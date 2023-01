Nhộn nhịp đặc sản, trái cây độc lạ tết

“Thịt” thực vật làm từ mít, đậu nành... ra chợ tết

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh và sản phẩm dinh dưỡng thực vật, một số công ty đã đẩy mạnh việc tung dòng sản phẩm này ra thị trường, đặc biệt trong dịp tết này.

Đại diện Công ty Vinasoy cho biết đơn vị đã mở rộng hệ sinh thái các sản phẩm dinh dưỡng thực vật như như sữa chua uống, sữa hạt và các sản phẩm thịt thực vật. Đồng thời, công ty xuất khẩu các sản phẩm dinh dưỡng thực vật Việt Nam vươn ra thế giới.

Tương tự, ông Đoàn Mạnh Cương, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chay Bảo An, cho hay tết này công ty đưa ra thị trường sản phẩm thịt thực vật làm từ đậu nành, mít non như mít non tempura, mít non samosa...

Với việc đưa mít non vào chế biến thành thịt thực vật giúp người nông dân chủ động bắt tay với doanh nghiệp lên kế hoạch sản xuất, tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Song song đó, công ty cũng chủ động được kế hoạch sản xuất nhờ ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào.

“Hơn nữa, với việc chế biến sâu sẽ tăng giá trị nông sản. Qua đó, không chỉ giúp chúng tôi cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường nội địa mà quan trọng hơn giúp công ty có cơ hội xuất khẩu trực tiếp thay vì chỉ bán qua nhà phân phối tại Mỹ, Nhật, Thái Lan” - ông Cương khẳng định.

Bà Cao Thị Cẩm Nhung, chủ cơ sở sản xuất nước sốt gia vị và thực phẩm Mai Dương (Hậu Giang), tiết lộ cơ sở tung ra bảy sản phẩm thực vật làm từ mít Thái như bánh phồng mít, muối hồng, snack mít tẩm phô mai, khô mít... Trong đó, sản phẩm chủ lực là pate mít, thác lác mít và snack mít doanh số khá tốt.