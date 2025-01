Samsung ra mắt điện thoại thông minh dòng S25 mới với tính năng AI nâng cấp

Giám đốc kinh doanh di động của Samsung giới thiệu điện thoại Galaxy S mới nhất. Ảnh: Yonhap.

Samsung cũng đã giới thiệu một phiên bản mỏng hơn của các mẫu flagship vào cuối sự kiện tại California, với mục tiêu ra mắt Galaxy S25 Edge trong nửa đầu năm nay, trước khi Apple ra mắt iPhone mỏng hơn dự kiến.

Samsung đã nhanh hơn Apple trong việc tung ra một chiếc smartphone sử dụng trí tuệ nhân tạo, nhưng không thể giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường điện thoại toàn cầu vào năm ngoái, khi họ bị cạnh tranh mạnh mẽ từ đối thủ Mỹ ở phân khúc cao cấp và các công ty Trung Quốc ở phân khúc giá thấp.

"Chúng tôi đi trước ngành công nghiệp một bước trong việc cung cấp các tính năng AI. Tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng" - Park Ji-sun, Phó Chủ tịch điều hành, người đứng đầu đội ngũ AI ngôn ngữ của Samsung nói với Reuters.

Samsung giữ nguyên mức giá của dòng Galaxy S25 từ 799 USD đến 1.299 USD.

Galaxy S25 mới sử dụng Gemini, công cụ AI do Alphabet của Google cung cấp làm động cơ AI mặc định, và tích hợp trợ lý giọng nói Bixby được nâng cấp của Samsung, Park cho biết. Hai công cụ này bổ sung cho nhau, và Bixby đóng vai trò quan trọng tại Samsung, với các sản phẩm trải dài từ điện thoại di động đến TV và thiết bị gia dụng.

Thomas Husson, nhà phân tích của Forrester, cho rằng việc phân biệt Bixby sẽ là một thách thức đối với Samsung.

"Tôi không nghĩ hiện tại có một ứng dụng nổi bật nào có thể thuyết phục người tiêu dùng rằng, Được rồi, tôi sẽ mua cái này vì nó là một chiếc điện thoại thông minh AI" - ông nói.

Husson cũng cho rằng các tính năng AI có thể tạo ra một hiệu ứng halo (hiệu ứng ánh sáng xung quanh) cho thương hiệu Samsung.Galaxy S25 sẽ mang đến trải nghiệm AI cá nhân hóa hơn. Ví dụ, dịch vụ "Now Brief" của nó - sẽ đưa ra các gợi ý cho người dùng dựa trên dữ liệu cá nhân được lưu trữ và xử lý trực tiếp trên điện thoại vì lý do bảo mật - sẽ hiển thị một loạt các mục tùy chỉnh như lịch, tin tức, nhiệt độ phòng ngủ và mức độ khí CO2, Park cho biết.

Điện thoại sẽ có thể thực hiện nhiều tác vụ chỉ bằng một lệnh duy nhất, chẳng hạn như tìm các sự kiện thể thao sắp tới và sau đó thêm chúng vào lịch của người dùng.

Cổ phiếu của Samsung giảm 1,1%, kém hơn so với mức giảm 0,4% của thị trường.

Samsung sử dụng nền tảng Snapdragon 8 Elite Mobile của Qualcomm cho toàn bộ dòng Galaxy S25, từ bỏ chip di động Exynos của riêng mình, một thay đổi chiến lược lớn đối với công ty khi mà trước đây họ sử dụng cả hai để có nhiều quyền đàm phán hơn với các nhà cung cấp.

Việc sử dụng chip Qualcomm là một bước lùi đối với bộ phận chip của Samsung, vốn coi bộ phận di động là một trong những khách hàng lớn của mình. Samsung không nói lý do vì sao quyết định không sử dụng chip của mình trong mẫu điện thoại mới này.

Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết Samsung đang tìm cách sử dụng chip Exynos trong các mẫu điện thoại gập của mình sẽ được ra mắt vào cuối năm nay.

"Việc bán ra dòng Galaxy S25 rất quan trọng vào thời điểm doanh số điện thoại gập của Samsung đang chững lại do gặp phải thách thức từ các công ty Trung Quốc," Lim Su-jeong, giám đốc nghiên cứu tại công ty nghiên cứu Counterpoint, cho biết.

Lợi nhuận sơ bộ quý 4 của Samsung, được công bố vào đầu tháng này, đã không đạt kỳ vọng do chi phí phát triển chip và sự gia tăng cạnh tranh trong thị trường smartphone.