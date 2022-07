Phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2022: Điểm nhấn nông sản và ẩm thực

Trao đổi về hoạt động này, bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết:

- Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ nông sản lần thứ IV năm 2022. Phiên chợ diễn ra từ ngày 25 đến 29-7 tại Công viên Thiếu nhi - Công viên Yến Phi (TP. Nha Trang). Đây là hoạt động xúc tiến thương mại trên lĩnh vực nông nghiệp, có ý nghĩa thiết thực, góp phần quảng bá, giao thương, kết nối cung cầu nông sản Khánh Hòa, là nơi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại… trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến nhân dân và du khách. Phiên chợ còn là cơ hội để các nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận thông tin, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.





Sầu riêng Khánh Sơn là một trong những nông sản đáng chú ý tại phiên chợ.

- Phiên chợ sẽ có những sản phẩm, dịch vụ đặc sắc gì, thưa bà?

- Với khoảng 100 gian hàng, phiên chợ được thiết kế thành 6 khu vực chính, bao gồm: Khu vực trái cây, rau củ; khu nông sản chế biến; khu vực sinh vật cảnh; khu hạt giống, cây giống, các thành tựu phát triển công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số; khu thủy hải sản Khánh Hòa và khu ẩm thực truyền thống. Trong đó, các loại nông sản của Khánh Hòa như: Xoài Cam Lâm, bưởi Khánh Vĩnh, sầu riêng, mía tím, chôm chôm Khánh Sơn, dừa xiêm Ninh Hòa… sẽ là những loại trái cây chính và hiện cũng đang ở giai đoạn thu hoạch rộ. Các loại hải sản nổi tiếng như: Tôm, mực, ghẹ và hải sản chế biến cũng sẽ là điểm nhấn đáng chú ý ở phiên chợ. Ngoài ra, các sản phẩm OCOP cấp tỉnh, sản phẩm nông sản chế biến được đánh giá cao cũng góp mặt. Đặc biệt, khu ẩm thực giới thiệu đến người dân, bạn bè và du khách các món ăn đặc trưng của Khánh Hòa như: Bánh canh, bún cá, bánh xèo, hải sản nướng… Góc nhà quê cũng sẽ được thiết kế nhằm giúp người dân và du khách gợi mở về làng quê yên bình, xanh mướt bóng cây.

Bên cạnh những nông sản của Khánh Hòa, Hội Nông dân tỉnh còn mời nông dân các tỉnh lân cận tham gia với nhiều đặc sản mang tính vùng miền. Không chỉ tham quan, thưởng thức, người dân, du khách và các đơn vị tiêu thụ còn có thể trao đổi trực tiếp với những người làm ra nông sản, mở ra hoạt động giao thương kết nối cung cầu giữa nông dân và đơn vị kinh doanh. Đặc biệt, tại phiên chợ còn diễn ra hoạt động thi trưng bày nông sản đẹp, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và giao lưu “Tiếng hát nông dân” trong suốt thời gian diễn ra phiên chợ.

- Để tham gia phiên chợ, các nông sản cần đạt được những yêu cầu nào, thưa bà?

Người dân và du khách mua hàng tại Phiên chợ nông sản Khánh Hòa lần thứ 3.

- Tất cả các sản phẩm nông sản tham gia phiên chợ đều phải đạt các yêu cầu về xuất xứ, an toàn thực phẩm. Sản phẩm phải ghi đầy đủ tên gọi, nơi sản xuất, diện tích sản xuất, mùa vụ, địa chỉ liên hệ, các loại giấy tờ chứng nhận sản phẩm đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận xuất xứ do UBND cấp xã nơi có sản phẩm cấp. Riêng đơn vị tham gia các gian hàng ẩm thực phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các giấy tờ theo quy định. Các mặt hàng phải niêm yết giá bán rõ ràng và cam kết bán thấp hơn hoặc ngang giá thị trường. Hiện Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp - Hội Nông dân tỉnh đang tập trung hỗ trợ, hướng dẫn nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc tham gia phiên chợ. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng Phiên chợ nông sản tỉnh Khánh Hòa trong lần thứ 4 được tổ chức sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm tốt đẹp và cái nhìn tương đối toàn diện về bức tranh nông nghiệp Khánh Hòa, nơi có nhiều loại nông sản chất lượng cao và đặc sản có tính vùng miền, đặc hữu.

- Xin cảm ơn bà!