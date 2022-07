Nhu cầu tăng mạnh đẩy giá gạo Ấn Độ lên cao

10/07/2022 6:00 AM (GMT+7)

10/07/2022 6:00 AM (GMT+7)

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng trong tuần này nhờ nhu cầu tăng mạnh do đồng nội tệ rupee suy yếu, trong khi Bangladesh cho phép các nhà giao dịch nhập khẩu 700.000 tấn gạo.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 361 -366 USD/tấn, tăng so với mức 355-360 USD/tấn trong tuần trước đó. Một nhà xuất khẩu tại Kakinada, bang Andhra Pradesh, cho biết giá gạo Ấn Độ đang giảm mạnh so với gạo Thái Lan do đồng rupee mất giá, điều này đã làm tăng lợi nhuận của các thương nhân từ việc bán ra nước ngoài.

Giá gạo Ấn Độ tăng tuần thứ ba liên tiếp. Ảnh: AFP/TTXVN





Dữ liệu của chính phủ cho thấy nông dân trồng lúa của Ấn Độ đã trồng 4,3 triệu ha trong vụ mùa này, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2021.

Các thương nhân cho biết thêm Bangladesh sẽ nhập khẩu phần lớn gạo từ Ấn Độ do giá cả cạnh tranh và vị trí gần.

Tháng 6/2022, Chính phủ Bangladesh đã cắt giảm thuế nhập khẩu từ 62,5% xuống 25% trong bối cảnh giá gạo ở Bangladesh tăng vọt sau khi mùa màng bị thiệt hại lớn do lũ lụt. Mặc dù Bangladesh là nhà sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới, song nước này thường xuyên phải nhập khẩu để đối phó với tình trạng lương thực thiếu hụt do thiên tai gây ra.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415- 420 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung trong nước tiếp tục tăng do nông dân ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch khoảng 30% vụ lúa Hè-Thu. Tuy nhiên, các thương nhân đang giảm bớt việc mua thóc từ nông dân, chờ giá trong nước giảm xuống vì chi phí logistic vẫn rất cao.

Trong khi đó, các thương nhân cho biết nhu cầu gạo Việt Nam trên thế giới dự kiến sẽ vẫn mạnh từ nay đến cuối năm 2022 do căng thẳng Ukraine-Nga.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng từ 412- 415 USD/tấn trong tuần trước lên khoảng 420 USD/tấn. Một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu và giá cả ổn định dù cho đồng baht suy yếu. Điều này là do giá gạo Thái Lan cao hơn so với giá gạo Ấn Độ và Việt Nam.