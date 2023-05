Nguồn cung thị trường bất động sản tiếp tục lao dốc

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2023 do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng công bố, nguồn cung mới cho thị trường bất động sản đang theo đà sụt giảm.



Bộ Xây dựng cho biết số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý 1/2023 chỉ có 14 dự án, con số này chỉ 50% so với quý trước đó và bằng khoảng 64% so với quý I/2022.

Tại miền Bắc có 9 dự án với 5.679 căn, tại miền Trung có 3 dự án với 137 căn, tại miền Nam có 2 dự án với 93 căn.

Nguồn cung nhiều phân khúc bất động sản tiếp tục giảm trong quý 1/2023. Ảnh: Gia Linh

Số lượng đang xây dựng là 698 dự án với 398.592 căn, số lượng dự án đạt 149,79% so với quý 4/2022. Trong đó, tại miền Bắc có 435 dự án với 287.096 căn, tại miền Trung có 157 dự án với 61.565 căn, tại miền Nam có 106 dự án với 49.931 căn.

Đáng chú ý, trong quý I/2023, số dự án được cấp phép mới là 17 dự án với 7.187 căn. Trong đó, miền Bắc có 9 dự án, tại miền Trung có 5 dự án và tại miền Nam chỉ có vỏn vẹn 3 dự án được cấp phép.

Riêng số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trong quý I/2023 có 52 dự án với 23.690 căn, bằng khoảng 88,14% so với quý IV/2022.

Bộ Xây dựng đánh giá nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý 1/2023 vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý 4/2022.

Theo đó, số lượng dự án được cấp phép mới trong quý là 17 dự án so với 22 dự án của quý 4/2022 và 39 dự án của quý 1/2022; số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 52 dự án so với 59 dự án của quý 4/2022 và 56 dự án của quý 1/2022; số lượng dự án hoàn thành trong quý là 14 dự án so với 28 dự án của quý 4/2022 và 22 dự án của quý 1/2022. Đây là con số đáng báo động khi số lượng các dự án phát triển quá thấp so với cùng kỳ của các năm gần đây.

Đối với dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, trong quý 1, cả nước có 1 dự án nhà ở xã hội với quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới; có 5 dự án với quy mô 1.908 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; có 4 dự án với quy mô 934 căn hộ đã hoàn thành xây dựng.

Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú, có 8 dự án hoàn thành với 3.385 căn, gồm: 2.458 căn hộ du lịch, 680 căn biệt thự du lịch và 247 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Số lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú hoàn thành 133,33% so với quý 4/2022.

Và có 56 dự án đang triển khai với 25.368 căn, gồm: 20.470 căn hộ du lịch, 4.616 căn biệt thự du lịch và 282 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Số lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú đang triển khai chỉ bằng 44,4% quý 4/2022.

Lựợng giao dịch thị trường cũng có xu hướng sụt giảm. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, lượng giao dịch thị trường cũng có xu hướng sụt giảm. Số liệu thống kế của Bộ Xây dựng, tổng lượng giao dịch của quý 1/2023 giảm mạnh khi chỉ đạt hơn 106.000 lượt giao dịch thành công, bằng khoảng 65% so với quý 4/2022 và 61% so với quý I/2022.

Phân khúc căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có dấu hiệu khởi sắc hơn khi đạt 39.000 giao dịch thành công trong quý 1/2023. Riêng phân khúc đất nền, lượng giao dịch thành công giảm nhiều khi chỉ có hơn 67.000 giao dịch thành công.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân khiến nguồn cung dự án sụt giảm là vì vướng pháp lý. Trong đó, việc định giá đất, tính tiền sử dụng đất là một trong những "vướng mắc" chính khiến doanh nghiệp bị "tắc" khi triển khai dự án. Ngoài ra, một số dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhưng không phù hợp đang phải rà soát, điều chỉnh, cập nhật theo quy định.