Ông Vũ Quyết Tiến được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
Hải Long
10/10/2025 3:12 PM (GMT+7)
100% đại biểu thống nhất hiệp thương cử ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Sáng 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024–2029.
Hội nghị đã công bố thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc cho thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII đối với ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, do đã chuyển công tác khác.
Đồng thời, hội nghị tiến hành hiệp thương cử bổ sung ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029. 100% đại biểu thống nhất hiệp thương cử ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, vùng đất “Kỷ luật và Đồng tâm", giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và nhân văn.
Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII cho rằng, trong suốt quá trình phát triển của tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh luôn là ngọn cờ đoàn kết, là nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân, góp phần củng cố niềm tin, đồng thuận, tạo nên sức mạnh to lớn trong mọi giai đoạn cách mạng. Trên nền tảng đó, với trọng trách mới, đồng chí sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, thành quả quý báu của lớp lớp các thế hệ đi trước; cùng tập thể Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, nền tảng vững chắc của sự phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh.
MTTQ tỉnh nỗ lực, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, lòng nhân ái, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; hun đúc tinh thần tự tin, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên, dám nghĩ, dám làm trong mỗi người dân Quảng Ninh; cùng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
