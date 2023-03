Những lỗi muôn thuở trên xe máy số

Khó khởi động

Xe máy số sử dụng lâu năm khó khởi động không còn mới lạ. Nguyên nhân điều này có thể đến từ việc hệ thống đánh lửa không hoạt động hoặc hỏng hóc.

Ngoài ra, bình ắc quy yếu hoặc hết điện cũng là một trong những nguyên nhân khiến xe máy số khó khởi động. Khi bình không đủ điện, động cơ sẽ không chạy được. Đồng thời, trong trường hợp hệ thống nhiên liệu gặp trục trặc, động cơ sẽ không nhận được đủ nhiên liệu để khởi động.

Đáng chú ý, khi động cơ quá nóng hoặc quá lạnh, quá trình khởi động cũng sẽ không suôn sẻ. Lỗi này cũng có thể do bộ lọc gió hoặc bộ lọc dầu bị tắc, gây ra cản trở luồng khí hoặc dầu nhớt đến động cơ.

Kim công tơ mét hỏng

Kim công-tơ-mét có nhiệm vụ đo và hiển thị tốc độ xe, đồng thời cũng cung cấp cho người lái thông tin về quãng đường đã đi. Nếu bộ phận này bị hỏng, người lái sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành, điển hình là việc theo dõi vận tốc.

Thông thường, kim công-tơ-mét bị hỏng do dây đồng hồ bị đứt. Ngoài ra, bộ phận này có thể bị va đập, rơi rớt, hoặc bị mài mòn theo thời gian dài sử dụng. Khi đó, kim sẽ không di chuyển đúng vị trí hoặc không di chuyển được.

Hệ thống đánh số gặp trục trặc

Hệ thống ly hợp bị hư hỏng sẽ gây ra khó khăn trong việc đánh số. Khi ly hợp quá nặng, người điều khiển sẽ khó khăn trong việc nhanh chóng thay đổi số. Và khi ly hợp quá nhẹ, số có thể bị trượt hoặc không vào được. Cùng với đó, nếu lượng dầu nhớt trong hộp số không đủ hoặc bị bẩn, ma sát giữa các bộ phận trong hộp số sẽ tăng cao. Điều này làm cho việc đánh số trở nên khó khăn hơn.

Đáng chú ý, khi tài xế vừa vặn ga tăng tốc, vừa tăng số, hộp số có thể bị vỡ do cách hoạt động này không phù hợp.

Phanh hoạt động kém hiệu quả

Lỗi này có thể do dây phanh bị đứt. Do đó, chủ sở hữu cần mang xe đến trung tâm sửa chữa để được kiểm tra và thay thế các bộ phận gặp sự cố ngay lập tức vì phanh là yếu tố an toàn trên phương tiện.

Đèn pha không sáng

Đây là sự cố khá phổ biến ở xe máy số. Nguyên nhân có thể đến từ bóng đèn bị cháy hoặc đường dây điện bị đứt.

Theo TPO