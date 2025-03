"Phù thủy" Elon Musk bán công ty X cho công ty AI của chính mình

Musk đã viết trên tài khoản X của mình rằng thỏa thuận này mang lại cho X mức định giá là 33 tỷ USD.

"Tương lai của xAI và X gắn liền với nhau" - Musk cho biết trong một bài đăng trên X. "Hôm nay, chúng tôi chính thức thực hiện bước đi kết hợp dữ liệu, mô hình, tính toán, phân phối và nhân tài. Sự kết hợp này sẽ mở ra tiềm năng to lớn bằng cách kết hợp khả năng và chuyên môn AI tiên tiến của xAI với phạm vi tiếp cận khổng lồ của X".

Musk không công bố bất kỳ thay đổi nào ngay lập tức đối với X, mặc dù chatbot Grok của xAI đã được tích hợp vào nền tảng truyền thông xã hội. Musk cho biết nền tảng kết hợp sẽ "mang đến những trải nghiệm thông minh hơn, có ý nghĩa hơn". Ông cho biết giá trị của công ty kết hợp là 80 tỷ USD.

Musk đã thực hiện một loạt thay đổi đối với nền tảng từng được gọi là Twitter kể từ khi ông mua lại vào năm 2022, khiến một số nhà quảng cáo lớn phải tháo chạy. Ông đã sa thải 80% nhân viên của công ty, đảo ngược hệ thống xác minh của nền tảng và khôi phục các tài khoản bị đình chỉ của những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng trong vòng vài tháng sau khi mua lại.

Mặc dù định giá của X thấp hơn số tiền Musk trả cho công ty truyền thông xã hội này, nhưng đây vẫn là sự đảo ngược vận may của công ty. Công ty đầu tư Fidelity ước tính vào tháng 10 rằng X có giá trị thấp hơn gần 80% so với thời điểm Musk mua lại. Đến tháng 12, X đã phục hồi phần nào nhưng vẫn chỉ có giá trị khoảng 30% so với số tiền Musk đã trả, theo Fidelity, quỹ Blue Chip của công ty này nắm giữ cổ phần tại X.

Tin tức này cũng xuất hiện khi Musk đang trở thành tâm điểm chú ý vì vai trò của mình tại Bộ Hiệu quả Chính phủ trong chính quyền Trump, điều này đã làm dấy lên câu hỏi về mức độ quan tâm mà ông dành cho các công ty của mình, đặc biệt là Tesla. Việc kết hợp X và xAI có thể cho phép Musk hợp lý hóa các nỗ lực của mình.

Musk cũng đang nỗ lực khẳng định mình là người dẫn đầu trong lĩnh vực AI, một trọng tâm lớn đối với cả chính quyền Trump và ngành công nghệ. Đầu năm nay, ông đã lãnh đạo một nhóm các nhà đầu tư cố gắng mua lại nhà sản xuất ChatGPT OpenAI với giá gần 100 tỷ USD, một sự leo thang khác trong cuộc cạnh tranh lâu dài giữa Musk và Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman.

Không rõ chính xác việc mua lại sẽ có lợi như thế nào cho tham vọng AI của Musk. Nhưng sự tích hợp chặt chẽ hơn với X có thể cho phép xAI đưa các mô hình và tính năng AI mới nhất của mình đến với nhiều đối tượng nhanh hơn.

Sự đảo ngược đáng kể về vận may của X

Các nhà quảng cáo lớn, những người đã phần lớn từ bỏ X sau khi ngôn từ kích động thù địch gia tăng trên nền tảng này và quảng cáo được phát cùng với nội dung ủng hộ Đức Quốc xã, đã bắt đầu quay trở lại. (X đã khiến một số tài khoản ủng hộ Đức Quốc xã không đủ điều kiện để quảng cáo sau khi các nhà quảng cáo rời đi.) Amazon và Apple đều được cho là đang tái đầu tư vào các chiến dịch của X một lần nữa, một sự chứng thực đáng chú ý từ hai thương hiệu có sức hấp dẫn lớn.

Sự ổn định của thương hiệu đã giúp một nhóm chủ trái phiếu, những người đã đầu tư rất nhiều, bán hàng tỷ USD trong các khoản nợ X của họ với giá 97 xu trên 1 USD vào đầu tháng này — mặc dù với lãi suất cực kỳ cao — theo một số báo cáo gần đây.

Vào tháng 2, Bloomberg đưa tin rằng X đang đàm phán để huy động vốn sẽ định giá công ty ở mức 44 tỷ USD. Không rõ những cuộc đàm phán đó diễn ra như thế nào và tại sao xAI lại định giá X thấp hơn mức mà công ty có thể thu được từ các nhà đầu tư. X cần trả hết khoản nợ khổng lồ của mình, mà hôm thứ Sáu Musk cho biết là tổng cộng 12 tỷ USD.

Một phần lớn lý do khiến định giá của X phục hồi trong những tháng gần đây là xAI, công ty mà X được cho là nắm giữ cổ phần. Theo Bloomberg, tháng trước, xAI đang tìm kiếm mức định giá 75 tỷ USD trong một vòng gọi vốn.

Nhưng yếu tố lớn nhất trong sự phục hồi đáng kinh ngạc của X gần như chắc chắn là chính Musk: Việc ông được thăng chức thành nhân viên chính phủ đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump đã trao quyền cho người giàu nhất thế giới này với sức ảnh hưởng lớn đến hoạt động của chính phủ liên bang, mà ông đã nhanh chóng tìm cách định hình lại.

Các nhà đầu tư đặt cược vào X có lẽ đang đánh cược vào người lãnh đạo của công ty, chứ không phải vào hoạt động kinh doanh của công ty. Năm ngoái, Musk đã biến X thành một cỗ máy ủng hộ ông Trump, sử dụng nền tảng này để thúc đẩy chiến dịch của tổng thống.

Trong các bài đăng gửi đến 200 triệu người theo dõi của mình, ông bị cáo buộc đã thúc đẩy các thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc về chính sách nhập cư của chính quyền Biden và ám ảnh về "virus trí tuệ thức tỉnh", một thuật ngữ được một số người bảo thủ sử dụng để mô tả các mục tiêu tiến bộ.

Và bây giờ, khi ông Trump trở lại nắm quyền và Musk làm việc trong nhánh hành pháp, X một lần nữa trở thành nền tảng truyền thông xã hội quan trọng nhất để theo dõi và tương tác với chính quyền Trump. Musk cũng đã sử dụng X để phát sóng một số thay đổi của mình với Bộ Hiệu quả Chính phủ.