dịch bán hàng.

Cụ thể, tại khu vực phía Nam đang được bổ sung nguồn cung mới từ giai đoạn mở bán tiếp của các dự án Akari City, Glory Heights, Mastery Centre Point, The Global City... hay Eco Village Saigon River, Fiato City Đồng Nai, Astral City Bình Dương, Waterpoint Long An...

Tại miền Trung, thông tin các dự án mới mở bán làm "ấm" thị trường sau thời gian dài lặng tiếng như Eco Central Park Vinh, The Panorama 2 Đà Nẵng, The Sailing Quy Nhơn...

Trong khi đó, ở khu vực phía Bắc, phân khúc căn hộ trong quý IV/2023 đã được bổ sung nguồn cung từ dự án mới là The Canopy Residences thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City tại Hà Nội, với quy mô khoảng 1.800 căn hộ hay từ dự án The Moonlight 1 An Lạc, Rose Town Ngọc Hồi...

Phân khúc thấp tầng, liền kề đón nhận thông tin mở bán của các dự án như Aquarius Hưng Yên, Sapa City Clouds Lào Cai, khu đô thị Danko Center tại Tuyên Quang...

Thị trường thứ cấp cũng ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực, với nhiều hơn các phân khúc có dấu hiệu "vượt đáy".

"Nguồn cung BĐS đang dần được cải thiện từ quý IV/2023, nhưng hầu hết đều đến từ các giai đoạn mở bán tiếp theo của các dự án cũ và vẫn thiếu nhiều so với nhu cầu thật của thị trường, đặc biệt là phân khúc bình dân", VNREA nhận định.

Bên cạnh đó, lượng giao dịch cũng có dấu hiệu tăng dần, với 2.700 sản phẩm trong quý I; 3.700 sản phẩm trong quý II; gần 6.000 sản phẩm trong quý III và tiếp tục đà tăng trong quý IV/2023.

"Để thị trường phát triển thật sự an toàn, lành mạnh, bền vững, cần từng bước rút ngắn lệch pha cung cầu. Do đó, nguồn cung cần được kích thích, được Nhà nước điều tiết phù hợp thông qua việc giao đất, cho thuê đất theo hướng có các cơ chế chính sách ưu đãi phát triển nhà ở thương mại giá rẻ.

Đặc biệt, cần tiếp tục có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho các dự án BĐS đang vướng mắc, chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM tạo nguồn cung mới cho thị trường", VNREA kiến nghị.