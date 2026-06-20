Nhà ở xã hội TP.HCM bước sang giai đoạn mới khi công nhân cần nhiều hơn một nơi để ngủ
Nguyên Vỹ
20/06/2026 10:30 AM (GMT+7)
Nhu cầu sở hữu nhà ở giá phù hợp đang là mong mỏi của nhiều công nhân, người lao động và gia đình trẻ tại TP.HCM. Trong mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, nhiều dự án mới ở khu vực phía Bắc thành phố không chỉ bổ sung nguồn cung mà còn hướng đến mô hình sống có đầy đủ tiện ích cho cư dân.
Nhà ở xã hội TP.HCM gánh trọng trách lớn ở khu vực phía Bắc
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng khu vực Bình Dương trước đây đảm nhận khoảng 86.900 căn, tương đương gần 44% tổng chỉ tiêu toàn thành phố.
Đây cũng là khu vực tập trung dày đặc các khu công nghiệp lớn như: VSIP, Sóng Thần, Mỹ Phước, Nam Tân Uyên, Đồng An hay Bàu Bàng. Hàng trăm nghìn lao động đang làm việc tại đây tạo ra nhu cầu rất lớn về chỗ ở ổn định.
Những năm qua, dù nhiều dự án nhà ở xã hội đã được đầu tư, nguồn cung vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng dân số cơ học. Không ít công nhân phải thuê trọ trong các khu dân cư chật hẹp, thiếu không gian sinh hoạt và các dịch vụ phục vụ cuộc sống hằng ngày.
Theo kế hoạch của Sở Xây dựng TP.HCM, trước ngày 30/6, thành phố dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với hơn 29.200 căn hộ. Phần lớn các dự án tập trung tại Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An và khu vực Thành phố mới Bình Dương trước đây.
Song song với các khu nhà ở xã hội quy mô lớn đã hình thành như: Định Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước hay Việt Sing, thị trường tiếp tục đón thêm các dự án mới.
Nhiều chuyên gia đánh giá khu vực Thành phố mới Bình Dương - Bến Cát - Tân Uyên đang trở thành tam giác phát triển nhà ở xã hội lớn nhất TP.HCM, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp trong những năm tới.
Nhà ở xã hội TP.HCM chuyển từ có chỗ ở sang sống được
Một điểm đáng chú ý của thị trường nhà ở xã hội TP.HCM năm 2026 là xu hướng phát triển các khu dân cư tích hợp tiện ích. Nếu trước đây nhà ở xã hội chủ yếu tập trung giải quyết chỗ ở thì nay nhiều dự án được quy hoạch đồng bộ hơn với trường học, công viên, khu thể thao, thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Ngày 19/6, dự án nhà ở xã hội Bcons được khởi công tại phường Tân Uyên, TP.HCM. Dự án nằm trong khu đô thị Bcons City Life rộng hơn 15ha, dự kiến cung cấp khoảng 800 căn hộ diện tích từ 31,5m² đến 51,6m².
Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho biết, các dự án của doanh nghiệp hướng đến nhu cầu ở thực của người dân, đặc biệt là gia đình trẻ và người lao động.
Theo ông Thạch, khi khu vực phía Bắc TP.HCM tiếp tục phát triển mạnh về công nghiệp và đô thị, nhu cầu về những sản phẩm nhà ở phù hợp khả năng chi trả của người dân ngày càng rõ nét.
Điểm khác biệt của dự án lần này ở phường Tân Uyên là được kết nối với hệ thống tiện ích trong khu đô thị, đồng thời xây dựng trường học ngay trong khuôn viên nhằm phục vụ nhu cầu học tập của con em cư dân.
Bcons cũng cam kết phát triển khoảng 10.000 căn nhà ở cho thuê trên địa bàn TP.HCM. Sau dự án vừa khởi công, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục triển khai thêm một dự án nhà ở xã hội khác vào tháng 9/2026.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều dự án nhà ở xã hội gắn với trường học, không gian xanh và các dịch vụ thiết yếu đang cho thấy hướng phát triển mới của thị trường.
Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, với người lao động, nhu cầu hiện nay không chỉ là một căn hộ vừa túi tiền mà còn là môi trường sống đủ điều kiện để gắn bó lâu dài, nuôi dạy con cái và ổn định cuộc sống tại các đô thị công nghiệp đang phát triển nhanh của TP.HCM.
Thành phố xác định, phát triển nhà ở xã hội TP.HCM là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân, viên chức và người lao động.
Theo ông Dinh, các dự án nhà ở xã hội không chỉ giải quyết bài toán an cư mà còn góp phần hình thành những khu dân cư hiện đại, có hạ tầng xã hội đồng bộ. “Thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao”, ông Dinh nói.
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