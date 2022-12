Nhiều người đẹp Vbiz tỏa sáng khi mặc nịt bụng ngoài áo

Những năm gần đây, xu hướng chưng diện với đai nịt bụng (corset) nổi rầm rộ. Ngày nay, item này không chỉ còn là món đồ lót được mặc bên trong nữa mà được giới thời trang tích cực lăng xê, áp dụng như 1 món phụ kiện mặc bên ngoài. Gần đây, mốt thời trang này cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi có không ít sao Việt diện corset bên ngoài váy lên cả sân khấu biểu diễn. Tuy nhiên, liệu cách ăn mặc này có sai hay không?

Mới đây, Nam Em gây chú ý khi diện mốt này lên sân khấu biểu diễn. Theo đó, trong đoạn video được chia sẻ, Nam Em mặc một chiếc đầm đen ngắn ngang đùi với phần tay dài và cổ bèo khá đơn giản. Người đẹp Tiền Giang phối thêm áo nịt bụng bên ngoài.

Trang phục lên sân khấu của Nam Em nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng không thực sự phù hợp với cô, thậm chí còn tạo cảm giác xuề xòa vì phần vòng 2 bị to ra.

Bộ trang phục bên trong có màu tối nhưng Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long lại chọn một chiếc corset màu kem - quá nổi bật so với phần còn lại của outfit. Người đẹp Tiền Giang cũng chọn kiểu corset có phần hơi dài, qua quá vòng 2 nên nhiều người nhìn vào sẽ lầm tưởng vòng 2 của người đẹp to hơn thường ngày. Do đó trông cô có phần "mũm mĩm" hơn.

Gần đây Văn Mai Hương cũng áp dụng phong cách này lên sân khấu biểu diễn. Trái ngược với Nam Em, nữ ca sĩ sinh năm 1994 ghi điểm nhờ chọn màu corset tiệp màu với bộ trang phục của mình.

Văn Mai Hương cũng mặc một chiếc váy đen với phần chân váy ôm. Cô thể hiện sự tinh tế khi chọn corset bên ngoài cùng màu với váy bên trong, nhằm tạo nên một tổng thể liền mạch.

Mẹ bỉm Bảo Thy khi tham dự một sự kiện mới đây cũng "lăng xê" mốt thời trang này. Cô diện một trang phục nổi bật theo style color-block với tông màu trắng - hồng - đen chủ đạo. "Công chúa bong bóng" chọn corset màu nổi bật trên nền áo trắng và chân váy hồng.

Phần nịt bụng cao giúp vòng 1 của bà mẹ bỉm được nâng lên, tạo hiệu ứng vô cùng quyến rũ.

Có thể thấy, cùng một mốt diện corset bên ngoài váy áo nhưng có người được khen nhưng có người lại mất điểm. Rút kinh nghiệm từ những lần mix & match của các mỹ nhân Vbiz, chị em có thể rút ra một số chân lý sau khi muốn trưng dụng món đồ này cho phong cách đời thường:





Đai corset phối cùng đầm bèo nhún

Đai corset có thiết kế phần đai khá cứng, khi mặc lên có thể làm cho chiếc váy của bạn trở nên nhăn nhúm khi cử động. Do đó thay vì chọn chất liệu vải trơn, mỏng hay bó sát, hãy tinh tế chọn chiếc đầm thiết kế dây rút hoặc nhún nhẹ ở chiều dọc chân váy.

Vòng eo 56cm vốn đã là thương hiệu của Ngọc Trinh nay lại càng được nhấn nhá một cách đặc biệt khi có thêm chiếc corset bên ngoài mẫu váy trễ vai, tay bồng có form dáng đơn giản.





Chọn đai có độ dài ngắn phù hợp

Tùy thuộc vào chiều cao và nhu cầu sử dụng của mỗi người mà sẽ có đai corset phù hợp. Tuy nhiên, bạn nên phân biệt được đai dùng để nịt bụng với mục đích giảm cân với đai dùng để mặc bên ngoài cho thời trang. Thông thường, chiếc đai giảm béo sẽ có độ dài phủ cả phần bụng dưới để ôm gọn, ép mỡ nhưng nếu mặc ra bên ngoài váy áo, nó sẽ làm cho chiếc lưng của bạn trở nên dài ra.

Đặt một tấm hình so sánh để thấy việc chọn độ dài đai corset đeo đem đến hiệu ứng thị giác như thế nào. Chiếc đai ngắn giúp cho H'Hen Niê đủ nhấn nhá vòng eo lại tôn lên được đôi chân dài miên man.





Mặc corset cao đến chân ngực với quần cạp cao

Đối với combo này, bạn có thể áp dụng được với chiếc đai corset có độ dài lớn. Phần quần cạp cao sẽ giúp bạn vừa tôn đôi chân dài, lại làm bật vòng eo nhỏ nhắn. Hơn nữa, chiếc corset cách điệu với phần chân ngực sẽ thu hút trọn ánh mắt người nhìn khi dạo phố.

Nếu muốn chân dài hơn, nàng hãy chọn chiếc đai corset tiệp màu với chiếc quần đang mặc. Nếu muốn tập trung điểm nhấn vào vòng eo, hãy phối như Jolie Nguyễn (bên phải). Đừng quên kết hợp cùng phụ kiện túi xách, mắt kính để tăng tính liên kết và sành điệu hơn cho outfit.

Theo Phụ nữ Việt Nam